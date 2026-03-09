ETV Bharat / sports

કેપ્ટન સૂર્યાનું ટ્રોફી સાથે અડાલજ ખાતે ફોટોશૂટ, લાગ્યા 'ઈન્ડિયા... ઈન્ડિયા'ના નારા

ભારતીય ટી20 કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ એક ખાસ ફોટોશૂટ માટે ટ્રોફી સાથે અડાલજ પહોંચ્યા ત્યારે ઉત્સવનો માહોલ હતો.

કેપ્ટન સૂર્યાનું ટ્રોફી સાથે અડાલજ ખાતે ફોટોશૂટ
કેપ્ટન સૂર્યાનું ટ્રોફી સાથે અડાલજ ખાતે ફોટોશૂટ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 9, 2026 at 8:01 PM IST

SURYAKUMAR YADAV PHOTOSHOOT ADALAJ: T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યા બાદ, ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ સોમવારે ગાંધીનગરમાં ઐતિહાસિક સ્થળ અડાલજ ની વાવ પર ટ્રોફી સાથે ફોટોશૂટ માટે પહોંચ્યા. સૂર્યકુમારને જોવા ચાહકોની મોટી ભીડ ઉમટી પડી હતી. ઘણા લોકો સૂર્યકુમારની એક ઝલક જોવા માટે આસપાસની દિવાલો અને છત પર પણ ચઢી ગયા હતા. કેપ્ટન ટ્રોફી સાથે પહોંચતા જ ચાહકોના "ઈન્ડિયા... ઈન્ડિયા" ના નારાઓ લગાવ્યા હતા.

ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવી ટીમ ઈન્ડિયા બની વર્લ્ડ ચેમ્પિયન

ટીમ ઈન્ડિયા સતત બીજી વખત અને એકંદરે ત્રીજી વખત T20 વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બની છે. અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની ફાઇનલમાં ન્યૂઝીલેન્ડને 96 રનથી હરાવીને ટીમ ઇન્ડિયાએ ઇતિહાસ રચ્યો.

ત્રણ ભારતીય બેટ્સમેનોએ અડધી સદી ફટકારી

ટોસ હાર્યા બાદ, અભિષેક શર્મા અને સંજુ સેમસને ટીમ ઇન્ડિયાને શાનદાર શરૂઆત અપાવી, પ્રથમ વિકેટ માટે 98 રનની ભાગીદારી કરી. અભિષેકે આ મેચમાં 21 બોલમાં છ ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગાની મદદથી 52 રન બનાવ્યા. જોકે, સેમસન પોતાની સદી ચૂકી ગયો, તેણે 46 બોલમાં પાંચ ચોગ્ગા અને આઠ છગ્ગાની મદદથી 89 રન બનાવ્યા. આ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયા તરફથી ઈશાન કિશને પણ ઝડપી ઇનિંગ રમી, 25 બોલમાં ચાર ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગાની મદદથી 54 રન બનાવ્યા. આ મેચમાં સૂર્યકુમાર યાદવનું બેટ સારું પ્રદર્શન કરી શક્યું નહીં, અને તે ગોલ્ડન ડક પર આઉટ થયો. તિલક વર્માએ 6 બોલમાં 8 રન બનાવ્યા. શિવમ દુબેએ પણ છેલ્લી ઓવરોમાં ઝડપી ગતિએ રન બનાવ્યા. તેણે 8 બોલમાં ત્રણ ચોગ્ગા અને બે છગ્ગાની મદદથી 26 રન બનાવ્યા. હાર્દિકે પણ 13 બોલમાં 18 રનનું યોગદાન આપ્યું. ન્યૂઝીલેન્ડ તરફથી જેમ્સ નીશમે સૌથી વધુ 3 વિકેટ લીધી.

ન્યૂઝીલેન્ડના બેટ્સમેનો થયા ધરાશયી

લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે, કીવી બેટ્સમેન ઇનિંગ્સની શરૂઆતથી જ દબાણ હેઠળ દેખાયા. ટિમ સેફર્ટ અને ફિન એલને પ્રથમ વિકેટ માટે ઝડપી 31 રન ઉમેર્યા. જોકે, પ્રથમ વિકેટ પડ્યા પછી, કિવી ટીમ ભાંગી પડી. ન્યૂઝીલેન્ડ તરફથી ટિમ સેફર્ટે સૌથી વધુ 26 બોલમાં 52 રન બનાવ્યા, જેમાં બે ચોગ્ગા અને પાંચ છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. સાત કીવી બેટ્સમેન સિંગલ ડિજિટના સ્કોર પર આઉટ થયા. ન્યૂઝીલેન્ડની અડધી ટીમ માત્ર 72 રનમાં આઉટ થઈ ગઈ. આ મેચમાં ડેરિલ મિશેલે 11 બોલમાં 17 રન બનાવ્યા. કેપ્ટન મિશેલ સેન્ટનર ન્યૂઝીલેન્ડ તરફથી બીજા સૌથી વધુ રન બનાવનાર બેટ્સમેન હતા, તેમણે 35 બોલમાં 43 રન બનાવ્યા. ટીમ ઈન્ડિયાની બોલિંગની વાત કરીએ તો, જસપ્રીત બુમરાહે સૌથી વધુ 4 વિકેટ લીધી, જ્યારે અક્ષર પટેલે ત્રણ વિકેટ લીધી.

સંજુ સેમસન પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ બન્યો

ટીમ ઈન્ડિયાએ ફરી એકવાર T20 વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો છે. ભારતે સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. દક્ષિણ આફ્રિકા સિવાય, ટીમ ઈન્ડિયા એક પણ મેચ હાર્યું ન હતું, અને દરેક મેચમાં એક નવો હીરો ઉભરી આવ્યો. સંજુ સેમસન T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં 321 રન બનાવ્યા અને તેને પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો. છેલ્લી ત્રણ મેચમાં, તેણે દરેક વખતે 80 થી વધુ રન બનાવ્યા, જે ટીમ ઈન્ડિયાની જીતમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપે છે.

સંપાદકની પસંદ

