સૂર્યકુમાર યાદવની પુત્રીનું નામ શું છે? ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કરી જાહેરાત કરી

ભારતીય T20 ટીમના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવના ઘરે ખુશીનો માહોલ છે. તાજેતરમાં જ તેમની પત્ની દેવીશાએ એક પુત્રીને જન્મ આપ્યો છે.

suryakumar yadav devisha shetty (IANS)
Published : May 10, 2026 at 5:39 PM IST

SURYAKUMAR YADAV DAUGHTER NAME: સૂર્યકુમાર યાદવ અને તેમની પત્ની દેવીશા શેટ્ટીના ઘરે ખુશીઓએ દસ્તક આપી છે. ભારતીય ટી20 ટીમના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ ગુરુવારે પિતા બન્યા જ્યારે દેવીશા શેટ્ટીએ પુત્રીને જન્મ આપ્યો. રવિવારે, સૂર્યકુમારે સોશિયલ મીડિયા પર તેમની પુત્રીનો ફોટો શેર કર્યો અને તેનું નામ જાહેર કર્યું. તેમણે જાહેરાત કરી કે તેમની પુત્રીનું નામ 'રિદ્ધિમા' રાખવામાં આવ્યું છે. ચાહકો અને ક્રિકેટ જગત તરફથી તેમને સતત શુભેચ્છાઓ મળી રહી છે.

પાપારાઝીઓને મીઠાઈઓ વહેંચવામાં આવી

આ દરમિયાન, સૂર્યકુમાર યાદવનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. ક્લિપમાં, સ્ટાર ખેલાડી મુંબઈ એરપોર્ટ પર પાપારાઝીઓને મીઠાઈઓ વહેંચતો જોવા મળે છે. સૂર્યકુમારે પત્રકારોને કહ્યું, "યે લો આપ લોગ ખાના."

'રિદ્ધિમા' નામનો અર્થ થાય?

સૂર્યકુમાર યાદવે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા પોતાની દીકરીનું નામ જાહેર કર્યું. હૃદય અને 'દુષ્ટ નજર' ઇમોજી સાથેનો ફોટો શેર કરતાં તેમણે લખ્યું, "આપણા સૌથી મોટા આશીર્વાદ—રિદ્ધિમા." રિદ્ધિમા ખરેખર સુંદર અને અર્થપૂર્ણ નામ છે. તેનું પ્રાથમિક મહત્વ "સમૃદ્ધિ" અથવા "સારા નસીબ" સાથે સંકળાયેલું છે. રિદ્ધિમા નામ રિદ્ધિ શબ્દ પરથી ઉતરી આવ્યું છે, જે સંપત્તિ, સફળતા અને ભવ્યતા દર્શાવે છે. તેનો અર્થ "પ્રેમથી ભરપૂર" અથવા "દયાળુ" એવો પણ થાય છે. હિન્દુ ધર્મમાં, રિદ્ધિ અને સિદ્ધિ ને ભગવાન ગણેશની પત્નીઓ અને સફળતા અને વિપુલતાની દેવીઓ તરીકે પૂજનીય છે. આ સંદર્ભમાં, આ નામ દેવી લક્ષ્મીના ગુણોને પણ મૂર્તિમંત કરે છે.

શું સૂર્યકુમાર RCB સામે રમશે?

સૂર્યકુમાર યાદવ હાલમાં 2026 IPL સીઝનમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ તરફથી રમી રહ્યો છે. રવિવારે, મુંબઈનો મુકાબલો રાયપુરમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) સામે થવાનો છે. આ ખાસ પ્રસંગે, તેમની પુત્રીના નામના ખુલાસાથી તેમના ચાહકોમાં ખુશીનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. તેઓ રવિવારે RCB સામેની મેચમાં રમી શકે છે. આ સિઝનમાં સૂર્યકુમારનું બેટ શાંત રહ્યું છે; તેમણે 10 મેચમાં ફક્ત 195 રન બનાવ્યા છે.

