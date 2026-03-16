સૂર્યકુમાર યાદવે જણાવ્યું ટીમ ઈન્ડિયાની સફળતા રહસ્ય, જાણો શું છે આગામી પ્લાન

ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે ટીમ ઈન્ડિયાના ભવિષ્યના પ્લાન વિશે ખુલીને વાત કરી છે.

Published : March 16, 2026 at 1:45 PM IST

TEAM INDIA SUCCESS MANTRA: ટીમ ઇન્ડિયાએ ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2024 જીત્યા બાદ આગામી T20 વર્લ્ડ કપની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી હતી. કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ અને મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે આખી ટીમને તે જ રીતે તૈયાર કરી હતી. જેના કારણે ટીમ ઈન્ડિયા સરળતાથી ટૂર્નામેન્ટ જીતી ગઈ. બેક ટુ બેક T-20 વર્લ્ડ કપ જીત્યા બાદ સૂર્યકુમાર યાદવે ટીમ ઈન્ડિયાના પ્લાન વિશે વાત કરી છે. આ સિવાય તેણે ભવિષ્ય વિશે પણ વાત કરી છે.

કેપ્ટન સૂર્યાએ જણાવ્યું ટીમ ઈન્ડિયાની સફળતા રહસ્ય

નવી દિલ્હીમાં આયોજિત BCCI એવોર્ડ સમારોહમાં વાત કરતી વખતે ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન સૂર્યકુમારે તૈયારીઓ વિશે કહ્યું, 'જુઓ, આ એટલું મુશ્કેલ નહોતું. મને લાગે છે કે રાહુલ સરના નેતૃત્વમાં અમે 2024માં જ્યાંથી શરૂઆત કરી હતી, અમે જાણતા હતા કે અમારે ખેલાડીઓમાં ઘણો વિશ્વાસ અને વિશ્વાસ બતાવવાની જરૂર છે.

કેટલીકવાર રમતગમતમાં તમે હંમેશા તમારી આસપાસ સારી વસ્તુઓ બનતી જોઈ શકતા નથી. તેમાં ઘણા ઉતાર-ચઢાવ આવે છે, પરંતુ તે પછી તમારે ખેલાડીઓમાં ઘણો વિશ્વાસ અને વિશ્વાસ બતાવવો પડશે. T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે અમે નવું વર્તુળ શરૂ કર્યું ત્યારથી અમે આ જ કરવા માગતા હતા. T20 વર્લ્ડ કપ 2026 આવે ત્યાં સુધી અમે ન્યૂનતમ ફેરફારો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો.

કેપ્ટન સૂર્યાએ ભવિષ્યની તૈયારી પર પણ વાત કરી

2028માં લોસ એન્જલસ ઓલિમ્પિકમાં પણ ક્રિકેટ રમાવાનું છે. આ ઉપરાંત આ જ વર્ષે T-20 વર્લ્ડ કપ પણ યોજાવાનો છે. જેના વિશે વાત કરતા સૂર્યકુમાર યાદવે કહ્યું, 'મારો મતલબ એ ખૂબ જ સારી વાત છે કે એક મોટી ઘટના બની રહી છે અને તેમાં ક્રિકેટની એન્ટ્રી થઈ રહી છે. અલબત્ત આ એક ખાસ બાબત હશે. તે વર્ષે બે ઘટનાઓ છે. તે સમયે ટી20 વર્લ્ડ કપ છે અને ઓલિમ્પિક પણ છે, તો શા માટે નહીં? જો તમે સતત બે જીત્યા છો, તો પછી T-20માં સતત 3 કેમ નહીં અને ચોક્કસપણે ઓલિમ્પિક ગોલ્ડ પણ જીતવા માંગો છો.

