T20 કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ પત્ની સાથે પહોંચ્યો તિરુમાલા મંદિર, તિલક વર્માએ પણ લીધા આશીર્વાદ

કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ અને તિલક વર્માએ તિરુમાલા મંદિરમાં ભગવાનના આશીર્વાદ લીધા.

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 30, 2025 at 7:53 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: ભારતના T20 કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ અને તેમની પત્ની દેવીશા શેટ્ટીએ આંધ્રપ્રદેશના તિરુમાલામાં શ્રી વેંકટેશ્વર સ્વામી મંદિરની મુલાકાત લીધી અને વૈકુંઠ એકાદશી નિમિત્તે પ્રાર્થના કરી.

તેઓએ ભગવાન વેંકટેશ્વરને પ્રાર્થના કરી અને વૈકુંઠ દ્વાર (સ્વર્ગીય દ્વાર) પસાર કર્યા, કારણ કે તિરુમાલા તિરુપતિ દેવસ્થાનમ (TTD) ના અધિકારીઓએ તેમના દર્શનની વ્યવસ્થા કરી અને ટેકરીની ટોચ પર આવેલા મંદિરની મુલાકાત લીધી.

કેપ્ટન સૂર્યા સાથે, ટીમ ઇન્ડિયાના યુવા બેટ્સમેન તિલક વર્માએ પણ તિરુમાલા મંદિરમાં ભગવાનના આશીર્વાદ માંગ્યા. તેમની સાથે BCCI એપેક્સ કાઉન્સિલના સભ્ય અને ભૂતપૂર્વ ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટર વી. ચામુંડેશ્વરનાથ પણ હતા. તેઓએ વૈકુંઠ એકાદશી પર ભગવાન વેંકટેશ્વરના દર્શન કર્યા અને પવિત્ર વૈકુંઠ દ્વારમ પસાર કર્યા.

ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું

તેમની મુલાકાતનું ભક્તો અને મંદિરના કર્મચારીઓ બંને દ્વારા ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. પરંપરાગત પોશાક પહેરીને, તેઓએ નમ્રતાપૂર્વક ધાર્મિક વિધિઓમાં ભાગ લીધો, જે ઘણા ભારતીય રમતવીરો તેમના વ્યસ્ત વ્યાવસાયિક જીવન છતાં જાળવી રાખે છે તે મજબૂત સાંસ્કૃતિક અને આધ્યાત્મિક બંધનને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

આગામી T20 વર્લ્ડ કપમાં સૂર્યકુમાર યાદવ ટીમ ઈન્ડિયાનું નેતૃત્વ કરશે, જ્યારે તિલક વર્મા ટીમના મુખ્ય બેટ્સમેન છે. બંને ખેલાડીઓ માટે, T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા દેવતાના દર્શન શુભ સાબિત થઈ શકે છે. સૂર્યકુમાર યાદવ ફોર્મ શોધી રહ્યા છે, જ્યારે તિલક વર્મા પોતાનું ફોર્મ જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ કરશે.

ભારતીય ટીમે તાજેતરમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 3-1 થી ઘરઆંગણે શ્રેણી જીતી છે અને આગામી વર્ષે જાન્યુઆરીમાં પાંચ મેચની T20I શ્રેણીમાં ન્યુઝીલેન્ડનો સામનો કરશે, જે 7 ફેબ્રુઆરીથી ભારત અને શ્રીલંકામાં શરૂ થનારા T20 વર્લ્ડ કપની તૈયારી કરશે. ભારત 2024 માં રોહિત શર્માની કેપ્ટનશીપ હેઠળ બાર્બાડોસમાં T20 વર્લ્ડ કપ જીતનાર ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન તરીકે ટુર્નામેન્ટમાં પ્રવેશ કરશે.

T20 વર્લ્ડ કપ અને ન્યુઝીલેન્ડ T20I શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમ:

સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ (ઉપ-કેપ્ટન), રિંકુ સિંહ, જસપ્રીત બુમરાહ, હર્ષિત રાણા, અર્શદીપ સિંહ, કુલદીપ યાદવ, વરુણ ચક્રવર્તી, વોશિંગ્ટન સુંદર, ઇશાન કિશન (વિકેટકીપર).

