મીની-ઓક્શન પહેલા SRHના કેપ્ટનનું નામ આવ્યું સામે, એક પોસ્ટથી સ્પષ્ટ થઈ ગયું
IPL 2026 ની પહેલી મીની ઓક્શન 15 ડિસેમ્બરે અબુ ધાબીમાં યોજાશે.
Published : November 18, 2025 at 12:44 PM IST
IPL 2026 : સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH) એ IPL 2026 માટે 15 ખેલાડીઓને જાળવી રાખ્યા છે અને આઠ ખેલાડીઓને રિલીઝ કર્યા છે. તેમણે મોહમ્મદ શમીને ₹10 કરોડમાં લખનૌને વેચી દીધો. તેમણે એડમ ઝમ્પા, રાહુલ ચહર અને વિઆન મુલ્ડર સહિત ઘણા ખેલાડીઓને પણ રિલીઝ કર્યા.
SRH પાસે હવે મીની-ઓક્શનમાં ખેલાડીઓ ખરીદવા માટે ₹25.50 કરોડ (₹255 મિલિયન) બાકી છે. આનાથી તેઓ ટીમના સ્લોટ ભરવા માટે 10 વધુ ખેલાડીઓ મેળવી શકે છે, કારણ કે નિયમો દરેક ટીમને મહત્તમ 25 ખેલાડીઓ મેળવવાની મંજૂરી આપે છે.
IPL 2026 માં SRH ના કેપ્ટન
સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ દ્વારા અગાઉ તેમના કેપ્ટનનું નામ અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ સત્તાવાર રીતે તેની જાહેરાત કરવામાં આવી ન હતી. સોમવાર, 17 નવેમ્બરના રોજ, ફ્રેન્ચાઇઝીએ તેના 'X' હેન્ડલ પર પોસ્ટ કર્યું હતું જે સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે ઓસ્ટ્રેલિયન પેટ કમિન્સ સતત ત્રીજા કાર્યકાળ માટે SRH ના કેપ્ટન તરીકે ચાલુ રહેશે.
November 17, 2025
કમિન્સની ઈજા
કમિન્સ હાલમાં પીઠની ઈજામાંથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યા છે અને પર્થમાં રમાનારી પહેલી એશિઝ ટેસ્ટમાંથી બહાર થઈ ગયા છે. જોકે, 4 ડિસેમ્બરથી બ્રિસ્બેનમાં શરૂ થનારી બીજી ટેસ્ટ માટે તેમના ફિટ થવાની અપેક્ષા છે. તેમની ગેરહાજરીમાં, સ્ટીવ સ્મિથ 21 નવેમ્બરથી શરૂ થનારી ઇંગ્લેન્ડ સામેની શ્રેણીની પહેલી મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાનું નેતૃત્વ કરશે.
કમિન્સની ઈનામી રકમ
31 વર્ષીય કમિન્સે 2024 માં SRH ના કેપ્ટન તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યો હતો, જ્યારે તેમને હરાજીમાં ₹20.50 કરોડમાં ખરીદવામાં આવ્યા હતા, જે તે સમયે IPL ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ બોલીમાંની એક હતી. હૈદરાબાદમાં જોડાતા પહેલા, કમિન્સે કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું.
હૈદરાબાદ IPL 2024 માં રનર-અપ રહ્યું
SRH એ IPL 2026 માટે તેમની ટીમની જાહેરાત કરી, તાજેતરની સીઝનમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરનાર મુખ્ય ટીમને જાળવી રાખી. કમિન્સની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, હૈદરાબાદ IPL 2024 માં રનર્સ-અપ રહ્યું, પરંતુ 2025 સીઝનમાં પોતાનું પ્રદર્શન જાળવી રાખવામાં નિષ્ફળ ગયું અને પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થવામાં નિષ્ફળ ગયું. ટીમ 14 મેચમાં છ જીત, સાત હાર અને એક ડ્રો સાથે છઠ્ઠા સ્થાને રહી.
IPL 2026 માં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH)
રીટેન કરાયેલા ખેલાડીઓ: અભિષેક શર્મા, અનિકેત વર્મા, બ્રાઇડન કાર્સે, ઇશાન મલિંગા, હર્ષ દુબે, હર્ષલ પટેલ, હેનરિક ક્લાસેન, ઇશાન કિશન, જયદેવ ઉનડકટ, કમિન્ડુ મેન્ડિસ, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, પેટ કમિન્સ, સ્મૃતિ રવિચંદ્રન, ટ્રેવિસ હેડ, ઝીશાન અંસારી.
રિલીઝ કરાયેલા ખેલાડીઓ: મોહમ્મદ શમી (L&S માં ટ્રેડેડ), અથર્વ તાયડે, સચિન બેબી, અભિનવ મનોહર, વિઆન મુલ્ડર, આદમ ઝમ્પા, સિમરજીત સિંહ, રાહુલ ચહર
