સૂર્યકુમાર યાદવ અને ગૌતમ ગંભીર પહોંચ્યા સાળંગપુર, દાદાના દર્શન કરી લીધા આશીર્વાદ

સૂર્યકુમાર યાદવ અને ગૌતમ ગંભીર T20 વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી સાથે સાળંગપુર હનુમાન મંદિર પહોંચ્યા હતા.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 19, 2026 at 7:20 PM IST

Suryakumar and Gambhir reached Salangpur: હાલમાં, IPL ને લઈને સમગ્ર ભારતમાં એક ઉત્સાહી વાતાવરણ છે; આ ઉત્સાહ વચ્ચે, ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ અને મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર ભક્તિની ભાવનામાં ડૂબેલા જોવા મળ્યા. આ જોડીએ ગુજરાતના પ્રખ્યાત સાળંગપુર હનુમાન મંદિરની મુલાકાત લીધી, જ્યાં તેઓ T20 વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી સાથે ભગવાન હનુમાનના મંદિરમાં દર્શન કર્યા.

મંદિરમાં, સૂર્યકુમાર યાદવ અને ગૌતમ ગંભીરે ધાર્મિક વિધિઓ કરી અને પરંપરાગત વિધિઓ અનુસાર પ્રાર્થના કરી, ટ્રોફીને દેવતાના ચરણોમાં મૂકીને આશીર્વાદ મેળવ્યા. નોંધનીય છે કે, આ મુલાકાત પહેલાં, T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યા પછી, સૂર્યકુમાર યાદવ, ગૌતમ ગંભીર અને જય શાહ પણ અમદાવાદના હનુમાન મંદિરમાં પ્રાર્થના કરતા જોવા મળ્યા હતા. હવે, સાળંગપુરમાં ફરી એકવાર તેમની હાજરી એ હકીકતનો પુરાવો આપે છે કે, એક ભવ્ય વિજય પછી પણ, ટીમ તેની પરંપરાઓ અને વારસામાં ઊંડે સુધી મૂળ ધરાવે છે, અને ભવિષ્યની સફળતાઓ માટે દૈવી આશીર્વાદ મેળવવામાં વિશ્વાસ રાખે છે.

ભારતીય ટીમે સતત બીજી વખત વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો

ટીમ ઈન્ડિયાએ ફરી એકવાર ઇતિહાસ રચ્યો છે, ક્રિકેટની દુનિયામાં પોતાનું વર્ચસ્વ ફરીથી સ્થાપિત કર્યું છે. સતત બીજી વખત T20 વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીતીને, ભારતે પોતાનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખ્યું છે. 2024 માં દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવ્યા પછી, ટીમ ઈન્ડિયાએ હવે 2026 માં ન્યુઝીલેન્ડને હરાવીને ટ્રોફી મેળવી છે. આ સિદ્ધિ સાથે, ભારત T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં સૌથી સફળ ટીમ બની ગઈ છે, જે હવે ત્રણ ટાઇટલનો રેકોર્ડ ધરાવે છે.

ફાઈનલમાં બંને ટીમનું પ્રદર્શન:

ટાઇટલ મેચમાં ભારતીય ટીમ સંપૂર્ણપણે પ્રભુત્વ ધરાવતી દેખાઈ. ન્યુઝીલેન્ડના કેપ્ટન મિશેલ સેન્ટનરે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, પરંતુ આ નિર્ણય તેની ટીમ માટે મોંઘો સાબિત થયો. ટીમ ઇન્ડિયાના બેટ્સમેનોએ શરૂઆતથી જ આક્રમક વલણ અપનાવ્યું, નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 255 રનનો જંગી સ્કોર બનાવ્યો.

256 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતી વખતે, ન્યુઝીલેન્ડની ટીમ દબાણમાં પડી ભાંગી. કિવી બેટ્સમેનો ભારતીય બોલરો સામે ટકી શક્યા નહીં, અને આખી ટીમ 19 ઓવરમાં 159 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. આમ, 96 રનની શાનદાર જીત નોંધાવતા, ભારતે વધુ એક ઐતિહાસિક ટાઇટલ જીત્યું.

