સૂર્યકુમાર યાદવે T20 આંતરરાષ્ટ્રીયમાં વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો, આ સિદ્ધિ ફક્ત આટલા બોલમાં હાંસલ કરી
સૂર્યકુમાર યાદવે સૌથી ઝડપી 3000 T20I રન પૂરા કરીને એક મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે.
Published : February 1, 2026 at 4:02 PM IST
Suryakumar Yadav 3K Runs: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે ન્યુઝીલેન્ડ સામેની દ્વિપક્ષીય શ્રેણીની પાંચમી અને અંતિમ T20I મેચ 46 રનથી જીતી લીધી. કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે મેચમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી, તેણે 30 બોલમાં 63 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં છ છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. જમણા હાથના બેટ્સમેનએ ભારતની જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી, પરંતુ સૌથી ટૂંકા ફોર્મેટમાં 3,000 રન સુધી પહોંચનાર સૌથી ઝડપી ખેલાડી પણ બન્યો હતો. તેણે સૌથી ઓછા બોલમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી.
સૂર્યાએ રોહિત અને વિરાટને પાછળ છોડી દીધા
ભારતીય કેપ્ટને ફક્ત 1,822 બોલમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી, જેમાં રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી જેવા દિગ્ગજોને પાછળ છોડી દીધા હતા. કોહલીએ 2,169 બોલમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી, જ્યારે હિટમેન 2,149 બોલમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી. UAEનો મોહમ્મદ વસીમ 3,000 રન સુધી પહોંચનાર સૌથી ઝડપી ખેલાડી હતો, જેણે અગાઉ 1,947 બોલમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી.
Just 7️⃣ days before the World Cup, Captain @surya_14kumar becomes the fastest to 3,000 T20I runs, peaking at the right time. 🤌🏻😉#INDvNZ 5th T20I 👉 LIVE NOW ➡️ https://t.co/7DIDSDu12k pic.twitter.com/mNnMO37SI4— Star Sports (@StarSportsIndia) January 31, 2026
T20I માં સૌથી ઝડપી 3,000 રન (બોલની દ્રષ્ટિએ)
- સૂર્યકુમાર યાદવ (ભારત) - 1,822 બોલ
- મોહમ્મદ વસીમ (UAE) - 1,947 બોલ
- જોસ બટલર (ઇંગ્લેન્ડ) - 2,068 બોલ
- એરોન ફિન્ચ (ઓસ્ટ્રેલિયા) - 2,077 બોલ
- ડેવિડ વોર્નર (ઓસ્ટ્રેલિયા) - 2,113 બોલ
- સૌથી ઓછી ઇનિંગ્સમાં 3,000 T20I રન
સૌથી ઓછી ઇનિંગ્સમાં આ સીમાચિહ્ન સુધી પહોંચનારા ખેલાડીઓની યાદીમાં સૂર્યકુમાર યાદવ 7મા ક્રમે છે. પાકિસ્તાનના મોહમ્મદ રિઝવાનના નામે 79 ઇનિંગ્સમાં 3,000 રન પૂરા કરવાનો રેકોર્ડ છે. તેમના પછી ભારતીય સ્ટાર વિરાટ કોહલીનો નંબર આવે છે, જેમણે 81 ઇનિંગ્સમાં આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. પાકિસ્તાનના બાબર આઝમે આ સિદ્ધિ મેળવવા માટે 81 ઇનિંગ્સ લીધી હતી.
𝘽𝙧𝙚𝙖𝙠𝙞𝙣𝙜 𝙍𝙚𝙘𝙤𝙧𝙙𝙨 on the way to 𝘿𝙚𝙛𝙚𝙖𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙃𝙞𝙨𝙩𝙤𝙧𝙮! 🇮🇳#TeamIndia is on a spectacular run as they gear up to take on the world at T20’s biggest stage!— Star Sports (@StarSportsIndia) January 31, 2026
⏳ 7 days to go | ICC Men’s #T20WorldCup 2026 👉 #INDvUSA | SAT, FEB 7, 6 PM pic.twitter.com/IPyFODWDS0
T20I માં સૌથી ઝડપી 3,000 રન બનાવનાર ખેલાડી (ઇનિંગ દ્વારા)
- મોહમ્મદ રિઝવાન (પાકિસ્તાન) 79 ઇનિંગ
- વિરાટ કોહલી (ભારત) 81 ઇનિંગ
- બાબર આઝમ (પાકિસ્તાન) 81 ઇનિંગ
- મોહમ્મદ વસીમ (યુએઈ) 84 ઇનિંગ
- એરોન ફિન્ચ (ઓસ્ટ્રેલિયા) 98 ઇનિંગ
- વિરનદીપ સિંહ (મલેશિયા) 98 ઇનિંગ
- સૂર્યકુમાર યાદવ (ભારત) 98 ઇનિંગ
ભારત વિરુદ્ધ ન્યૂઝીલેન્ડ શ્રેણીમાં સૌથી વધુ રન બનાવનારા ખેલાડી
સૂર્યકુમાર યાદવને મેન ઓફ ધ સિરીઝ જાહેર કરવામાં આવ્યો કારણ કે તે આ શ્રેણીમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી હતો. તેણે પાંચ ઇનિંગમાં 80.67 ની સરેરાશ અને 196.75 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 242 રન બનાવ્યા, જેમાં ત્રણ અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થનારા T20 વર્લ્ડ કપમાં સૂર્યકુમારનું ફોર્મ ભારત માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે. ભારત તેના અભિયાનની શરૂઆત યુએસએ સામેની મેચથી કરશે.
