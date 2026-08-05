ETV Bharat / sports

21 છગ્ગા અને 241 રન સાથે રેકોર્ડનો વરસાદ, 'ધ હન્ડ્રેડ'માં સનરાઇઝર્સે નવો ઇતિહાસ રચ્યો

ધ હન્ડ્રેડ 2026 ની 20મી મેચ હેડિંગ્લી ખાતે સનરાઇઝર્સ લીડ્સ અને લંડન સ્પિરિટ વચ્ચે રમાઈ હતી, જેમાં ઘણા મોટા રેકોર્ડ બન્યા હતા.

'ધ હન્ડ્રેડ'માં સનરાઇઝર્સે નવો ઇતિહાસ રચ્યો
'ધ હન્ડ્રેડ'માં સનરાઇઝર્સે નવો ઇતિહાસ રચ્યો (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 5, 2026 at 3:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

THE HUNDRED LEAGUE: 4 ઓગસ્ટના રોજ, હેડિંગ્લીના મેદાનમાં એક તોફાન જોવા મળ્યું જે 'ધ હંડ્રેડ' ટુર્નામેન્ટ લાંબા સમય સુધી યાદ રાખશે. સનરાઇઝર્સ લીડ્સના બેટ્સમેનોએ લંડન સ્પિરિટ બોલરોને હરાવીને રેકોર્ડ 241 રન બનાવ્યા. ધ હંડ્રેડ 2026 ની આ 20મી મેચમાં રેકોર્ડ તૂટવાનો ધમધમાટ જોવા મળ્યો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, સનરાઇઝર્સ લીડ્સે 100 બોલમાં 241 રનનો જંગી સ્કોર બનાવ્યો - જે ધ હંડ્રેડ પુરુષોની સ્પર્ધાના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ ટીમ સ્કોર છે. આ વિસ્ફોટક બેટિંગ પ્રદર્શન દ્વારા, સનરાઇઝર્સ લીડ્સે લંડન સ્પિરિટને 37 રનથી હરાવ્યું અને પોઈન્ટ ટેબલમાં ચોથા સ્થાને પહોંચી ગયું.

'ધ હંડ્રેડ'માં ઓપનિંગ ભાગીદારીનો રેકોર્ડ બન્યો

ટોસ પછી બેટિંગ કરવા ઉતર્યા પછી સનરાઇઝર્સ લીડ્સે ખૂબ જ આક્રમક શરૂઆત કરી. મિશેલ માર્શ અને રાયન રિકેલ્ટને ફક્ત 54 બોલમાં પ્રથમ વિકેટ માટે 148 રન ઉમેરીને 'ધ હંડ્રેડ'ના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ ઓપનિંગ ભાગીદારીનો રેકોર્ડ બનાવ્યો. માર્શે ફક્ત 37 બોલમાં 76 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી, જેમાં ઘણા શાનદાર શોટ હતા. તેણે ફક્ત 24 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી અને સિઝનનો સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી પણ બન્યો. તેણે હવે 23 છગ્ગા ફટકાર્યા છે, જે આ સિઝનમાં કોઈપણ બેટ્સમેન દ્વારા ફટકારવામાં આવેલી સૌથી વધુ સંખ્યા છે.

બીજી બાજુ, રાયન રિકેલ્ટન વધુ ખતરનાક દેખાતો હતો. તેણે માત્ર 21 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી અને 42 બોલમાં 94 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો. ભલે તે સદીથી માત્ર છ રન દૂર રહ્યો, પણ તેની ઇનિંગ્સે ટીમને રેકોર્ડ સ્કોર સુધી પહોંચાડવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી. માર્શના આઉટ થયા પછી, હેરી બ્રુકે તરત જ બેટિંગનો રંગ બદલી નાખ્યો; તેણે માત્ર 18 બોલમાં 55 રન ફટકાર્યા, 15 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી - 'ધ હન્ડ્રેડ' ના ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી અડધી સદીના રેકોર્ડની બરાબરી કરી.

સનરાઇઝર્સ લીડ્સે 21 છગ્ગા ફટકાર્યા

સનરાઇઝર્સ લીડ્સે તેમના નિર્ધારિત 100 બોલમાં 2 વિકેટે 241 રન બનાવ્યા. ટીમે તેમની ઇનિંગ દરમિયાન કુલ 21 છગ્ગા ફટકાર્યા - 'ધ હંડ્રેડ' ના ઇતિહાસમાં એક ઇનિંગમાં સૌથી વધુ સંખ્યા. આ ટુર્નામેન્ટના અગાઉના સર્વોચ્ચ સ્કોર 226/4 ને વટાવી ગયો. 242 ના વિશાળ લક્ષ્યનો પીછો કરતા, લંડન સ્પિરિટની શરૂઆત નબળી રહી; જોની બેયરસ્ટો પહેલા જ બોલ પર આઉટ થઈ ગયા, જ્યારે રીસ ટોપલીએ શરૂઆતના પ્રહારો કરીને ટીમને દબાણમાં મૂકી. લિયામ લિવિંગસ્ટોને 13 બોલમાં 34 રન બનાવીને આશાનું કિરણ આપ્યું, પરંતુ તે પણ લાંબા સમય સુધી ક્રીઝ પર ટકી શક્યો નહીં. જોકે, સાતમા નંબર પર બેટિંગ કરતા ડેવિડ વિલીએ જોરદાર લડત આપી; તેણે 46 બોલમાં અણનમ 83 રન બનાવ્યા અને ટીમને 200 રનનો આંકડો પાર કરવામાં મદદ કરી.

સનરાઇઝર્સના વિશાળ સ્કોરના જવાબમાં, લંડન સ્પિરિટ ફક્ત 6 વિકેટે 204 રન જ બનાવી શક્યું અને મેચ 37 રનથી હારી ગયું. બંને ટીમોએ સંયુક્ત રીતે 446 રન બનાવ્યા અને મેચમાં કુલ 31 છગ્ગા ફટકાર્યા; બંને આંકડાઓએ ધ હંડ્રેડના ઇતિહાસમાં નવા રેકોર્ડ બનાવ્યા. રાયન રિકેલ્ટનને તેના શાનદાર બેટિંગ પ્રદર્શન માટે પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો.

આ પણ વાંચો:

  1. વર્લ્ડ કપ પહેલા અજીત અગરકરનું પત્તું કપાયુ તો કોણ બનશે ચીફ સિલેક્ટર? આ 3 નામ રેસમાં સૌથી આગળ
  2. લંકા પ્રીમિયર લીગમાં ઝહીર ખાનની એન્ટ્રી, LPLની સૌથી સફળ ટીમ ખરીદી

TAGGED:

THE HUNDRED LEAGUE
SUNRISERS
SUNRISERS LEEDS
LONDON SPIRIT
SUNRISERS LEED VS LONDON SPIRIT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.