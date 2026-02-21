અફઘાનિસ્તાને કેનેડાને 82 રનથી હરાવ્યું, જાદરાને રમી 95 રનોની શાનદાર પારી
અફઘાનિસ્તાને 200 બનાવ્યા બાદ કેનેડાની ટીમને 20 ઓવરમાં 118 રન પર જ અટકાવી દીધી.
Published : February 21, 2026 at 7:59 AM IST
ચેન્નાઈ: ગુરુવારે એમએ ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ ખાતે ગ્રુપ-ડીના અંતિમ મેચમાં કેનેડાને 82 રનથી હરાવીને અફઘાનિસ્તાને 2026 મેન્સ ટી20 વર્લ્ડ કપમાંથી શાનદાર રીતે વિદાય લીધી.
પહેલા બેટિંગ કરતા, અફઘાનિસ્તાને ઇબ્રાહિમ જદરાનના અણનમ 95 રનની મદદથી 200/4 રન બનાવ્યા, જે ટૂર્નામેન્ટમાં તેની સતત બીજી અડધી સદી હતી. સેદીકુલ્લાહ અટલે 44 રન બનાવ્યા, જેના કારણે અફઘાનિસ્તાન ટૂર્નામેન્ટમાં પહેલીવાર 200 રન સુધી પહોંચ્યું. કેનેડિયન ફાસ્ટ બોલર જસકરણ સિંહ સૌથી સફળ બોલર રહ્યો, તેણે 4 ઓવરમાં 52 રન આપીને 3 વિકેટ ઝડપી.
201 રનના વિશાળ લક્ષ્યનો પીછો કરતા, કેનેડા 20 ઓવરમાં 8/118 જ બનાવી શક્યું. અફઘાનિસ્તાનના સ્પિનરોએ કેનેડિયન બેટ્સમેનોને પત્તાના ઢગલા જેમ વિખેરી નાખ્યા, અને 8 માંથી 7 વિકેટ લીધી. કેનેડા માટે, હર્ષ ઠાકર (30) અને કેપ્ટન સાદ બિન ઝફર (28) એ 53 રનની ભાગીદારી સાથે થોડો સંઘર્ષ કર્યો.
Rashid Khan and Co. finish their campaign with a win! 🙌— Star Sports (@StarSportsIndia) February 19, 2026
Mohammad Nabi had a stellar outing, claiming career-best figures of 4/7. 💪
Up next 👉 ICC Men's #T20WorldCup | #AUSvOMA | FRI, 20th Feb, 6 PM pic.twitter.com/gGFdIiidiA
નબીનું કારકિર્દીનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન
મોહમ્મદ નબીએ અફઘાનિસ્તાન માટે શાનદાર બોલિંગ કરી. તેણે 4 ઓવરમાં માત્ર 7 રન આપીને 4 વિકેટ લીધી. આ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં તેનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન હતું. તે ICC વ્હાઇટ-બોલ ઇવેન્ટમાં 4 વિકેટ લેનાર સૌથી મોટી ઉંમરનો ખેલાડી પણ બન્યો. નબી ઉપરાંત, રાશિદે બે વિકેટ લીધી, જ્યારે મુજીબ અને અઝમતને એક-એક વિકેટ મળી.
આ જીતથી અફઘાનિસ્તાનને એક એવા અભિયાનનો મજબૂત અંત આપ્યો જેમાં ઘણી આશાઓ હતી, પરંતુ સુપર-8 સ્ટેજ માટે ક્વોલિફાય થવામાં નિષ્ફળ રહ્યું, જેમાં જોનાથન ટ્રોટ મુખ્ય કોચ તરીકે તેની છેલ્લી મેચનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા હતા.
જદરાનને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો. તેણે 56 બોલમાં 95 રન બનાવ્યા, જેમાં સાત ચોગ્ગા અને પાંચ છગ્ગા ફટકાર્યા.
Sheer Dominance. 🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) February 19, 2026
Zimbabwe stun Sri Lanka, end their streak, and march into the Super 8 undefeated at the ICC Men’s T20 World Cup. 🔝
Next on ICC Men’s #T20WorldCup | #AFGvCAN | LIVE NOW ➡️ https://t.co/0BcVdzugXC pic.twitter.com/3He409BrmI
ઝિમ્બાબ્વેએ શ્રીલંકાને હરાવ્યું
વધુમાં, શુક્રવારે રમાયેલી બીજી મેચમાં, ઝિમ્બાબ્વેએ યજમાન શ્રીલંકાને હરાવીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા. ઝિમ્બાબ્વેએ 19.3 ઓવરમાં 178 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો, જેમાં 6 વિકેટથી શાનદાર વિજય મેળવ્યો. અગાઉ, તેમણે ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવીને આ વર્લ્ડ કપનો સૌથી મોટો અપસેટ સર્જ્યો હતો, જેના પરિણામે 2021 ચેમ્પિયન ગ્રુપ સ્ટેજમાંથી બહાર થઈ ગયું હતું. સિકંદર રઝાને તેના શાનદાર ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન માટે પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો.
શુક્રવારે રમાયેલી પ્રથમ મેચમાં, વેસ્ટ ઇન્ડીઝે ઇટાલીને 23 રનથી હરાવ્યું. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, વેસ્ટ ઇન્ડીઝે 20 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને 165 રન બનાવ્યા અને પછી ઇટાલીને 18 ઓવરમાં 123 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું.