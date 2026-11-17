SRH કેમ્પમાં ખળભળાટ: સ્ટાર ઓપનિંગ બેટ્સમેનનો આગામી IPL સીઝન રમવાનો સ્પષ્ટ ઇનકાર
IPL 2027ની આગામી સીઝન પહેલા સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદના ચાહકો માટે માઠા સમાચાર આવી રહ્યા છે. તેના વિસ્ફોટક ઓપનિંગ બેટ્સમેને આગામી સીઝનમાં રમવાનો ઇનકાર કરી દીધો છે.
Published : November 17, 2026 at 12:59 PM IST
IPL 2027 પહેલા, એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા છે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે, ઓસ્ટ્રેલિયાના દિગ્ગજ બેટ્સમેન ટ્રેવિસ હેડ ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની આગામી સીઝનમાં નહીં રમે. તે છેલ્લા કેટલાક સીઝનથી સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ માટે રમી રહ્યો છે. તે અભિષેક શર્મા સાથે ઓપનિંગ કરતો હતો, પરંતુ હવે એવું લાગે છે કે આ જોડીને બદલવામાં આવશે. હેડે IPLમાં ન રમવાનો પોતાનો નિર્ણય લીધો છે.
વર્કલોડને ઘટાડવા માટે આ નિર્ણય લીધો
સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ માટે IPLની શરૂઆત કરનાર ટ્રેવિસ હેડ આવતા વર્ષની સૌથી મોટી ટુર્નામેન્ટનો ભાગ નહીં હોય. ક્રિકઇન્ફોના અહેવાલ મુજબ હેડે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના વ્યસ્ત શેડ્યૂલને ધ્યાનમાં રાખીને પોતાના વર્કલોડને ઘટાડવા માટે આ નિર્ણય લીધો છે. આજે, મંગળવાર, 17 નવેમ્બર, IPL 2027 માટે રિટેન્શન લિસ્ટ જાહેર કરવાની અંતિમ તારીખ છે. SRH ની લિસ્ટ જાહેર થાય તે પહેલાં આ સમાચાર સામે આવ્યા છે. આનો અર્થ એ છે કે ટ્રેવિસ હેડને રિલીઝ કરવામાં આવી શકે છે અને તે ડિસેમ્બરની હરાજીમાં ભાગ લેશે નહીં.
No Travishek for IPL 2027 😮 https://t.co/pa0jdEm7Yq— Cricinfo (@cricinfo) November 17, 2026
હેડ SRH તરફથી 14 કરોડ રૂપિયામાં રમી રહ્યો છે
દરમિયાન, ટ્રેવિસ હેડના નુકસાનને કારણે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદને નુકસાન થશે, પરંતુ તેની રિલીઝથી નોંધપાત્ર નાણાકીય લાભ પણ થશે. SRH એ અગાઉ હેડને ₹14 કરોડમાં જાળવી રાખ્યો હતો, અને હવે તે તેની રિલીઝ પછી ટીમમાં પાછો ફરશે. આનાથી ટીમ બીજા મુખ્ય ઓપનિંગ ખેલાડીમાં રોકાણ કરી શકશે. અન્ય ખેલાડીઓની રિલીઝથી ટીમના પર્સમાં પણ વધારો થશે.
આવતા વર્ષે ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમનો શેડ્યૂલ
તમારી માહિતી માટે, અમે તમને જણાવી દઈએ કે આવતા વર્ષે IPL પહેલા, ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ ભારતનો પ્રવાસ કરશે. તે દરમિયાન પાંચ ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી રમાશે. IPL માર્ચના અંતથી મે સુધી ચાલશે. ICC વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપની ફાઇનલ જૂનમાં રમાશે. તેમાં ભાગ લેનાર બે ટીમો હજુ નક્કી થઈ નથી, પરંતુ ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ પોતાનો દાવો કરી રહી છે. ઓસ્ટ્રેલિયા જૂનથી ઓગસ્ટ દરમિયાન જૂન-જુલાઈમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે એશિઝ શ્રેણી રમશે. 2027નો ODI વર્લ્ડ કપ પણ આવતા વર્ષના અંતમાં, ઓક્ટોબરથી નવેમ્બર દરમિયાન યોજાવાનો છે.
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