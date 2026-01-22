"કોર્ટના સમયનો બગાડ" 'ટીમ ઇન્ડિયા' શબ્દનો ઉપયોગ રોકવાની માંગ કરતી અરજી ફગાવી દેવામાં આવી

ETV Bharat / sports

ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંતની બેન્ચે અરજીને કોર્ટના સમયનો બગાડ ગણાવીને ફગાવી દીધી.

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 22, 2026 at 3:44 PM IST

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે ગુરુવારે દૂરદર્શન અને ઓલ ઈન્ડિયા રેડિયો ચલાવતા જાહેર પ્રસારણકર્તા પ્રસાર ભારતીને BCCI ક્રિકેટ ટીમને "ટીમ ઈન્ડિયા" કહેવાથી રોકવા માટેની અરજી પર સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.

આ મામલો ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચી અને વિપુલ એમ. પંચોલીની બનેલી બેન્ચ સમક્ષ આવ્યો. બેન્ચે દિલ્હી હાઈકોર્ટના 8 ઓક્ટોબરના આદેશને માન્ય રાખ્યો હતો, જેમાં વકીલ રિપક કંસલ દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજી પર સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો હતો.

ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશની બેન્ચે શું કહ્યું?

બેન્ચે અરજદારને કહ્યું કે આવી અરજીઓ કોર્ટ પર બોજ ન નાખો, કારણ કે તે કોર્ટના સમયનો બગાડ છે. બેન્ચે કહ્યું, "તમે ઘરે બેસીને અરજીઓ લખવાનું શરૂ કરો. તેમાં શું સમસ્યા છે? કોર્ટ પર બોજ ન નાખો. હાઈકોર્ટમાં તેમને ભારે દંડ ફટકારવામાં આવ્યો ન હતો તે હકીકતે તેમને આ કોર્ટનો સંપર્ક કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા છે."

બેન્ચે પૂછ્યું, "આ કોર્ટના સમય અને તમારા સમયનો સંપૂર્ણ બગાડ છે... આ દલીલ શું છે? શું તમે કહી રહ્યા છો કે ટીમ ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી નથી?" બેન્ચે પૂછ્યું, "શું દરેક જગ્યાએ જઈને રમી રહેલી ટીમો ભારતનું ખોટું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહી છે? BCCI ને ભૂલી જાઓ, જો દૂરદર્શન અથવા અન્ય કોઈ સત્તા તેને ટીમ ઈન્ડિયા તરીકે રજૂ કરે છે, તો શું તે ટીમ ઈન્ડિયા નથી?"

અરજીકર્તાની દલીલ

અરજીમાં દલીલ કરવામાં આવી હતી કે ભારતીય ક્રિકેટ નિયંત્રણ બોર્ડ (BCCI) ને "ટીમ ઈન્ડિયા" અથવા "ભારતીય રાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ ટીમ" તરીકે ઉલ્લેખ કરવાથી જનતા ગેરમાર્ગે દોરે છે. અરજીમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે BCCI, એક ખાનગી સંસ્થા, ને "ટીમ ઈન્ડિયા" તરીકે ઓળખવી જોઈએ નહીં, ખાસ કરીને જ્યારે તેને ભારત સરકારની કોઈ મંજૂરી નથી.

અરજીમાં એવી પણ દલીલ કરવામાં આવી હતી કે BCCI એક ખાનગી સમાજ છે અને તેને RTI કાયદાની કલમ 2 હેઠળ રાષ્ટ્રીય રમતગમત સંઘ તરીકે કે જાહેર સત્તા તરીકે માન્યતા આપવામાં આવી નથી. અરજીમાં એવો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે BCCI ટીમને 'ટીમ ઇન્ડિયા' કહેવું ખોટી રજૂઆત છે અને તે પ્રતીકો અને નામો અધિનિયમ અને ભારતીય ધ્વજ સંહિતાનું ઉલ્લંઘન કરી શકે છે, જે રાષ્ટ્રીય નામ, ધ્વજ અને પ્રતીકોના ઉપયોગને નિયંત્રિત કરે છે.

