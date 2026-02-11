T20 WORLD CUP 2026: ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો, સ્ટાર ઓપનર અભિષેક શર્મા હોસ્પિટલમાં દાખલ
ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026 દરમિયાન ટીમ ઈન્ડિયા માટે માઠા સમાચાર આવ્યા છે. ઓપનર અભિષેક શર્મા તબિયત બગડતા હોસ્પિટલમાં દાખલ થયો છે.
ABHISHEK SHARMA HOSPITALISED: T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયા માટે ચિંતા વધી ગઈ છે. ઓપનર અભિષેક શર્માને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. પેટમાં ચેપ લાગવાના કારણે તેને છેલ્લા બે દિવસથી દિલ્હીની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. અભિષેકની અચાનક તબિયત બગડવાથી ટીમ મેનેજમેન્ટને ખાસ કરીને નામિબિયા સામેની ભારતની આગામી મેચ પહેલા હાઈ એલર્ટ પર છે. આજે સવારે ટીમ ઈન્ડિયાના સહાયક કોચ રાયન ટેન ડોશેટે જણાવ્યું હતું કે અભિષેક પેટમાં દુખાવો અનુભવી રહ્યો હતો, જેના કારણે તે દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં નામિબિયા મેચ પહેલા ટીમના પ્રેક્ટિસ સત્રમાં જોડાઈ શક્યો ન હતો.
અભિષેક શર્મા ઘણા દિવસોથી બીમાર
મેચ પહેલાની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં, ટેન ડોશેટે અભિષેકના સ્વસ્થ થવા અંગે આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે અભિષેક હાલમાં પેટની કેટલીક સમસ્યાઓ અનુભવી રહ્યો છે, પરંતુ અમને આશા છે કે તે બે દિવસમાં મેચ માટે ઉપલબ્ધ થશે. T20 વર્લ્ડ કપમાં અમેરિકા સામે ભારતની પહેલી મેચ દરમિયાન અભિષેક શર્મા પણ બીમાર હતો. તેમ છતાં, તેણે મુંબઈમાં મેચ રમી હતી. જોકે, તે ખાતું ખોલવામાં નિષ્ફળ ગયો અને તેની બગડતી તબિયતને કારણે ફિલ્ડિંગ કરી શક્યો નહીં. ભારતે પહેલી અને બીજી મેચ વચ્ચે પાંચ દિવસનો વિરામ લીધો હતો, પરંતુ તેની તબિયતમાં અપેક્ષા મુજબ સુધારો થયો નથી.
હાલત પહેલાથી જ ખરાબ
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, છેલ્લા 24 કલાકમાં અભિષેકની તબિયત વધુ ખરાબ થઈ ગઈ છે, જેના કારણે મુખ્ય કોચ માટે પણ ચિંતાનો વિષય બન્યો છે. આ ખાસ કરીને ત્યારે સાચું હતું જ્યારે કોચના નિવાસસ્થાને આયોજિત ખાસ રાત્રિભોજન દરમિયાન તેના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતાઓ સામે આવી હતી. અભિષેકની ગેરહાજરીમાં, ઇશાન કિશન અને સંજુ સેમસન સૌપ્રથમ નેટ્સ પર ઉતર્યા હતા અને નામિબિયા સામે ઇનિંગ ઓપન કરવા માટે મજબૂત દાવેદાર માનવામાં આવે છે. જો કે, જો અભિષેક સમયસર ફિટ થઈ જાય, તો પણ ટીમ મેનેજમેન્ટ 15 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોમાં પાકિસ્તાન સામેની હાઇ-પ્રોફાઇલ મેચને ધ્યાનમાં રાખીને તેને જોખમમાં નાખવાથી સાવચેત રહી શકે છે. તેની ફિટનેસ આ હાઇ-વોલ્ટેજ મેચમાં રમવાની તેની ક્ષમતા પર પણ નિર્ભર રહેશે. ટીમ મેનેજમેન્ટ હાલમાં તેમના સ્વાસ્થ્ય પર નજર રાખી રહ્યું છે. જો અભિષેક ફિટનેસ પાછો મેળવી શકતો નથી, તો સંજુ સેમસન ઓપનર ઇશાન કિશન સાથે ઇનિંગ ઓપન કરશે.
બુમરાહ અને સુંદરની ફિટનેસ અંગે અપડેટ
જસપ્રીત બુમરાહ અને વોશિંગ્ટન સુંદરે 10 ફેબ્રુઆરીએ ટીમ સાથે તાલીમ લીધી હતી. જોકે, બુમરાહ પૂર્ણ ગતિએ બોલિંગ કરતો જોવા મળ્યો ન હતો. આ દરમિયાન, વોશિંગ્ટન સુંદર સંપૂર્ણપણે ફિટ દેખાતો ન હતો. ટીમ હવે બીજું પ્રેક્ટિસ સત્ર યોજશે, અને મેચ પહેલાની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં આ ખેલાડીઓની ફિટનેસ સ્થિતિ સ્પષ્ટ થઈ શકે છે.
