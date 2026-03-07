ETV Bharat / sports

T20 WC INDvsNZ: ફાઈનલ મેચમાં ભારતની પ્લેઈંગ-11 શું હશે? સૂર્યકુમાર યાદવે અમદાવાદની પીચ અને ટીમ અંગે કરી વાત

ફાઈનલ મેચ પહેલા ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યા કુમાર યાદવે કહ્યું કે, ટીમ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમવા માટે રોમાંચિત છે.

ભારતીય ટીમના કેપ્ટન સુર્યકુમાર યાદવ
ભારતીય ટીમના કેપ્ટન સુર્યકુમાર યાદવ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 7, 2026 at 9:20 PM IST

3 Min Read
અમદાવાદ: અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે 2023 બાદ ICC T20 વિશ્વકપની ફાઈનલ મેચ રમવાની છે. મુંબઈમાં ઈંગ્લેન્ડની ટીમ સામે સેમિફાઈનલ મેચમાં વિજય બાદ ભારતીય ટીમ આત્મવિશ્વાસ સાથે ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ફાઈનલ મેચમાં જીત માટે ઉતરશે. ફાઈનલ મેચ પહેલા ભારતીય ટીમના કેપ્ટન સૂર્ય કુમાર યાદવે જીતની અપેક્ષા વ્યક્ત કરતા પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું કે, દેશની અપેક્ષા છે ભારત આ વિશ્વકપ જીતે, 'તો કલ હો હી જાયેંગા'.

ફાઈનલ રમવા માટે સમગ્ર ટીમ રોમાંચિત છે - સૂર્ય કુમાર યાદવ
વિશ્વ મહિલા દિવસે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે T20 વિશ્વકપની ફાઈનલ મેચ રમવાની છે. ફાઈનલ મેચ પહેલા ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યા કુમાર યાદવે કહ્યું કે, ટીમ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમવા માટે રોમાંચિત છે. પોતાના દેશની ભૂમિ પર ફાઈનલ રમવી એ ગૌરવની વાત છે, જેના કારણે પુરી ટીમ રોમાંચિત છે, સાથે તૈયાર છે. ઇન્ડિયન બેટ્સમેન કોઈ પણ ટોટલને ચેઝ કરવા સક્ષમ છે, એવું છેલ્લી મેચોથી સાબિત થયું છે. અમે ટીમ તરીકે 200 કે 225 અથવા 250 કોઈ પણ ટોટલને ચેઝ કરી શકીએ કે ડિફેન્ડ કરી શકીશું.

વરુણ ચક્રવર્તી વિજય અપાવી શકે એવો બોલર છે - સૂર્ય કુમાર યાદવ
પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ઇન્ડિયન સ્પિનર વરુણ ચક્રવર્તીના છેલ્લા પરફોર્મન્સનો બચાવ કરતા સૂર્ય કુમાર યાદવે જણાવ્યું કે, વરુણ હાલ નંબર વન બોલર છે, એ ક્યારે પણ મેચ જીતાડી શકે એવી ક્ષમતાનો બોલર છે. વરુણ ચક્રવર્તીનું ફોર્મ ખરેખર ચિંતાજનક નથી, 'સબ કા દિન હર બાર અચ્છા નહી હોતા.' ન્યૂઝીલેન્ડ પાસે ત્રણ ઓફ સ્પિનર છે, પણ અમે 120ની સ્ટ્રાઇક રેટથી રમ્યા છીએ તો કોઈ પણ સંજોગોમાં અમે સારું રમીશું. રવિવારે ફાઈનલ મેચમાં પણ અમે ઓફ સ્પિનર સામે સારું રમીશું.

દેશની ટીમનું નેતૃત્વ કરવું એ મોટી તક હોય છે - સૂર્ય કુમાર યાદવ
દેશ માટે ટીમનું નેતૃત્વ કરવું મોટી તક છે. ફાઈનલની મેચ માટે સમગ્ર દેશમાં ઉત્સાહ છે. સાથે ભારતીય ટીમને ICC ટુર્નામેન્ટમાં લીડ કરવી એ મોટો જવાબદારી પણ હોય છે. છેલ્લા છ વર્ષથી ખેલાડી તરીકે રમી અનુભવ મેળવ્યો છે. કોચ અને ટીમ સભ્યોમાં સહકારથી સફળતા મેળવીશું. આવતી કાલની ફાઈનલ મેચ માટે મંત્ર છે, અમે રેડી છીએ. જ્યાં બદલાવ કરવાનો છે ત્યાં સુધારીશું અને ટીમ આવતી કાલે જ નક્કી કરીશું. હજી સુધી મેં પીચ જોઈ નથી. કાલ મેચ બાદ શું થશે એ અંગે અમે વિચારતા નથી ફક્ત સારી ગેમ રમવા અંગે ફોક્સ કર્યું છે.

ટીમને સંદેશ કોઈ પણ સ્થિતિમાં હિંમતવાન બનજો - સૂર્ય કુમાર યાદવ
ટીમ જ્યારે તણાવમાં હોય ત્યારે અર્શદીપ, અક્ષર, મૂડ હળવો કરે છે. કાલે મેચમાં શું પરિણામ આવે એ અંગે વિચાર ન કરવો કે કોઇ તણાવ નહીં રાખવો. મારો કેપ્ટન તરીકે સંદેશ છે કોઈ પણ સ્થિતિમાં હિંમતવાન બનજો. અમદાવાદની વિકેટ ફ્રેશ લાગે છે. કોઈ પણ સોઈલ મળે સારું પ્રદર્શન જ કરવું. કોઈ પણ ટોટલને ડિફેન્ડ કરી શકીએ એવી મહેનત કરી છે. મેચમાં ઝાંકળ અંગે ચિંતા નહીં કરીએ. કેપ્ટન તરીકે નર્વસ અનુભવું છું પણ દેશ માટે નેતૃત્વ કરવું એ મોટી જવાબદારી છે. સંજુ સેમસનની ઇનિંગ્સ બાદ ટીમનો ઉત્સાહ વધ્યો છે. ન્યૂઝીલેન્ડ પાસે ત્રણ ઓફ સ્પિનર છે પણ અમે ઓફ સ્પિનર સામે પણ સારું રમીશું. આખો દેશ જ્યારે ફાઈનલ મેચ માટે રોમાંચિત છે ત્યારે 2023નું પરિણામ ભૂલી 'કલ હો હી જાયેંગા'ની આશા સાથે રમીશું.

