સૂર્યકુમાર યાદવે 9 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગા સાથે તબાહી, મુંબઈની ગુજરાત સામે જીત
સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં, મુંબઈના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે ગુજરાત સામે 198 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા માત્ર 29 બોલમાં 82 રન બનાવ્યા.
Published : November 16, 2026 at 6:04 PM IST
SMAT 2026-27: સૂર્યકુમાર યાદવ ભારતીય T20 ટીમમાં વાપસી કરવા માટે કટિબદ્ધ છે. તેણે સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી 2026-27માં સતત બીજી અડધી સદી ફટકારીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા. તે મુંબઈની કેપ્ટનશીપ પણ કરી રહ્યો છે. તેણે અત્યાર સુધી બંને મેચમાં તોફાની અડધી સદી ફટકારી છે. સૂર્યા આઈપીએલ 2026 થી ક્રિકેટથી દૂર હતો. તે કેટલીક સ્થાનિક ટુર્નામેન્ટમાં રમતા જોવા મળ્યો હતો. હવે તેણે મેદાન પર શાનદાર વાપસી કરીને પોતાના ઇરાદા સ્પષ્ટ કરી દીધા છે.
સૂર્યકુમાર યાદવની શાનદાર બેટિંગ
સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી 2026-27 ની મેચ કોલકાતામાં મુંબઈ અને ગુજરાત વચ્ચે રમાઈ હતી. ગુજરાતે પહેલા બેટિંગ કરી અને 197 રન બનાવ્યા. જવાબમાં મુંબઈને શરૂઆતમાં જ ફટકો પડ્યો. જોકે, સૂર્યકુમાર યાદવે પોતાની બેટિંગથી બધાના દિલ જીતી લીધા. તે મેદાનમાં શોટ ફટકારીને પોતાના સામાન્ય ફોર્મમાં પાછો ફર્યો. તેણે 29 બોલમાં 9 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગા ફટકારીને 82 રનની જ્વલંત ઇનિંગ રમી. રવિ બિશ્નોઈએ તેને આઉટ કર્યો. આઉટ થતા પહેલા, સૂર્યાએ તેની ટીમને વિજયની અણી પર લઈ ગયો હતો. સૂર્યાએ 18 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરીને ગુજરાતના બોલરોને બરબાદ કરી દીધા. મુંબઈએ ગુજરાત પર શાનદાર વિજય મેળવ્યો.
🚨 Suryakumar Yadav show in SMAT: SKY smashed 82 runs off just 29 balls while chasing a massive target of 198 against Gujarat. 60* (21) vs Hyderabad 82 (29) vs Gujarat This is strongest statement by SKY to the selectors 🥶🔥 https://t.co/wKNqBn00iw— Indian Cricket Ministry (@Tejashyyyyyy) November 16, 2026
તેણે પહેલી મેચમાં અડધી સદી પણ ફટકારી હતી
સૂર્યકુમાર યાદવે સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી 2026-27 ની ધમાકેદાર શરૂઆત કરી છે. તેણે પહેલી મેચમાં તોફાની અડધી સદી ફટકારીને મુંબઈને વિજય અપાવ્યો હતો. મુંબઈની પહેલી મેચ હૈદરાબાદ સામે હતી. સૂર્યાએ માત્ર 15 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી. પહેલા બેટિંગ કરતા હૈદરાબાદે 20 ઓવરમાં 172 રન બનાવ્યા.
Suryakumar Yadav is finding his T20 batting rhythm again in #SMAT2026 🔥🔥🔥 https://t.co/djY6r0Eegh— Cricbuzz (@cricbuzz) November 16, 2026
લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે મુંબઈએ ફક્ત 8 ઓવરમાં 90 રન બનાવી લીધા હતા. સૂર્યકુમાર નંબર 4 પર આવ્યો. તેણે મેદાનમાં આવતાની સાથે જ મોટા શોટ મારવાનું શરૂ કરી દીધું. સૂર્યાએ 21 બોલમાં અણનમ 60 રન બનાવીને ટીમને વિજય તરફ દોરી ગઈ. સૂર્યાએ અત્યાર સુધી બે મેચમાં 15 ચોગ્ગા અને 12 છગ્ગા ફટકાર્યા છે. માત્ર 50 બોલમાં તેણે પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગથી હલચલ મચાવી દીધી છે. જો તેનું પ્રદર્શન આ રીતે ચાલુ રહેશે, તો ટીમ ઈન્ડિયામાં વાપસી નિશ્ચિત છે. તે T20 ટીમનો દરવાજો ખટખટાવવા માટે તૈયાર છે.
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