ભારતીય ટીમની બહાર હોવું પીડાદાયક, પરંતુ મેં આશા છોડી નથી- સૂર્યકુમાર યાદવનું છલકાયું દર્દ
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં ભારતને વિજય અપાવનાર કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ હાલમાં ભારતીય ટીમની બહાર છે.
Published : November 29, 2026 at 8:36 PM IST
T20 વર્લ્ડ કપ વિજેતા કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે કહ્યું કે, ભારતીય ટીમમાંથી બહાર રહેવું દુઃખદાયક છે, પરંતુ હંમેશા આશાનું કિરણ રહે છે. ભારતે સતત બીજા વર્લ્ડ કપ જીત્યા બાદ સૂર્યકુમારને રાષ્ટ્રીય ટીમમાંથી બહાર કરી દેવામાં આવ્યો હતો. મુંબઈનો આ ક્રિકેટર હાલમાં ઘરેલુ ક્રિકેટ રમી રહ્યો છે.
સૂર્યકુમારે પત્રકારોને કહ્યું, "ભારતીય ટીમમાંથી બહાર થવું ચોક્કસપણે દુઃખદાયક છે. તમે પાંચ વર્ષ રમો છો અને પછી અચાનક તમને બહાર કરી દેવામાં આવે છે. તે દુઃખદાયક છે, પરંતુ તે જ રમતનો સાચો આનંદ છે." તેમણે ઉમેર્યું, "આ રમત તમને ઘણું શીખવે છે. છેલ્લા બે વર્ષમાં અને IPL પછી પણ તેણે મને ઘણું શીખવ્યું છે. એવું પણ કહેવાય છે કે દરેક મુશ્કેલી પછી હંમેશા આશાનું કિરણ હોય છે. તેથી, ત્યાં સુધી, રમત ચાલુ રાખવી જોઈએ."
સૂર્યકુમારે કહ્યું કે તેની બેટિંગમાં કોઈ ખામી નથી
સૂર્યકુમારે કહ્યું કે તે ખૂબ આગળનું વિચારી રહ્યો નથી અને વર્તમાન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યો છે. "આઈપીએલ હજુ ઘણી દૂર છે. વચ્ચે ઘણી બીજી ટુર્નામેન્ટ છે. મુશ્તાક અલી ટ્રોફી પછી, વિજય હજારે ટ્રોફી અને પછી રણજી ટ્રોફીની બીજી આવૃત્તિ છે. અત્યારે, મારું સંપૂર્ણ ધ્યાન સુપર લીગ (મુશ્તાક અલી ટ્રોફી) પર છે. મારું ધ્યાન દરેક મેચ જીતવા અને અંતે ટાઇટલ જીતવા પર છે." સૂર્યકુમારે એમ પણ કહ્યું કે તેની બેટિંગમાં કોઈ ખામી નથી. "મને નથી લાગતું કે મારી બેટિંગમાં કોઈ ખામી છે. હું છેલ્લા પાંચ વર્ષથી એ જ રીતે રમી રહ્યો છું. ભલે હું ભારત માટે રમી રહ્યો હોઉં કે મુંબઈ માટે, મને હંમેશા બેટિંગનો આનંદ આવ્યો છે,"
“It hurts when you play for India for five years and then suddenly find yourself out of the team.” – Suryakumar Yadav SKY has opened up about the pain of being dropped from Team India. He insists there was nothing wrong with his batting and says he hasn't changed his approach. His response has been impressive: 204 runs in 5 innings at a strike rate of 230 in the Syed Mushtaq Ali Trophy. Is it time to bring SKY back into Team India? https://t.co/e3NBPqtzsq— Rajnesh Yadav (@CricN1) November 29, 2026
સૂર્યાની કારકિર્દી પર એક નજર
સૂર્યકુમાર યાદવ ટીમ ઈન્ડિયા માટે ત્રણેય ફોર્મેટમાં રમી ચૂક્યો છે. તેણે એક ટેસ્ટ મેચ, 37 વનડે અને 113 T20 મેચ રમી છે. ટેસ્ટ અને વનડેમાં તે એટલો સફળ ન રહ્યો હોવા છતાં, તેના T20 મેચના આંકડા વધુ સારા છે. એક ટેસ્ટ ઇનિંગમાં, સૂર્યાએ 20 બોલમાં ફક્ત 8 રન બનાવ્યા હતા. આ દરમિયાન, તેણે 37 વનડે મેચોમાં 35 ઇનિંગમાં 773 રન બનાવ્યા છે, જેનો સરેરાશ 25.77 છે અને તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 105.03 છે. સૂર્યકુમાર યાદવે વનડેમાં ચાર અડધી સદી ફટકારી છે. તેણે કુલ 113 T20 મેચ રમી છે, જેમાં 107 ઇનિંગમાં 3272 રન બનાવ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, સૂર્યકુમાર યાદવનો સ્ટ્રાઇક રેટ 162.9 અને સરેરાશ 36.36 છે. તેણે T20 મેચમાં 4 સદી અને 25 અડધી સદી ફટકારી છે. આ ફોર્મેટમાં તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 117 છે. સૂર્યા ભારત તરફથી T20 ક્રિકેટમાં રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી પછી ત્રીજા ક્રમે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી છે.
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