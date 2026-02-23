'T20 ક્રિકેટ આ રીતે રમાતી નથી' દિગ્ગજ ખેલાડી સુનીલ ગાવસ્કર ભારતીય બેટ્સમેનો પર થયા ગુસ્સે
સુપર 8 માં ભારતીય ટીમને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. આ પછી, દિગ્ગજ ખેલાડી સુનીલ ગાવસ્કરે ભારતીય બેટ્સમેનોને ખાસ સલાહ આપી છે.
February 23, 2026
SUNIL GAVASKAR: દિગ્ગજ બેટ્સમેન સુનીલ ગાવસ્કર માને છે કે ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની T20 વર્લ્ડ કપ મેચમાંથી શીખવું જોઈએ અને પોતાનો અહંકાર છોડવો જોઈએ. તેમનું માનવું છે કે ભારતે વધુ પડતા આત્મવિશ્વાસ સાથે મેદાનમાં ઉતરીને દરેક બોલ પર બાઉન્ડ્રી ફટકારવાનો પ્રયાસ કરવાને બદલે પરિસ્થિતિઓને અનુકૂલન સાધવું જોઈએ. દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ભારતની બેટિંગ નિષ્ફળ ગઈ, ફક્ત 111 રનમાં જ આઉટ થઈ ગઈ, જેના કારણે 76 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો.
સુનીલ ગાવસ્કરે બ્રોડકાસ્ટર્સમાં જણાવ્યું હતું કે, "ભારતીય બેટ્સમેનોએ બ્રેવિસ અને મિલર વચ્ચેની ભાગીદારીમાંથી શીખવું જોઈતું હતું અને સમાન અભિગમ અપનાવવો જોઈતો હતો. ભારતીય બેટ્સમેનોએ એવું ન કર્યું. તેઓ વધુ પડતા આત્મવિશ્વાસથી મેદાનમાં ઉતર્યા, દરેક બોલ પર ફટકાર લગાવી અને વિકેટ ગુમાવી. દક્ષિણ આફ્રિકા રમતના દરેક વિભાગમાં ભારત કરતાં શ્રેષ્ઠ સાબિત થયું."
T20 ક્રિકેટ આ રીતે રમાતી નથી
દક્ષિણ આફ્રિકાની શરૂઆત સારી નહોતી, એક સમયે ત્રણ વિકેટે 20 રન હતા, પરંતુ પછી ડેવિડ મિલર અને બ્રેવિસે 97 રનની ભાગીદારી કરીને દક્ષિણ આફ્રિકાને સાત વિકેટે 187 રન સુધી પહોંચાડવામાં મદદ કરી. ગાવસ્કરે કહ્યું, "ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકા પાસેથી કંઈ શીખ્યું નથી. ભારતીય બેટ્સમેનો ક્રીઝ પર આવ્યા અને દરેક બોલને બાઉન્ડ્રીની ઉપરથી ફટકારવાનો પ્રયાસ કર્યો. T20 ક્રિકેટ આ રીતે રમાતી નથી."
તમારે વિરોધી ટીમ પાસેથી શીખવું જોઈતું હતું
ભારતે પાવરપ્લેમાં પોતાના ટોચના ત્રણ બેટ્સમેન - ઇશાન કિશન (0), અભિષેક શર્મા (15) અને તિલક વર્મા (01) ગુમાવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું, "તમારે વિરોધી ટીમ પાસેથી શીખવું જોઈતું હતું. જો તેઓ આટલી મુશ્કેલ પિચ પર સારો સ્કોર કરતા, તો તમારે તમારા અહંકારને બાજુ પર રાખીને, તેમની ઇનિંગ્સનું વિશ્લેષણ કરીને પરિસ્થિતિ અનુસાર બેટિંગ કરવી જોઈતી હતી. તિલક વર્મા ખૂબ જ સ્માર્ટ બેટ્સમેન છે, પરંતુ આ મેચમાં તે જે રીતે રમ્યો તેનાથી હું નિરાશ થયો. તિલકને થોડો સમય ક્રીઝ પર વિતાવવો જોઈતો હતો."
