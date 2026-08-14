ક્રિકેટ મેચ દરમિયાન કોચનું નિધન, 17 વર્ષના ખેલાડીની ધરપકડ
શ્રીલંકાના કોલંબોમાં એક ક્રિકેટ મેચ દરમિયાન એક દુ:ખદ ઘટના બની છે, જેમાં ખેલાડીઓ સાથેની દલીલને કારણે 62 વર્ષીય કોચ સુમિત ફર્નાન્ડોનું નિધન થયું છે.
Published : August 14, 2026 at 1:20 PM IST
Sri Lanka Coach Death: ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે 15 ઓગસ્ટથી શરૂ થનારી ટેસ્ટ શ્રેણીની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે, ત્યારે શ્રીલંકામાં એક ક્રિકેટ કોચના નિધનથી ખળભળાટ મચી ગયો છે. શ્રીલંકાના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન કુસલ મેન્ડિસને તેમના શાળાના દિવસોમાં કોચિંગ આપનારા સુમિત ફર્નાન્ડોનું નિધન થયું છે. અહેવાલો અનુસાર, પાણીના વિતરણને લઈને મેદાન પર ખેલાડીઓ વચ્ચે દલીલ થઈ હતી; કોચે દરમિયાનગીરી કરી હતી અને ત્યારબાદ શારીરિક ઝઘડામાં તે ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો હતો. જોકે તેને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ડોકટરો તેને બચાવી શક્યા ન હતા. સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈ અનુસાર, 10 ઓગસ્ટના રોજ પોલીસે 17 વર્ષીય ખેલાડીની ધરપકડ કરી હતી અને તેને કિશોર સુધારણા કેન્દ્રમાં મોકલી દેવામાં આવ્યો હતો.
શું છે સમગ્ર મામલો?
શ્રીલંકામાં એક ક્રિકેટ કોચના મોતથી ભારે હોબાળો મચી ગયો છે. આ ઘટના 8 ઓગસ્ટના રોજ કોલંબોના બ્લૂમફિલ્ડ ક્રિકેટ એન્ડ એથ્લેટિક ક્લબમાં ચાલી રહેલી ક્રિકેટ મેચ દરમિયાન બની હતી. અહેવાલો અનુસાર, મેચ દરમિયાન પાણી પીવાને લઈને બે ખેલાડીઓ વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો. કોચ સુમિત ફર્નાન્ડો પણ આ વિવાદમાં સામેલ થયા હતા. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ફર્નાન્ડોએ કથિત રીતે ઝઘડા દરમિયાન એક ખેલાડી પર હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ત્યારબાદ, 17 વર્ષના એક ખેલાડીએ તેના પર હુમલો કર્યો હોવાનો આરોપ છે. આ હુમલામાં ફર્નાન્ડોને ગંભીર ઈજાઓ થઈ હતી; તેને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો પરંતુ 11 ઓગસ્ટના રોજ સારવાર દરમિયાન તેનું મૃત્યુ થયું હતું.
🚨Cricket brutal fight causes de@th of srilanka coach 🚨— Indian Cricket Team (@criclover451807) August 14, 2026
-Sri Lankan cricket coach Sumith Fernando, who trained Kushal Mendis has died after an altercation with players at a Colombo club.
- A cricketer has been arrested by police pic.twitter.com/lbPywoLCXE
17 વર્ષના ખેલાડીની ધરપકડ
ક્રિકેટ કોચ સુમિત ફર્નાન્ડોના મૃત્યુના સંદર્ભમાં પોલીસે 10 ઓગસ્ટના રોજ 17 વર્ષીય ક્રિકેટરની ધરપકડ કરી હતી. 11 ઓગસ્ટના રોજ તેને કોલંબો મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો અને કોર્ટે તેને 17 ઓગસ્ટ સુધી કિશોર સુધારણા સુવિધામાં મોકલવાનો આદેશ આપ્યો હતો. પોલીસ આ ઘટનામાં સામેલ અન્ય ખેલાડીઓની પણ પૂછપરછ કરી રહી છે, અને હાલમાં તપાસ ચાલી રહી છે. મેડિકલ રિપોર્ટમાં ખુલાસો થયો છે કે ફર્નાન્ડોને પહેલાથી જ હૃદયની બીમારી હતી. મૃત્યુનું ચોક્કસ કારણ નક્કી કરવા માટે પોસ્ટમોર્ટમ તપાસ કરવામાં આવી છે, અને રિપોર્ટની રાહ જોવાઈ રહી છે.
કુસલ મેન્ડિસને કોચિંગ આપતા હતા
સુમિત ફર્નાન્ડો મોરાતુવામાં પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ કોલેજમાં ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટ કોચ હતા, જ્યાં તેમણે શ્રીલંકાના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન કુસલ મેન્ડિસ સહિત અનેક ખેલાડીઓને તેમના શરૂઆતના વર્ષોમાં તાલીમ આપવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. કોચિંગ ઉપરાંત, ફર્નાન્ડોએ પિચ ક્યુરેટર તરીકે પણ સેવા આપી હતી. તેમના અંતિમ સંસ્કાર 13 ઓગસ્ટના રોજ થયા હતા. પોલીસ આ ઘટનામાં સામેલ અન્ય ખેલાડીઓની પણ પૂછપરછ કરી રહી છે.
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