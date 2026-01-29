જો એક બેટ્સમેન દુબે સાથે... ચોથી ટી20માં ભારતની કારમી હાર પર કેપ્ટન સૂર્યકુમારે ખુલીને વાત કરી
પાંચ મેચની T20I શ્રેણીમાં ન્યૂઝીલેન્ડ આખરે પહેલી વાર ભારતને હરાવવામાં સફળ રહ્યું. ન્યૂઝીલેન્ડે ભારતને 50 રનથી હરાવ્યું.
Published : January 29, 2026 at 12:18 PM IST
IND VS NZ 4th T20i: 28 જાન્યુઆરીના રોજ વિશાખાપટ્ટનમ (વિઝાગ)ના ડૉ. વાય.એસ. રાજશેખર રેડ્ડી ACA-VDCA ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી. ન્યુઝીલેન્ડે આ મેચ 50 રનથી જીતી લીધી હતી. ન્યુઝીલેન્ડે ભારતને જીતવા માટે 216 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો હતો, પરંતુ તેમની આખી ટીમ 18.4 ઓવરમાં 165 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી.
દુબેની વિસ્ફોટક બેટિંગે આશા જગાવી
ભારતીય ટીમની શરૂઆત ખરાબ રહી હતી. ઓપનર અભિષેક શર્મા ખાતું ખોલાવ્યા વિના પેવેલિયન પરત ફર્યો, જે ટીમ માટે મોટો ફટકો સાબિત થયો. ત્રીજા નંબરે બેટિંગ કરી રહેલા કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવમાં પણ લયનો અભાવ હતો અને તે મોટી ઇનિંગ્સ રમી શક્યો નહીં. વિકેટોના સતત પતનથી ભારત પાછળ પડી ગયું. જોકે રિંકુ સિંહ અને શિવમ દુબેએ વચ્ચેની ઓવરોમાં બેટિંગથી તાકાત બતાવી, પરંતુ કિવી બોલરો વધુ નસીબદાર હતા. દુબેની વિસ્ફોટક બેટિંગે એક સમયે આશા જગાવી હતી, પરંતુ તેને બીજા છેડેથી કોઈ ટેકો મળ્યો નહીં. પરિણામે, ભારત લક્ષ્યથી ઘણું દૂર રહી ગયું.
A spirited performance from Team India, but New Zealand bag the win in this contest. On to the next one! 👍#INDvNZ | 5th T20I | SAT, 31st JAN, 6 PM onwards pic.twitter.com/sVOen5t0na— Star Sports (@StarSportsIndia) January 28, 2026
કેપ્ટન સૂર્યાએ હારનું કારણ જણાવ્યું
મેચ પછી, કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે હાર વિશે ખુલ્લેઆમ વાત કરી. તેમણે સ્વીકાર્યું કે ફક્ત છ બેટ્સમેન સાથે ફિલ્ડિંગ કરવાનો નિર્ણય ઇરાદાપૂર્વકનો અને પડકારજનક હતો. સૂર્યકુમારના મતે, ટીમ મેનેજમેન્ટનું લક્ષ્ય T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ને ધ્યાનમાં રાખીને બેટિંગ યુનિટનું પરીક્ષણ કરવાનું હતું.
Indian skipper Suryakumar Yadav speaks out on playing with six batters and five bowlers in the fourth T20I! 🇮🇳🗣️#INDvNZ #Vizag #T20Is #Sportskeeda pic.twitter.com/mxNqfn0uws— Sportskeeda (@Sportskeeda) January 28, 2026
મેચ પછીના પ્રેઝન્ટેશનમાં, સૂર્યકુમાર યાદવે કહ્યું, "અમે આજે ઇરાદાપૂર્વક ફક્ત છ બેટ્સમેન સાથે રમવાનું નક્કી કર્યું. અમે પાંચ પરફેક્ટ બોલરો સાથે રમવા માંગતા હતા અને પોતાને પડકારવા માંગતા હતા. અમે જોવા માંગતા હતા કે જો 180 કે 200 રનનો પીછો કરતી વખતે બે કે ત્રણ વિકેટ વહેલી ગુમાવી દઈએ તો ટીમ કેવું પ્રદર્શન કરશે. અમારું ધ્યાન ફક્ત તે ખેલાડીઓને રમવા પર હતું જે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ટીમનો ભાગ છે."
હારનું વિશ્લેષણ કરતી વખતે, સૂર્યકુમારે એ પણ સ્વીકાર્યું કે જો એક બેટ્સમેન દુબે સાથે રહ્યો હોત, તો મેચનું પરિણામ અલગ હોત. ઝાકળનો ઉલ્લેખ કરતા, તેમણે કહ્યું કે પરિસ્થિતિઓ બેટિંગ માટે અનુકૂળ હતી, પરંતુ ટીમ તેનો લાભ લેવામાં નિષ્ફળ ગઈ. સૂર્યકુમારે વધુમાં કહ્યું કે દુબે સાથે એક-બે ભાગીદારી મોટો ફરક લાવી શકી હોત. અમે 50 રનથી હારી ગયા, પરંતુ આવા રન ચેઝમાં, એક-બે ભાગીદારી મેચનું પાસુ ફેરવી શકે છે.
