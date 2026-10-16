સૂર્યકુમાર યાદવ શાહરૂખ ખાનનો પડોશી બન્યો, દુબઈમાં આલીશાન ઘર ખરીદ્યું
2026 ના T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતને વિજય અપાવનાર કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે દુબઈમાં એક વૈભવી ઘર ખરીદ્યું છે. તેની નવી મિલકતનું નામ શાહરૂખ રેસિડેન્સ છે.
Published : October 16, 2026 at 6:54 PM IST
ભૂતપૂર્વ ભારતીય T20 કેપ્ટન અને સ્ટાર બેટ્સમેન સૂર્યકુમાર યાદવે દુબઈમાં એક વૈભવી ઘર ખરીદ્યું છે. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયોમાં આ સમાચાર શેર કર્યા છે, જેમાં તેમની પત્ની દેવીશા શેટ્ટી પણ છે. આ સાથે, સૂર્યા બોલિવૂડ સુપરસ્ટાર શાહરૂખ ખાનનો પાડોશી બની ગયો છે. તેમની નવી મિલકતનું નામ 'શાહરૂખના નિવાસસ્થાન' છે. વીડિયોમાં, યાદવે દુબઈમાં ઘર ખરીદવાની પોતાની રીત સમજાવી, તેની વૈભવી સુવિધાઓ અને જીવનશૈલીની પ્રશંસા કરી.
સૂર્યકુમાર યાદવે દુબઈમાં વૈભવી ઘર ખરીદ્યું
2026ના T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતને વિજય અપાવનાર ભારતના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે દુબઈમાં આ વૈભવી ઘર ડેન્યુબ પ્રોપર્ટીઝ પાસેથી ખરીદ્યું હતું, જે શાહરૂખ ખાનના "શાહરૂખ ખાન રેસિડેન્સ" પ્રોજેક્ટ પર કામ કરી રહી છે. દુબઈમાં વૈભવી ઘર ખરીદવા વિશે બોલતા, સૂર્યકુમારે કહ્યું, "હું પહેલી વાર 2014માં ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) રમવા માટે દુબઈ આવ્યો હતો અને પછી 2020માં પાછો આવ્યો હતો. હવે તમે આખું ભારત દુબઈ આવતું જુઓ છો. અહીં વૈભવી અને જીવનધોરણ ખૂબ સારું છે. ભારતમાં સુરક્ષા સારી છે, જ્યાં હું મુંબઈમાં રહું છું, પરંતુ દુબઈમાં સુરક્ષા સ્તર પણ ઘણું સારું છે. હું અહીં ખૂબ જ હળવાશ અને ખુશ અનુભવું છું."
🏠 Suryakumar Yadav buys his first property in Dubai, a luxury home from Danube Properties near the ‘Shahrukh’s Residence’ tower. Wife Devisha Shetty joked it was done at her request. 😄 #suryakumaryadav #dubai #shahrukhkhan #instantbollywood #gk https://t.co/ytxE5nsP0d— InstantBollywood (@instantbolly) October 15, 2026
મિલકત ખરીદવા અંગે સૂર્યાએ શું કહ્યું?
સૂર્યકુમાર યાદવે પોતાની પસંદગીનું કારણ વધુ સમજાવતા કહ્યું, "જ્યારે મને ખબર પડી કે શાહરૂખ ખાનનું મકાન અહીં બની રહ્યું છે, ત્યારે મારે બીજો કોઈ વિકલ્પ વિચારવાની જરૂર નહોતી. વધુમાં, આંતરિક ભાગ અને કામની ગુણવત્તા ઉત્તમ છે." તેમણે ઉમેર્યું, "અહીં મેં બીજી એક અદ્ભુત વાત નોંધી કે તમે કોઈપણ પરીક્ષણ વિના તમારા શરીરના તમામ સ્તરો નક્કી કરી શકો છો. તે ખરેખર અદ્ભુત છે."
સૂર્યકુમારના વૈભવી ઘરની કિંમત જાહેર કરવામાં આવી નથી, પરંતુ વિડિઓમાં, તે અને તેની પત્ની દસ્તાવેજો પર સહી કરતા જોવા મળે છે. નોંધનીય છે કે દુબઈમાં વૈભવી ઘર ખરીદતા પહેલા, સૂર્યાએ આ વર્ષે મુંબઈના પોશ ચેમ્બુર વિસ્તાર, ગોદરેજ સ્કાય ટેરેસિસમાં ₹7.18 કરોડનું એક એપાર્ટમેન્ટ પણ ખરીદ્યું હતું.
સૂર્યકુમાર હાલમાં ભારતીય ટીમની બહાર છે
સૂર્યકુમાર હાલમાં ભારતીય ટીમનો ભાગ નથી. તેના નેતૃત્વ હેઠળ ભારતે 2026નો T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો, પરંતુ ત્યારથી તેમને ટીમમાંથી બહાર રાખવામાં આવ્યા છે. તેમને T20 ટીમમાંથી પડતા મૂકવામાં આવ્યા અને તેમની જગ્યાએ શ્રેયસ અય્યરને ભારતીય T20 ટીમના નવા કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. સૂર્યકુમાર 2026ની IPL પછીથી ક્રિકેટના મેદાનથી દૂર છે. જોકે તેમણે સ્થાનિક ક્રિકેટ રમવા માટે પોતાની ઉપલબ્ધતા દર્શાવી હતી, તેમ છતાં મુંબઈ ક્રિકેટ એસોસિએશને તેમને રણજી ટ્રોફી માટેની ટીમમાં સામેલ કર્યા નથી.
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