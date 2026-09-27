ETV Bharat / sports

બ્લોકબસ્ટર રવિવાર! દોઢ ​​કલાકમાં ત્રણ ODI મેચ શરૂ થશે, ટોપ-6 ટીમો મેદાનમાં ઉતરશે

27 સપ્ટેમ્બર, રવિવાર ક્રિકેટ ચાહકો માટે એક રોમાંચક દિવસ બનવાનો છે. આ દિવસે, વિશ્વની છ ટોચની ટીમો ODI ક્રિકેટમાં મેદાનમાં ઉતરશે.

Rohit Sharma and Virat Kohli
Rohit Sharma and Virat Kohli (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2026 at 12:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

3 ODI MATCHES TODAY: રવિવાર, 27 સપ્ટેમ્બરનો દિવસ ક્રિકેટ ચાહકો માટે રોમાંચક બનવાનો છે. આ દિવસે, વિશ્વની છ ટોચની ટીમો ODI ક્રિકેટમાં મેદાનમાં ઉતરશે. આનો અર્થ એ થયો કે ક્રિકેટ ચાહકોને બપોરથી સાંજ સુધી સતત ત્રણ ODI મેચ જોવાની તક મળશે. ODI ક્રિકેટ બપોરે 1:30 વાગ્યે દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની મેચ સાથે શરૂ થશે. ત્રીસ મિનિટ પછી, ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ બપોરે 2 વાગ્યે પ્રથમ ODIમાં મેદાનમાં ઉતરશે. ત્યારબાદ ઇંગ્લેન્ડ અને શ્રીલંકા વચ્ચે બપોરે 3 વાગ્યે શ્રેણીની ત્રીજી અને નિર્ણાયક મેચ રમાશે.

ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે પહેલી વનડે

દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની મેચ બાદ, ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણીની પહેલી મેચ તિરુવનંતપુરમના ગ્રીનફિલ્ડ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. મેચ બપોરે 2 વાગ્યે શરૂ થશે અને ટોસ 01:30 વાગ્યે થશે. આ મેચ દ્વારા, ભારતીય ટીમ 2027 ના વનડે વર્લ્ડ કપ માટે તેની તૈયારીઓ શરૂ કરશે અને આ મેચમાં રોહિત-વિરાટ ફરી એકવાર મેદાન પર જોવા મળશે. આ કારણે, આ મેચને લઈને ચાહકોમાં ભારે ઉત્સાહ છે.

દક્ષિણ આફ્રિકા વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા મેચ

ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની બીજી મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા ક્રિકેટ ટીમો એકબીજા સામે ટકરાશે. આ મેચ જોહાનિસબર્ગના ધ વાન્ડરર્સ સ્ટેડિયમ ખાતે ભારતીય સમય મુજબ બપોરે 1:30 વાગ્યે શરૂ થશે. દક્ષિણ આફ્રિકાએ શ્રેણીની પહેલી મેચ 67 રનથી જીતીને શ્રેણીમાં લીડ મેળવી હતી. હવે આજનો મેચ બંને ટીમો માટે મહત્વપૂર્ણ છે અને યજમાન દક્ષિણ આફ્રિકા આ ​​મેચ જીતીને શ્રેણી જીતવાનો પ્રયાસ કરશે જ્યારે મુલાકાતી ઓસ્ટ્રેલિયા ટીમ આ મેચ જીતીને શ્રેણી બરાબર કરવાનો પ્રયાસ કરશે. પરિણામે, આ મેચ રાંમાચક થવાની સંભાવના છે.

ઇંગ્લેન્ડ અને શ્રીલંકા નિર્ણાયક મેચ

ઇંગ્લેન્ડ અને શ્રીલંકા વચ્ચે દિવસની ત્રીજી અને અંતિમ વનડે મેચ રમાશે. ત્રણ મેચની શ્રેણીની ત્રીજી અને નિર્ણાયક મેચ લંડનના કેનિંગ્ટન ઓવલ ખાતે રમાશે. મેચ બપોરે 3:00 વાગ્યે શરૂ થશે. આ શ્રેણીની પહેલી મેચમાં યજમાન ઇંગ્લેન્ડે 89 રનથી જીત મેળવી હતી અને 1-0થી લીડ મેળવી હતી. જોકે, શ્રીલંકાએ બીજી મેચમાં જોરદાર રમત બતાવી અને 16 રનથી જીત મેળવી અને શ્રેણી 1-1થી બરાબર કરી દીધી. હવે આજના નિર્ણાયક ત્રીજા મેચમાં, બંને ટીમો મેચ જીતીને શ્રેણી જીતવાનો પ્રયાસ કરશે.

આ પણ વાંચો:

  1. IND vs WI 1લી ODI કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે? જાણો મેચનો સમય અને મફતમાં ક્યાં જોઈ શકશો
  2. AFG vs NEP: એશિયન ગેમ્સમાં મોટો અપસેટ! નેપાળે અફઘાનિસ્તાનને હરાવ્યું

TAGGED:

SUPER SUNDAY 3 ODI MATCHES TODAY
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વનડે
દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા મેચ
ઇંગ્લેન્ડ અને શ્રીલંકા મેચ
3 ODI MATCHES TODAY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.