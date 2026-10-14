IPL 2027 પહેલા સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચે મોટી ડીલ, આ ખેલાડીઓની થઈ અદલા બદલી
આગામી IPL સીઝન પહેલા મોટા ફેરફારો થયો છે. ટી નટરાજન સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદમાં પાછા ફર્યો છે અને ઝીશાન અંસારી દિલ્હી કેપિટલ્સમાં ગયો છે.
Published : October 14, 2026 at 5:52 PM IST
IPL 2027: આગામી વર્ષની ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ માટેની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. ટૂંક સમયમાં, બધી ટીમો તેમના રિટેન કરેલા ખેલાડીઓની યાદી જાહેર કરશે. આ દરમિયાન, ખેલાડીઓની લે-વેચ પણ શરૂ થઈ ગઈ છે. એક વખતની IPL ચેમ્પિયન સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે એક મોટો ટ્રેડ કર્યો છે, જેમાં ફાસ્ટ બોલર ટી. નટરાજનને પરત લાવવામાં આવ્યો છે, જે અગાઉ દિલ્હી કેપિટલ્સમાં ગયો હતો.
પેટ કમિન્સના નેતૃત્વ હેઠળની IPL ટીમ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે ફાસ્ટ બોલર ટી. નટરાજનને પાછા બોલાવ્યો છે. નટરાજને SRH સાથે તેની IPL કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી અને ઘણા વર્ષો સુધી ટીમ સાથે રહ્યા હતા. જોકે, ટીમે તેને રિલીઝ કર્યા પછી, તે દિલ્હી કેપિટલ્સમાં ગયો. હવે, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચે એક ટ્રેડ થયો છે. આમાં, નટરાજન SRHમાં પાછા ફર્યો છે, જ્યારે સ્પિન બોલર ઝીશાન અંસારી હવે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદથી દિલ્હી કેપિટલ્સ ગયો છે. આનો અર્થ એ થયો કે ખેલાડીઓની અદલાબદલી હરાજી પહેલા જ થઈ ચૂકી છે.
🚨 NATARAJAN TO SRH FAMILY 🧡 - Natarajan has been traded to Sunrisers Hyderabad for IPL 2027. Zeeshan Ansari to Delhi Capitals. https://t.co/laloTbzqFh— Johns. (@CricCrazyJohns) October 14, 2026
આ માહિતી IPL દ્વારા આપવામાં આવી હતી. નટરાજન 2020 થી 2024 સુધી પાંચ સીઝન માટે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ માટે રમ્યો હતા. 2024 માં તેની સૌથી સફળ IPL સીઝન રહી હતી, જેમાં તેણે 19 વિકેટ લીધી હતી, જે તે સીઝનમાં કોઈપણ SRH બોલર દ્વારા સૌથી વધુ હતી. તેણે તેની ટીમને ફાઇનલમાં પહોંચવામાં મદદ કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.
IPL 2025 પહેલા યોજાયેલી હરાજીમાં દિલ્હી કેપિટલ્સે તેને 10.75 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો હતો. હવે એવું બહાર આવ્યું છે કે, નટરાજન 5 કરોડ રૂપિયાની રિવાઈજ્ડ ફી પર SRH સાથે જોડાશે. ઝીશાન અંસારીની વાત કરીએ તો, તેણે 10 IPL મેચોમાં છ વિકેટ લીધી છે. અંસારી તેની વર્તમાન ફી 40 લાખ રૂપિયામાં દિલ્હી કેપિટલ્સ સાથે જોડાશે. હવે જોવાનું એ છે કે બંને ખેલાડીઓ તેમની નવી ટીમો માટે કેવું પ્રદર્શન કરે છે.
T Natarajan - 5 Crores. (SRH) Zeeshan Ansari - 40 Lakhs. (DC) The fee of both players for IPL 2027. https://t.co/MQDnHhwRW0— Johns. (@CricCrazyJohns) October 14, 2026
ડિસેમ્બરમાં ગોવામાં IPL 2027 ની હરાજી યોજાશે
IPL ની હરાજી અંગે મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી, ખેલાડીઓની હરાજી સાઉદી અરેબિયા, દુબઈ અને અબુ ધાબી જેવા વિદેશી સ્થળોએ યોજાઈ રહી છે, પરંતુ હવે BCCI એ આ મેગા ઇવેન્ટને ભારતમાં પાછી લાવવાનો નિર્ણય લીધો છે. BCCI સેક્રેટરી દેવજીત સૈકિયાએ પુષ્ટિ આપી છે કે IPL ની હરાજી આ વર્ષે ડિસેમ્બરમાં ગોવામાં યોજાશે.
આનો અર્થ એ થયો કે, વિદેશી દેશોની ચમક-ઝગમગાટ અને ગ્લેમરને છોડીને, ખેલાડીઓ ગોવાના સુંદર દરિયાકાંઠાના વાતાવરણમાં પોતાનું નસીબ મેળવવા માટે સ્પર્ધા કરશે, જ્યાં ફ્રેન્ચાઇઝીઓ કરોડો રૂપિયાની બોલી લગાવશે. જોકે, હરાજીની ચોક્કસ તારીખો હજુ જાહેર કરવામાં આવી નથી, અને તે ટૂંક સમયમાં જાહેર થઈ શકે છે.
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