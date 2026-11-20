'મોદીજીને મળવું લકી રહ્યું....' સૂર્યાએ ફોર્મમાં પાછા ફરવાનો શ્રેય પીએમ મોદીને આપ્યો
સૂર્યકુમાર યાદવે તાજેતરમાં પીએમ મોદી સાથે મુલાકાત કરી હતી. ત્યારબાદ, તે સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી દરમિયાન મેદાનમાં પાછા ફર્યો અને શાનદાર ફોર્મમાં છે.
Published : November 20, 2026 at 5:49 PM IST
SURYAKUMAR CREDITS PM MODI: IPL 2026 પછી સૂર્યકુમાર યાદવને ભારતીય ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો હતો. હવે, સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં તેના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન સાથે, તે ટીમ ઈન્ડિયામાં વાપસીનો દાવો કરી રહ્યો છે. તેણે ત્રણ મેચમાં 167 રન બનાવ્યા છે અને ફોર્મમાં પાછો ફર્યો છે. તાજેતરના એક ઇન્ટરવ્યુમાં, સૂર્યાએ તેના ફોર્મમાં પાછા ફરવાનો શ્રેય પીએમ મોદીને આપ્યો હતો. હકીકતમાં, સૂર્યા થોડા દિવસો પહેલા ભારતના વડા પ્રધાનને મળ્યો હતો, અને ત્યારથી, તે સતત સ્કોર કરી રહ્યો છે.
સૂર્યકુમાર યાદવે પીએમ મોદીને શ્રેય આપ્યો
6 નવેમ્બરના રોજ, સૂર્યકુમાર યાદવ અને તેમના પરિવારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને મળ્યા. ત્યારબાદ તેઓ સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી દરમિયાન મેદાનમાં પાછા ફર્યા. તેમણે હૈદરાબાદ સામેની પહેલી મેચમાં અણનમ 60 રન બનાવ્યા, અને પછી ગુજરાત સામે 82 રન બનાવ્યા. ગોવા સામે પણ સૂર્યાએ 25 રનનું મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું.
Suryakumar Yadav said: "Meeting with PM Modi turned out to be very lucky. I started scoring runs again after that." https://t.co/itmyGKZSj4— Himanshu Pareek (@Sports_Himanshu) November 19, 2026
સૂર્યાએ પોતાના ફોર્મમાં પાછા ફરવાનો શ્રેય પીએમ મોદી સાથેની મુલાકાતને આપ્યો. તેમણે કહ્યું, "મને લાગે છે કે તે મુલાકાત ખૂબ જ ભાગ્યશાળી હતી. મેં ફરીથી રન બનાવવાનું શરૂ કર્યું છે. તે એક શાનદાર મુલાકાત હતી. મેં વિચાર્યું હતું કે અમે 5-10 મિનિટ વાત કરીશું, પરંતુ તેમણે મારી અને મારા પરિવાર સાથે 40-45 મિનિટનો સમય લીધો. એટલા માટે તે એક ખાસ ક્ષણ હતી. મેં તેમની સાથે પરિસ્થિતિઓને કેવી રીતે હેન્ડલ કરવી તે વિશે વાત કરી. અમે રમતો રમીએ છીએ અને દબાણમાં હોઈએ છીએ, અને મેં તેમને પૂછ્યું કે તેઓ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓને કેવી રીતે હેન્ડલ કરે છે. તેમણે મારા બધા પ્રશ્નોના ખૂબ જ સારી રીતે જવાબ આપ્યા. તે એક હૃદયસ્પર્શી ક્ષણ હતી."
PM Modi meets former Indian T20I captain Suryakumar Yadav Read @ANI Story I https://t.co/dK0y0CwXUa #PMModi #SuryaKumarYadav https://t.co/3OIFnBufdV— ANI Digital (@ani_digital) November 6, 2026
સૂર્યકુમાર યાદવનું ટીમ ઈન્ડિયામાં વાપસી શક્ય છે
સૂર્યકુમાર યાદવ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી ભારતીય T20I ટીમના મુખ્ય સભ્ય રહ્યા છે. તેમની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ટીમ ઈન્ડિયાએ 2026નો T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. ત્યારબાદ, સૂર્યાએ એશિયન ગેમ્સ અને LA ઓલિમ્પિકમાં મેડલ જીતવાનું વચન આપ્યું હતું. જોકે, એક આશ્ચર્યજનક નિર્ણયમાં, પસંદગીકારોએ સૂર્યાને ટીમ ઈન્ડિયામાંથી કાઢી મૂક્યો અને શ્રેયસ ઐયરને નવા કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કર્યા. હવે, સૂર્યા સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં મુંબઈ માટે રન બનાવીને ટીમ ઈન્ડિયામાં વાપસીનો દાવો કરી રહ્યો છે. જો તેનું પ્રદર્શન આ રીતે ચાલુ રહેશે, તો તે ખેલાડી તરીકે ટીમ ઈન્ડિયામાં વાપસી કરી શકે છે.
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