ETV Bharat / sports

સૂર્યકુમાર યાદવને આખરે ટ્રોફી મળી, મોહસીન નકવીનું ફરી અપમાન થયું

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 2-1થી શ્રેણી જીત્યા બાદ મોટું નિવેદન આપ્યું છે.

સૂર્યકુમાર યાદવ
સૂર્યકુમાર યાદવ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 9, 2025 at 1:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે T20 શ્રેણી 2-1 થી જીતી લીધી છે. આ જીત બાદ, ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે ટ્રોફી સંબંધિત પ્રશ્ન પર પાકિસ્તાનના મોહસીન નકવી પર આડકતરી રીતે કટાક્ષ કર્યો. નકવીએ ભારતની એશિયા કપ ટ્રોફી કબજે કરી લીધી છે.

ભારતના T20 કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે હળવાશથી એશિયા કપ 2025 ટ્રોફી વિવાદ પર ટિપ્પણી કરતા કહ્યું, "આખરે ટ્રોફી પકડીને ખૂબ સારું લાગે છે." ગાબ્બામાં પાંચમી અને અંતિમ મેચ વરસાદને કારણે રદ થયા બાદ તેમણે આ ટિપ્પણી કરી હતી. સૂર્યા, જેમણે એશિયા કપ જીત્યા પછી કેપ્ટન તરીકે ટ્રોફી મેળવી ન હતી, હવે તેમની પાસે તેમની પહેલી ટ્રોફી છે, જે તેમને ઓસ્ટ્રેલિયા શ્રેણી જીત્યા પછી મળી છે.

મેચ પછીની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં સૂર્યકુમારે કહ્યું, "આખરે ટ્રોફીને સ્પર્શ કરીને ખૂબ આનંદ થયો. શ્રેણી જીત્યા પછી જ્યારે મને તે ભેટમાં આપવામાં આવી ત્યારે મને તે મારા હાથમાં લાગ્યું. થોડા દિવસો પહેલા, બીજી ટ્રોફી ભારત આવી. આપણી મહિલા ટીમે વર્લ્ડ કપ જીત્યો. તે ટ્રોફી પણ ઘરે આવી છે. ખૂબ જ સારું લાગે છે, અને આ ટ્રોફીને સ્પર્શ કરીને પણ સારું લાગે છે." ભારતે T20 વર્લ્ડ કપ 2024 પછી સતત સાતમી ટ્રોફી જીતી છે.

એ નોંધવું જોઈએ કે એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલના પ્રમુખ પાકિસ્તાનના મોહસીન નકવીએ એશિયા કપ ફાઇનલ જીત્યા પછી ભારતને ટ્રોફી રજૂ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. ત્યારથી, તેઓ આગ્રહ કરી રહ્યા છે કે ભારતીય ટીમ દુબઈમાં ACC ઓફિસમાં આવે અને તેમની પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારે.

ખરેખર, ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના તણાવપૂર્ણ રાજકીય સંબંધોને કારણે, ભારતે એશિયા કપ દરમિયાન પાકિસ્તાની ટીમ સાથે હાથ મિલાવ્યા ન હતા. ત્યારબાદ, તેઓએ મોહસીન નકવી પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. આથી જ આ બધો નાટક શરૂ થયો હતો. ઓસ્ટ્રેલિયામાં વિજય પછી સૂર્યા પોતાની ટીમની પ્રશંસા કરતા જોવા મળ્યા હતા.

તેમણે કહ્યું, "હું ખૂબ જ ભાગ્યશાળી છું કે મારી પાસે અલગ અલગ કૌશલ્ય ધરાવતા આ બધા છોકરાઓ છે. તેઓ ટીમમાં ઘણી બધી અલગ અલગ વસ્તુઓ લાવે છે. જ્યારે આપણે બોલિંગ, બેટિંગ અને ફિલ્ડિંગ વિશે વાત કરીએ છીએ, ત્યારે તમે મેદાન પર ઘણી બધી ઉર્જા જોઈ હશે. જ્યારે તેઓ સાથે બહાર જાય છે, ત્યારે લોકો તેનો આનંદ માણે છે."

આ પણ વાંચો:

  1. મહારાષ્ટ્ર સરકારે મહિલા વર્લ્ડ કપ જીતવા બદલ રાજ્યની ત્રણ ખેલાડીઓનું સન્માન કર્યું
  2. પ્રતિકા રાવલને વર્લ્ડ કપ વિજેતા મેડલ મળ્યો, જય શાહનો માન્યો આભાર

TAGGED:

ASIA CUP TROPHY
SURYAKUMAR YADAV
સૂર્યકુમાર યાદવ
IND VS AUS
SURYAKUMAR YADAV

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.