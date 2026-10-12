સૂર્યકુમાર યાદવનો રેકોર્ડ તૂટવાની આરે, અભિષેક શર્મા બનશે નવો સિક્સર કિંગ
અભિષેક શર્માએ આ વર્ષે T20 ઈન્ટરનેશનલમાં અત્યાર સુધીમાં 68 સિક્સ ફટકારી છે. તે સૂર્યકુમાર યાદવની બરાબરી પર આવી ગયો છે.
Published : October 12, 2026 at 4:16 PM IST
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે હાલમાં પાંચ મેચની T20 શ્રેણી રમાઈ રહી છે. અત્યાર સુધીમાં ત્રણ મેચ રમાઈ ચૂકી છે અને ત્રીજી મેચ દરમિયાન ભારતીય ઓપનિંગ બેટ્સમેન અભિષેક શર્માએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. રવિવારે રમાયેલી ત્રીજી મેચમાં અભિષેકે અસાધારણ બેટિંગ કૌશલ્યનું પ્રદર્શન કર્યું હતું. આ સાથે જ, તે સૂર્યકુમાર યાદવના નામે નોંધાયેલા એક મોટા રેકોર્ડની નજીક પહોંચી ગયો છે. એવી પૂરી શક્યતા છે કે અભિષેક આગામી મેચમાં જ સૂર્યાને પાછળ છોડી દેશે. આ રેકોર્ડ એક જ કેલેન્ડર વર્ષમાં T20 ઈન્ટરનેશનલમાં સૌથી વધુ સિક્સર ફટકારવા અંગેનો છે.
એક વર્ષમાં T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં સૌથી વધુ સિક્સર
ભારતના સૂર્યકુમાર યાદવના નામે એક કેલેન્ડર વર્ષમાં T20 ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ સિક્સ ફટકારવાનો રેકોર્ડ છે; તેણે 2022માં 68 સિક્સ ફટકારી હતી. અત્યાર સુધી આ રેકોર્ડ માત્ર સૂર્યાના નામે હતો, પરંતુ અભિષેકે હવે તેમની બરાબરી કરી લીધી છે, કારણ કે તેણે પણ આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં T20 ઇન્ટરનેશનલમાં 68 સિક્સ ફટકારી છે. આનો અર્થ એ છે કે માત્ર એક વધુ સિક્સ ફટકારીને અભિષેક ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન સૂર્યાને પાછળ છોડી દેશે. તે આગામી મેચ અથવા શ્રેણીની અંતિમ મેચમાં ટોચનું સ્થાન હાંસલ કરી શકે છે.
🚨 MOST SIXES IN A CALENDAR YEAR IN T20 INTERNATIONAL CRICKET 🚨 68 Sixes - Abhishek Sharma 68 Sixes - Suryakumar Yadav......See more https://t.co/MYFdSUs0TZ— VIKAS (@Vikas662005) October 12, 2026
અભિષેકે ત્રીજી T20 મેચમાં 30 બોલમાં 69 રન બનાવ્યા
જોકે અભિષેક વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની વર્તમાન શ્રેણીની પ્રથમ બે મેચમાં મોટી ઇનિંગ્સ રમવામાં નિષ્ફળ રહ્યો હતો, પરંતુ ત્રીજી મેચમાં તેણે શાનદાર સ્કોર કર્યો હતો. પ્રથમ મેચમાં તેણે 10 બોલમાં 21 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં ત્રણ ચોગ્ગા અને એક સિક્સનો સમાવેશ થતો હતો. બીજી મેચમાં તેણે 12 બોલમાં 20 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં બે ચોગ્ગા અને એક સિક્સ સામેલ હતી. ત્યારબાદ ત્રીજી મેચમાં તેણે લય મેળવી લીધી હતી અને 30 બોલમાં 69 રનની વિસ્ફોટક ઇનિંગ્સ રમી હતી, જેમાં છ ચોગ્ગા અને પાંચ સિક્સનો સમાવેશ થતો હતો. અભિષેકે આ રન 230ના સ્ટ્રાઈક રેટથી બનાવ્યા હતા.
🚨 Fastest Players to Reach 1,000 & 2,000 Runs in T20I Cricket 🚨 ⦿ 1000 : Abhishek Sharma ⦿ 2000 : Abhishek Sharma...see more https://t.co/4EoXR9Brwp— DAVID (@1DAVID92) October 11, 2026
શ્રેણીની ચોથી T20 મેચ હૈદરાબાદમાં રમાશે
ભારત વિરુદ્ધ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ શ્રેણીની ચોથી મેચ 14 ઓક્ટોબરે હૈદરાબાદમાં રમાશે. આ મેદાન અભિષેકના ઘર જેવું છે. તેણે IPL દરમિયાન આ મેદાન પર સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ માટે ખૂબ જ સારી રમત રમી અને રન બનાવ્યા. ફરી એકવાર, તેની પાસેથી મોટી અને આક્રમક ઇનિંગની અપેક્ષા રાખવામાં આવશે. ત્રીજી મેચ 17 ઓક્ટોબરે બેંગલુરુના ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં રમાશે.
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