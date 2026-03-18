'સૌથી પહેલા એમણે ફોન કર્યો હતો', સૂર્યકુમાર યાદવ ટીમ ઈન્ડિયાનો કેપ્ટન કેવી રીતે બન્યો, ખુદ કર્યો ખુલાસો
કેપ્ટન બન્યા પછી, સૂર્યકુમારનું પ્રદર્શન અસાધારણ રહ્યું છે. તેમના નેતૃત્વમાં, ભારતે 52 ટી20 મેચોમાંથી 42 જીતી છે, અને ટીમે એક પણ દ્વિપક્ષીય શ્રેણી હારેલી નથી.
Published : March 18, 2026 at 3:22 PM IST
SURYAKUMAR YADAV: ભારતના સ્ટાર બેટ્સમેન, સૂર્યકુમાર યાદવે તાજેતરમાં T20 વર્લ્ડ કપ જીતીને એક મોટો સિમાચિહ્ન હાંસલ કર્યો, ભારતને આ ખિતાબ સુધી પહોંચાડનાર ત્રીજા કેપ્ટન બન્યા. તેમના પહેલા, મહેન્દ્ર સિંહ ધોની અને રોહિત શર્માએ આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી. જોકે, કેપ્ટનશીપ સુધી પહોંચવા પાછળની કહાની પણ ઓછી રસપ્રદ નથી. સૂર્યકુમારે પોતે ખુલાસો કર્યો હતો કે ભારતના T20 કેપ્ટન તરીકે તેમની નિમણૂકમાં કોણે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. T20I કેપ્ટન તરીકે તેમની પસંદગીમાં ગંભીર નહીં, પરંતુ ચાર અન્ય વ્યક્તિઓએ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી.
સૂર્યકુમારે ખુલાસો કર્યો કે BCCIના ભૂતપૂર્વ સચિવ જય શાહ, BCCIના મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકર, ભૂતપૂર્વ મુખ્ય કોચ રાહુલ દ્રવિડ અને ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન રોહિત શર્માએ સામૂહિક રીતે તેમને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો.
VIDEO | PTI EXCLUSIVE: Indian T20 cricket team captain and two-time ICC T20 World Cup champion Suryakumar Yadav (@surya_14kumar), when asked about his experience with head coach Gautam Gambhir, says, “It’s not really arguments; it’s more like discussions. We have known each other… pic.twitter.com/mmRGvLt3lc— Press Trust of India (@PTI_News) March 16, 2026
પીટીઆઈ સાથે વાત કરતા સૂર્યકુમારે કહ્યું, "એક ક્ષણ આવી જ્યારે શ્રીલંકા શ્રેણીના ત્રણ-ચાર દિવસ પહેલા તત્કાલીન બીસીસીઆઈ સેક્રેટરી જય ભાઈ એ મને ફોન કર્યો. તેમણે મને ફોન કરીને જાણ કરી કે તેઓ મને ભવિષ્ય માટે ટી20 ટીમનો કેપ્ટન નિયુક્ત કરી રહ્યા છે. હા, તેઓ મને ફોન કરનાર પહેલા વ્યક્તિ હતા."
VIDEO | PTI EXCLUSIVE: India T20 captain and two-time ICC T20 World Cup champion Suryakumar Yadav (@surya_14kumar) reveals ICC chairman, then BCCI Secretary Jay Shah was behind his elevation as skipper of the side.— Press Trust of India (@PTI_News) March 16, 2026
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "જોકે, મને સંપૂર્ણ ખાતરી હતી કે, તે સમયે, રોહિત ભાઈ અને અજિત ભાઈ આ બધું સાથે મળીને આયોજન કરી રહ્યા હતા. ગૌતમ ભાઈ પછીથી આવ્યા. તે બંનેએ - રાહુલ સર (તત્કાલીન કોચ, રાહુલ દ્રવિડ) સાથે - આ બાબતે જય ભાઈ સાથે ચર્ચા કરી. તે પછી જ તેઓ નિર્ણય પર પહોંચ્યા કે આગળ જતા ભારતનું નેતૃત્વ હું જ કરીશ."
તેમણે ખુલાસો કર્યો કે આ નિર્ણય અચાનક લેવામાં આવ્યો ન હતો; પરંતુ, પડદા પાછળ અનેક અગ્રણી વ્યક્તિઓ સામેલ હતી. સૂર્યકુમારના જણાવ્યા મુજબ, તત્કાલીન BCCI સેક્રેટરી, જય શાહે શ્રીલંકા શ્રેણીના થોડા દિવસો પહેલા તેમને કેપ્ટન તરીકેની નિમણૂકની જાણ કરવા માટે ફોન કર્યો હતો.
કેપ્ટનશીપમાં સૂર્યકુમારનું પ્રદર્શન અસાધારણ
કેપ્ટનશીપ સંભાળ્યા પછી, સૂર્યકુમારનું પ્રદર્શન ખરેખર અસાધારણ રહ્યું છે. તેમના નેતૃત્વ હેઠળ, ભારતે 52 T20 મેચોમાંથી 42 જીતી છે, અને ટીમ એક પણ દ્વિપક્ષીય શ્રેણી હાર્યું નથી. 35 વર્ષીય સૂર્યકુમાર હવે પોતાને ભારતના સૌથી સફળ T20 કેપ્ટનોમાંના એક તરીકે સ્થાપિત કરી ચૂક્યા છે અને આ સંદર્ભમાં રોહિત શર્માના રેકોર્ડની નજીક સતત આગળ વધી રહ્યા છે.
