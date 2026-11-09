સૂર્યકુમાર યાદવ બન્યો કેપ્ટન, મુંબઈ ટીમનું નેતૃત્વ કરશે
BCCIએ 2026 સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી માટે મુંબઈની ટીમની જાહેરાત કરી છે. T20 વર્લ્ડ કપ વિજેતા કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવને ટીમનું નેતૃત્વ સોંપવામાં આવ્યું છે.
Published : November 9, 2026 at 8:12 PM IST
SYED MUSHTAQ ALI TROPHY: 2026ના T20I વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઈન્ડિયાને વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનાવનાર સૂર્યકુમાર યાદવ ફરી એકવાર કેપ્ટનશીપની જવાબદારી સંભાળવા જઈ રહ્યા છે. 9 નવેમ્બરના રોજ, મુંબઈ ક્રિકેટ એસોસિએશન (MCA) એ સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી 2026 માટે ટીમની જાહેરાત કરી, જેમાં ટીમ ઈન્ડિયાના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન સૂર્યકુમારને કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યા છે. તે આ ટુર્નામેન્ટ દ્વારા સ્પર્ધાત્મક ક્રિકેટમાં પણ વાપસી કરશે. સૂર્યા લાંબા સમયથી મેદાનથી દૂર છે. તે છેલ્લે IPL 2026માં રમતા જોવા મળ્યો હતો. તે જ સમયે, તે છેલ્લે 8 માર્ચ, 2026ના રોજ ન્યૂઝીલેન્ડ સામે T20 વર્લ્ડ કપના ટાઇટલ મેચમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં જોવા મળ્યો હતો.
સૂર્યાની કેપ્ટનશીપમાં ભારતે T20 WC જીત્યો હતો
સૂર્યકુમારે આ વર્ષે 2026 ના T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતને વિજય અપાવ્યો હતો. જોકે, ખરાબ ફોર્મને કારણે તેને રાષ્ટ્રીય ટીમમાંથી બહાર કરવાની ફરજ પડી હતી. હવે, મુંબઈની કેપ્ટનશીપ સાથે, તેને મેદાન પર પોતાનું ફોર્મ પાછું મેળવવાની એક સારી તક મળશે. કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત થયા બાદ, સૂર્યકુમારે કહ્યું કે મુંબઈનું પ્રતિનિધિત્વ કરવું હંમેશા ગર્વની વાત છે. "અમારી ટીમમાં અનુભવી ખેલાડીઓ અને પ્રતિભાશાળી યુવા ખેલાડીઓનું સારું મિશ્રણ છે," તેમણે કહ્યું. "તેમને વિશ્વાસ છે કે આખી ટીમ સાથે મળીને રમશે અને દરેક મેચમાં પોતાનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરશે. અમારું લક્ષ્ય ટાઇટલ જીતવાનું અને તેને ઘરે લાવવાનું છે."
Suryakumar Yadav has been named Mumbai's captain for the upcoming Syed Mushtaq Ali Trophy. Shivam Dube has also been picked in the squad. https://t.co/mqnKJHuFNq— Cricbuzz (@cricbuzz) November 9, 2026
મુંબઈની ટીમમાં ધાકડ ખેલાડીઓની ભરમાર
સૂર્યકુમાર ઉપરાંત, મુંબઈની ટીમમાં નિયમિત ભારતીય T20I ખેલાડી શિવમ દુબેનો પણ સમાવેશ થાય છે. તેની સાથે મેક્સવેલ સ્વામિનાથન, હાર્દિક તામોર, અંગક્રિશ રઘુવંશી, સરફરાઝ ખાન, શાર્દુલ ઠાકુર અને તુષાર દેશપાંડે જેવા ખેલાડીઓ પણ ટીમનો ભાગ હશે. જોકે, આ સિઝનમાં રણજી ટ્રોફીમાં મુંબઈની કેપ્ટનશીપ કરનાર સિદ્ધેશ લાડને T20 ટીમમાં સ્થાન મળ્યું નથી. મુંબઈની ટીમ 14 નવેમ્બરે હૈદરાબાદ સામે પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરશે.
સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી 2026 માટે મુંબઈની ટીમ: સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), અંગક્રિશ રઘુવંશી (વિકેટકીપર), દિવ્યાંશ સક્સેના, સુવેદ પારકર, મુશિર ખાન, સરફરાઝ ખાન, સાઈરાજ પાટીલ, શિવમ દુબે, અથર્વ અંકોલેકર, શાર્દુલ ઠાકુર, તુષાર દેશપાંડે, શમ્સ મુલાની, મૈક્સવેલ સ્વામીનાથન, મોહિત અવસ્થી, સિલ્વેસ્ટર ડિસોઝા અને હાર્દિક તામોર (વિકેટકીપર).
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