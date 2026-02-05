અમે કોલંબો જઈ રહ્યા છીએ....ભારત-પાકિસ્તાન મેચને લઈને સૂર્યકુમાર યાદવનું મોટું નિવેદન
પાકિસ્તાન સરકારે તેની ક્રિકેટ ટીમને 15 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોમાં ભારત સામેની મેચ ન રમવાનું કહ્યું છે.
Published : February 5, 2026 at 7:10 PM IST
Suryakumar Yadav: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે, આ વખતે ભારત અને શ્રીલંકા સંયુક્ત રીતે આયોજિત કરી રહ્યા છે. 5 ફેબ્રુઆરીએ કેપ્ટનોની પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાઈ હતી, જેમાં ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ પણ હાજર રહ્યા હતા. અહીં તેમને 15 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોમાં યોજાનારી પાકિસ્તાન સામેની ગ્રુપ મેચ વિશે પૂછવામાં આવ્યું હતું, જેના પર સૂર્યાએ કહ્યું કે અમારી વિચારસરણી ખૂબ જ સ્પષ્ટ છે. અમે પાકિસ્તાન સામે રમવાનો ઇનકાર કર્યો નથી, તેમણે ઇનકાર કર્યો છે. અમારી ફ્લાઇટ્સ બુક થઈ ગઈ છે અને અમે કોલંબો જઈ રહ્યા છીએ. પહેલા યુએસએ, પછી નેધરલેન્ડ અને તે પછી અમે કોલંબો જઈશું.
ભારતીય ટીમના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે પાકિસ્તાન સામેની મેચ અંગે કહ્યું, "અમે કોલંબો જઈ રહ્યા છીએ અને અમારી ફ્લાઇટ બુક થઈ ગઈ છે." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે તેમના નિર્ણય પર તેમનો કોઈ નિયંત્રણ નથી. "અમને કહેવામાં આવ્યું છે કે અમે 15 ફેબ્રુઆરીએ મેચ રમીશું. અમે એશિયા કપમાં રમ્યા હતા, અને જો મેચ થાય છે, તો અમે 15મીએ પણ રમીશું." વધુમાં, સૂર્યાએ ટુર્નામેન્ટ પહેલાની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ટીમ ઈન્ડિયાના ઉત્તમ ફોર્મ વિશે પણ વાત કરતા કહ્યું, "અમે ડ્રેસિંગ રૂમમાં વાતાવરણને હળવું રાખવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ, વ્યક્તિગત સિદ્ધિઓને બદલે ટીમની જરૂરિયાતો અનુસાર રમીએ છીએ. તમે જોયું હશે કે ઈશાન કિશન 90 રન વટાવી ગયો હતો અને તેણે 100 રન સુધી પહોંચવા માટે છગ્ગો ફટકાર્યો હતો. મેદાન પર બે ખેલાડીઓને યોગ્ય લાગે તે રીતે રમવાની સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા આપવામાં આવે છે."
T20 World Cup 2026 | Captain Suryakumar Yadav says, " we didn't say 'no' to playing against pakistan; they said 'no'. icc scheduled the match, and we are ready to play. our tickets are booked, and we are going to colombo after delhi."— ANI (@ANI) February 5, 2026
(file photo) pic.twitter.com/SNnieBGtia
ભારત સામે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 મેચનો બહિષ્કાર કરવાના પાકિસ્તાની ટીમના નિર્ણય અંગે, BCCI ના ઉપપ્રમુખ રાજીવ શુક્લાએ પણ એક નિવેદન જારી કરીને કહ્યું છે કે, "આ બાબતે અમારે કંઈ કહેવાનું નથી. ICC એ આ બાબતે નિર્ણય લેવો પડશે, અને અમે જે કહેશે તે મુજબ આગળ વધીશું."
પાકિસ્તાની ટીમ ટીમ ઇન્ડિયા સામે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 મેચનો બહિષ્કાર કરવાના તેની સરકારના નિર્ણયનો ઉલ્લેખ કરી રહી છે. આ બાબતે PCB દ્વારા હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન જારી કરવામાં આવ્યું નથી. જો પાકિસ્તાની ટીમ આ મેચનો બહિષ્કાર કરે છે, તો તેમને ICC તરફથી ભારે દંડ પણ ભોગવવો પડશે. પાકિસ્તાની ટીમ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેવા માટે શ્રીલંકા પહોંચી ગઈ છે, જ્યાં તેઓ કોલંબોમાં તેમની બધી ગ્રુપ મેચ રમશે.
આ પણ વાંચો: