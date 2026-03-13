પાકિસ્તાની ખેલાડીને ખરીદ્યા પછી કાવ્યા મારનની સનરાઇઝર્સ મુશ્કેલીમાં, X એકાઉન્ટ સસ્પેન્ડ
ધ હંડ્રેડ હરાજીમાં પાકિસ્તાની સ્પિનર અબરાર અહેમદને ખરીદ્યા બાદ સનરાઇઝર્સ લીડ્સ ફ્રેન્ચાઇઝ વિવાદમાં ફસાઈ ગઈ છે. ભારતમાં ઘણા ચાહકોએ આ નિર્ણયની ટીકા કરી છે.
UNRISERS X ACCOUNTS SUSPENDED: ધ હંડ્રેડની આગામી સીઝન માટે હરાજી 12 માર્ચે યોજાઈ હતી. આ હરાજી દરમિયાન, સનરાઈઝર્સ લીડ્સ - સનરાઈઝર્સ ફ્રેન્ચાઈઝીનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી ટીમ - એ પાકિસ્તાની ખેલાડી અબરાર અહેમદને ખરીદ્યો. SRH માલિક કાવ્યા મારન આ કાર્યક્રમમાં હાજર હતી; તેણીએ હરાજી ટેબલ પર અબરાર અહેમદ માટે બોલી લગાવી અને અંતે ₹2.3 કરોડમાં તેની સેવાઓ મેળવી. ધ હંડ્રેડ 2026 માટે આ પ્રારંભિક હરાજી દરમિયાન સનરાઈઝર્સ લીડ્સે પાકિસ્તાની ખેલાડીને ખરીદ્યો અને સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રોલ થવા લાગી.
સનરાઇઝર્સ લીડ્સનું X એકાઉન્ટ થયું સસ્પેન્ડ
ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકો સોશિયલ મીડિયા પર સનરાઇઝર્સ ફ્રેન્ચાઇઝની ભારે ટીકા કરી રહ્યા છે. આ ટીકાના આ મોજા વચ્ચે, સનરાઇઝર્સ લીડ્સનું સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યું છે. ટીમનું એકાઉન્ટ શા માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યું તે અંગે કોઈ સ્પષ્ટ કારણ આપવામાં આવ્યું નથી. સામાન્ય રીતે, X તેના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતા એકાઉન્ટ્સને સસ્પેન્ડ કરે છે. હરાજી પછી રાત્રે 2:00 વાગ્યે ફ્રેન્ચાઇઝનું X એકાઉન્ટ સસ્પેન્ડ થયું હતું.
સોશિયલ મીડિયા પર ચાહકો SRH ને ટ્રોલ કરે છે
અબરાર 'ધ હંડ્રેડ' ટુર્નામેન્ટમાં ભારતીય માલિકીની ટીમ દ્વારા હસ્તગત કરાયેલો પહેલો પાકિસ્તાની ખેલાડી છે. SRH ફ્રેન્ચાઇઝીએ તેને US$ 255,000 - ભારતીય ચલણમાં આશરે ₹2.3 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો. સનરાઇઝર્સ ફ્રેન્ચાઇઝ હાલમાં પાકિસ્તાની ખેલાડીને સાઇન કરવા બદલ ભારતમાં ક્રિકેટ ચાહકો તરફથી ટ્રોલનો સામનો કરી રહી છે. ચાહકોના મતે, ટીમના માલિક, કાવ્યા મારનનો પાકિસ્તાની ખેલાડીને હસ્તગત કરવાનો નિર્ણય રાષ્ટ્રની લાગણીઓની વિરુદ્ધ છે. પરિણામે, હવે સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે ફ્રેન્ચાઇઝ અબરાર અહેમદને રિલીઝ કરશે કે નહીં.
ડેનિયલ વેટ્ટોરી અબરારને સાઇન કરવા પાછળનું કારણ જણાવ્યું
હરાજી પહેલા, એવા અહેવાલ સામે આવ્યા હતા કે ભારતીય માલિકીની ફ્રેન્ચાઇઝીઓ ધ હંડ્રેડ હરાજીમાં પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ માટે બોલી લગાવશે નહીં. આ દરમિયાન, સંભવિત 'શેડો પ્રતિબંધ' અંગેની અફવાઓ પણ ઉભરી આવી હતી. અબરાર અહેમદના હસ્તાંતરણ પછી, SRH કોચ ડેનિયલ વેટ્ટોરીએ ખુલાસો કર્યો હતો કે તેમણે વર્ષની શરૂઆતમાં અબરાર અંગે ઓસ્ટ્રેલિયન ખેલાડીઓના મંતવ્યો માંગ્યા હતા. તેને ટીમમાં સમાવવાનો નિર્ણય તે પ્રતિસાદના આધારે લેવામાં આવ્યો હતો. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે પાકિસ્તાની ખેલાડીઓને સાઇન કરવા કે નહીં તે અંગે ચર્ચા કરવા માટે ફ્રેન્ચાઇઝીમાં કોઈ ચોક્કસ મીટિંગો યોજાઈ નથી.
