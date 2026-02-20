ETV Bharat / sports

આજે T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની લીગ મેચોનો છેલ્લો મુકાબલો, ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઓમાન વચ્ચે ટક્કર

ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઓમાન વચ્ચેની મેચ માત્ર ઔપચારિકતા છે, કારણ કે બંને ટીમો સુપર 8 ની રેસમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે.

ઓસ્ટ્રેલિયા ક્રિકેટ ટીમ
ઓસ્ટ્રેલિયા ક્રિકેટ ટીમ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 20, 2026 at 4:51 PM IST

2 Min Read
AUS VS OMA: ઓસ્ટ્રેલિયાની ક્રિકેટ ટીમ 20 ફેબ્રુઆરીએ ઓમાન સામેની મેચ સાથે T20 વર્લ્ડ કપમાં તેના ગ્રુપ-સ્ટેજ અભિયાનનો અંત કરશે. આ મેચ કેન્ડીના સુંદર પલ્લેકેલે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ વૈશ્વિક સ્પર્ધામાં ઉતાર-ચઢાવવાળા પ્રદર્શન પછી, ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ટીમ સકારાત્મક રીતે અંત લાવવાનો પ્રયાસ કરશે. આ મેચ શ્રીલંકાના કેન્ડીના પલ્લેકેલ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે અને ભારતીય માનક સમય મુજબ સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થશે.

ઓસ્ટ્રેલિયા માટે આ એક પડકારજનક ટુર્નામેન્ટ રહી છે, જેણે આ ઇવેન્ટમાં ફેવરિટ ટીમોમાંની એક તરીકે પ્રવેશ કર્યો હતો પરંતુ અપેક્ષાઓ પર ખરા ઉતરવામાં નિષ્ફળ રહ્યું છે. મિશેલ માર્શના નેતૃત્વમાં, ટીમ ગ્રુપ સ્ટેજમાંથી બહાર નીકળતા પહેલા થોડો ગૌરવ પાછો મેળવવા માટે જોરદાર વિજય મેળવવાનું લક્ષ્ય રાખશે.

શું ઓમાન ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવી શકશે?

સમગ્ર ઝુંબેશ દરમિયાન કાંગારૂઓ માટે સાતત્ય એક મુદ્દો રહ્યો છે, અને આ મેચ તેમને સંપૂર્ણ પ્રદર્શન કરવાની અંતિમ તક આપે છે. બીજી બાજુ, ઓમાન ત્રણ મેચમાં જીત વિના આ મેચમાં પ્રવેશ કરશે. તેમના પરિણામો હોવા છતાં, મધ્ય પૂર્વીય ટીમ મજબૂત લડાઈ લડવા અને ઓસ્ટ્રેલિયાની કસોટી કરવાનો પ્રયાસ કરશે, જે હજુ પણ તેમની લય શોધી રહી છે.

હવામાન અને પિચ

હવામાનની આગાહી મુજબ, મેચ શરૂ થયાના લગભગ એક કલાક પછી વાવાઝોડું આવવાની શક્યતા છે. જો કે, જો વરસાદ રમતમાં વિક્ષેપ ન પાડે, તો પલ્લેકેલમાં પરિસ્થિતિઓ બેટ્સમેન માટે અનુકૂળ રહેવાની ધારણા છે. આ સ્થળે રમાયેલી અગાઉની મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ 181 રન બનાવ્યા હતા, પરંતુ શ્રીલંકાએ બે ઓવર બાકી રહેતા લક્ષ્ય હાંસલ કરી લીધું હતું, જેના કારણે તે બીજી હાઇ-સ્કોરિંગ મેચ બનવાની અપેક્ષા છે.

ઓસ્ટ્રેલિયા-ઓમાન મેચ ક્યાં જોવી?

ચાહકો ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઓમાન વચ્ચેની આ અંતિમ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ JioHotstar એપ અને વેબસાઇટ પર લાઇવ જોઈ શકે છે. લાઇવ ટેલિવિઝન માટે, તમારે સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક ચેનલ પર આધાર રાખવો પડશે.

ઓસ્ટ્રેલિયાની સંભવિત પ્લેઇંગ-11

મિશેલ માર્શ (કેપ્ટન), ટ્રેવિસ હેડ, જોશ ઇંગ્લિસ (વિકેટકીપર), ટિમ ડેવિડ, મેટ રેનશો, માર્કસ સ્ટોઇનિસ, ગ્લેન મેક્સવેલ, ઝેવિયર બાર્ટલેટ, નાથન એલિસ, એડમ ઝામ્પા, મેથ્યુ કુહનેમેન

ઓમાનની સંભવિત પ્લેઇંગ-11

જતિન્દર સિંહ (કેપ્ટન), આમિર કલીમ, હમ્મદ મિર્ઝા, વસીમ અલી, મોહમ્મદ નદીમ, જીતેનકુમાર રામાનંદી, વિનાયક શુક્લા (વિકેટકીપર), સુફયાન મહમૂદ, નદીમ ખાન, શકીલ અહેમદ, ફૈઝલ શાહ

