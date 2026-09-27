બ્લોકબસ્ટર રવિવાર! દોઢ કલાકમાં ત્રણ ODI મેચ શરૂ થશે, ટોપ-6 ટીમો મેદાનમાં ઉતરશે
27 સપ્ટેમ્બર, રવિવાર ક્રિકેટ ચાહકો માટે એક રોમાંચક દિવસ બનવાનો છે. આ દિવસે, વિશ્વની છ ટોચની ટીમો ODI ક્રિકેટમાં મેદાનમાં ઉતરશે.
Published : September 27, 2026 at 12:54 PM IST
3 ODI MATCHES TODAY: રવિવાર, 27 સપ્ટેમ્બરનો દિવસ ક્રિકેટ ચાહકો માટે રોમાંચક બનવાનો છે. આ દિવસે, વિશ્વની છ ટોચની ટીમો ODI ક્રિકેટમાં મેદાનમાં ઉતરશે. આનો અર્થ એ થયો કે ક્રિકેટ ચાહકોને બપોરથી સાંજ સુધી સતત ત્રણ ODI મેચ જોવાની તક મળશે. ODI ક્રિકેટ બપોરે 1:30 વાગ્યે દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની મેચ સાથે શરૂ થશે. ત્રીસ મિનિટ પછી, ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ બપોરે 2 વાગ્યે પ્રથમ ODIમાં મેદાનમાં ઉતરશે. ત્યારબાદ ઇંગ્લેન્ડ અને શ્રીલંકા વચ્ચે બપોરે 3 વાગ્યે શ્રેણીની ત્રીજી અને નિર્ણાયક મેચ રમાશે.
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે પહેલી વનડે
દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની મેચ બાદ, ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણીની પહેલી મેચ તિરુવનંતપુરમના ગ્રીનફિલ્ડ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. મેચ બપોરે 2 વાગ્યે શરૂ થશે અને ટોસ 01:30 વાગ્યે થશે. આ મેચ દ્વારા, ભારતીય ટીમ 2027 ના વનડે વર્લ્ડ કપ માટે તેની તૈયારીઓ શરૂ કરશે અને આ મેચમાં રોહિત-વિરાટ ફરી એકવાર મેદાન પર જોવા મળશે. આ કારણે, આ મેચને લઈને ચાહકોમાં ભારે ઉત્સાહ છે.
SEPTEMBER 27th IS SUPER SUNDAY ODIs:— Johns. (@CricCrazyJohns) September 23, 2026
SA vs AUS - 2nd ODI - 1.30 pm
IND vs WI - 1st ODI - 2 pm
ENG vs SL - 3rd ODI - 3 pm
Peak day for ODI lovers 😍🔥 pic.twitter.com/wqRMRtaKms
દક્ષિણ આફ્રિકા વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા મેચ
ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની બીજી મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા ક્રિકેટ ટીમો એકબીજા સામે ટકરાશે. આ મેચ જોહાનિસબર્ગના ધ વાન્ડરર્સ સ્ટેડિયમ ખાતે ભારતીય સમય મુજબ બપોરે 1:30 વાગ્યે શરૂ થશે. દક્ષિણ આફ્રિકાએ શ્રેણીની પહેલી મેચ 67 રનથી જીતીને શ્રેણીમાં લીડ મેળવી હતી. હવે આજનો મેચ બંને ટીમો માટે મહત્વપૂર્ણ છે અને યજમાન દક્ષિણ આફ્રિકા આ મેચ જીતીને શ્રેણી જીતવાનો પ્રયાસ કરશે જ્યારે મુલાકાતી ઓસ્ટ્રેલિયા ટીમ આ મેચ જીતીને શ્રેણી બરાબર કરવાનો પ્રયાસ કરશે. પરિણામે, આ મેચ રાંમાચક થવાની સંભાવના છે.
𝗔𝗻 𝘂𝗻𝗯𝗿𝗼𝗸𝗲𝗻 𝘀𝘁𝗿𝗲𝗮𝗸 𝗼𝗳 𝘀𝘂𝗽𝗿𝗲𝗺𝗮𝗰𝘆! 🏆#TeamIndia’s historic run against the Windies stands as a testament to absolute consistency and power! 💪💙#INDvWI 👉 1st ODI 👉 SUN, 27th SEP, 1 PM pic.twitter.com/BRN4crMFv7— Star Sports (@StarSportsIndia) September 21, 2026
ઇંગ્લેન્ડ અને શ્રીલંકા નિર્ણાયક મેચ
ઇંગ્લેન્ડ અને શ્રીલંકા વચ્ચે દિવસની ત્રીજી અને અંતિમ વનડે મેચ રમાશે. ત્રણ મેચની શ્રેણીની ત્રીજી અને નિર્ણાયક મેચ લંડનના કેનિંગ્ટન ઓવલ ખાતે રમાશે. મેચ બપોરે 3:00 વાગ્યે શરૂ થશે. આ શ્રેણીની પહેલી મેચમાં યજમાન ઇંગ્લેન્ડે 89 રનથી જીત મેળવી હતી અને 1-0થી લીડ મેળવી હતી. જોકે, શ્રીલંકાએ બીજી મેચમાં જોરદાર રમત બતાવી અને 16 રનથી જીત મેળવી અને શ્રેણી 1-1થી બરાબર કરી દીધી. હવે આજના નિર્ણાયક ત્રીજા મેચમાં, બંને ટીમો મેચ જીતીને શ્રેણી જીતવાનો પ્રયાસ કરશે.
આ પણ વાંચો: