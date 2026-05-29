સુપ્રીમ કોર્ટે વિનેશ ફોગાટના પક્ષમાં ચુકાદો આપ્યો, એશિયન ગેમ્સના ટ્રાયલ્સમાં ભાગ લઈ શકશે
સુપ્રીમ કોર્ટે ભારતની સ્ટાર રેસલર વિનેશ ફોગાટને રાહત આપી છે. તે હવે 2026 એશિયન ગેમ્સ માટેના ટ્રાયલ્સમાં ભાગ લઈ શકશે.
Published : May 29, 2026 at 2:17 PM IST
VINESH PHOGAT: ભારતીય કુસ્તી જગત તરફથી આ ક્ષણના સૌથી મોટા કાનૂની સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. સુપ્રીમ કોર્ટે સ્ટાર કુસ્તીબાજ વિનેશ ફોગાટને 2026 એશિયન ગેમ્સ માટે પસંદગી ટ્રાયલ્સમાં ભાગ લેવાની મંજૂરી આપી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (WFI) દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજીની સુનાવણી કરતી વખતે આ આદેશ આપ્યો હતો, જેમાં દિલ્હી હાઈકોર્ટના ચુકાદાને પડકારવામાં આવ્યો હતો જેમાં વિનેશને ટ્રાયલ્સમાં ભાગ લેવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. સુનાવણી દરમિયાન, સુપ્રીમ કોર્ટે વિનેશ ફોગાટના રાષ્ટ્ર પ્રત્યેના યોગદાનને સ્વીકાર્યું અને તેનું સન્માન કર્યું, પરંતુ સાથે સાથે રમતગમતના મામલાઓમાં વધતા ન્યાયિક હસ્તક્ષેપ પર ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરી.
વિનેશ ફોગાટને ટ્રાયલમાં ભાગ લેવાની પરવાનગી આપતી વખતે, સુપ્રીમ કોર્ટે અવલોકન કર્યું: "કારણ કે ટ્રાયલ આવતીકાલે યોજાવાની છે, અમે તમને રોકવા માંગતા નથી. જો કે, હાઇકોર્ટના આદેશ અંગે અમારી પાસે ઘણા પ્રશ્નો છે. તમારે તેમના જવાબ આપવા પડશે."
#BREAKING: The Supreme Court has allowed wrestler Vinesh Phogat to participate in the selection trials for the Asian Games 2026. The selection trials are scheduled for May 30 and 31.— IANS (@ians_india) May 29, 2026
દિલ્હી હાઈકોર્ટે વિનેશ ફોગાટને 2026 એશિયન ગેમ્સ માટે પસંદગી ટ્રાયલ્સમાં ભાગ લેવાની પરવાનગી આપી હતી; જોકે, રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (WFI) એ આ નિર્ણયને સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકાર્યો હતો. શુક્રવારે (29 મે, 2026) WFI ની અરજી પર સુનાવણી કરતી વખતે, સુપ્રીમ કોર્ટે વિનેશ ફોગાટને અવલોકન કર્યું, "તમે કોઈ સામાન્ય ખેલાડી નથી, છતાં અમારી સામે ચોક્કસ પ્રશ્નો છે."
સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ દલીલ કરતા, વિનેશ ફોગાટના વકીલે કહ્યું, "હું ફક્ત ટ્રાયલ્સમાં ભાગ લેવાની પરવાનગી માંગી રહી છું. એક વર્ષ પહેલા માતા બનેલી એક મહિલા આ કોર્ટ પાસેથી ટ્રાયલ્સમાં ભાગ લેવાની મંજૂરી સિવાય બીજું કંઈ માંગતી નથી." આ અપીલનો જવાબ આપતા, સુપ્રીમ કોર્ટે નિર્દેશ કર્યો કે તમે 14 ડિસેમ્બર, 2024 ના રોજ વિરામ લીધો, ત્યારબાદ માતા બની, અને ડોપિંગ ટેસ્ટ કરાવ્યા નહીં. વધુમાં, તમે તમારા ઠેકાણા અંગે માહિતી આપવામાં નિષ્ફળ ગયા. ન્યાયાધીશે નોંધ્યું કે તમે પછીથી સમજાવ્યું કે તમે વિધાનસભાની કાર્યવાહીમાં વ્યસ્ત છો, પરંતુ તમારો ખુલાસો સ્વીકારવામાં આવ્યો ન હતો.
સુપ્રીમ કોર્ટે વધુમાં અવલોકન કર્યું કે એશિયન ગેમ્સ સંબંધિત પ્રક્રિયા ફેબ્રુઆરી 2026 માં શરૂ થઈ હતી, જેમાં ચાર ચોક્કસ ઇવેન્ટ્સમાં ભાગ લેવાની જરૂર હતી જે તમે કરવામાં નિષ્ફળ ગયા હતા. તમે મે મહિનામાં અરજી દાખલ કરી હતી, ત્યારે જ તાકીદની ભાવના દર્શાવી હતી. ન્યાયાધીશે ઉમેર્યું, "આપણે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે ભારતીય રમતો આંતરિક રીતે વૈશ્વિક રમતગમત ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલી છે. તે ખૂબ જ વિચિત્ર હતું કે હાઇકોર્ટે રમત સંગઠનના નિયમને 'બાકાત' તરીકે વર્ણવ્યો. આ નિયમો ઘણા સમયથી અસ્તિત્વમાં છે અને દરેકને સાર્વત્રિક રીતે લાગુ પડે છે. તમે નિઃશંકપણે તમારી રમતમાં મહાન ગૌરવ પ્રાપ્ત કર્યું છે, પરંતુ રાષ્ટ્ર પહેલા આવે છે."
