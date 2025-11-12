ETV Bharat / sports

ભારતીય ટેનિસ સ્ટાર સુમિત નાગલ પરેશાનીમાં મુકાયા, આ ટૂર્નામેન્ટમાંથી કપાઈ શકે છે પત્તુ !

ભારતના ટોચના ટેનિસ ખેલાડી સુમિત નાગલને ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન પ્લેઓફ પહેલા મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. SUMIT NAGAL VISA PROBLEM

ભારતીય ટેનિસ સ્ટાર સુમિત નાગલ
ભારતીય ટેનિસ સ્ટાર સુમિત નાગલ (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 12, 2025 at 10:06 AM IST

હૈદરાબાદ: ભારતના ટોચના ટેનિસ સિંગલ્સ ખેલાડી સુમિત નાગલને ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન પ્લેઓફ પહેલા વિઝા સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડ્યો હોવાથી મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. 28 વર્ષીય નાગલનો વિઝા કોઈ માન્ય કારણ વગર નકારી કાઢવામાં આવ્યો છે. નાગલ 2026 ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન માટે ક્વોલિફાઇંગ ઇવેન્ટ, ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન એશિયા-પેસિફિક વાઇલ્ડકાર્ડ પ્લે-ઓફમાં ભાગ લેવાનો હતો. એશિયા-પેસિફિક ક્ષેત્રના ટોચના ખેલાડીઓ ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન મુખ્ય ડ્રો વાઇલ્ડકાર્ડ માટે આમને-સામને ટકરાશે.

સુમિત નાગલે આ બાબતની જાણ એક્સ પર કરી અને ભારતમાં ચીનના રાજદૂત અને ભારતમાં ચીનના દૂતાવાસને તાત્કાલિક હસ્તક્ષેપ કરવા વિનંતી કરી. આ ટૂર્નામેન્ટ 24 થી 29 નવેમ્બર, 2025 દરમિયાન ચીનના ચેંગદૂમાં યોજાવાની છે.

નાગલે મંગળવારે સવારે અધિકારીઓને ટેગ કરીને લખ્યું, "આદરણીય... હું સુમિત નાગલ છું, ભારતનો નંબર 1 ટેનિસ ખેલાડી. મારે ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન પ્લેઓફમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે ટૂંક સમયમાં ચીન જવાનું છે, પરંતુ મારા વિઝા કોઈ કારણ વગર નકારી કાઢવામાં આવ્યા છે.આપની તાત્કાલિક સહાયની ખૂબ પ્રશંસા થશે."

નાગલે છેલ્લા બે સીઝનમાં ભારત માટે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે, ટોચના 100 માં સ્થાન મેળવ્યું છે. તે હાલમાં 275 માં ક્રમે છે, પરંતુ ગયા વર્ષે કારકિર્દીના શ્રેષ્ઠ રેન્કિંગ 68 પર પહોંચ્યો હતો. તેણે ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન 2024માં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું, પ્રથમ રાઉન્ડમાં એલેક્ઝાન્ડર બુબિક પર શાનદાર વિજય મેળવ્યો હતો. તે મોન્ટે કાર્લો માસ્ટર્સમાં માટ્ટેઓ આર્નાલ્ડીને હરાવીને માસ્ટર્સ 1000 ઇવેન્ટ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય પણ બન્યો હતો.

જો નાગલ આ મહત્વપૂર્ણ ટૂર્નામેન્ટ ચૂકી જાય છે, તો તે તેના માટે એક મોટો ફટકો હશે, કારણ કે તે છેલ્લા બે વર્ષમાં મેળવેલી સિદ્ધીઓને જાળવી રાખવા માંગે છે. અત્યાર સુધી, ભારતમાં ચીની દૂતાવાસ, ઓલ ઈન્ડિયા ટેનિસ એસોસિએશન અથવા ટેનિસ ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી કોઈ જાહેર નિવેદન આવ્યું નથી. સુમિત નાગલ ભારતીય ટેનિસમાં સતત પ્રદર્શન કરતો રહ્યો છે અને વર્તમાન ભારતીય ટેનિસ દ્રશ્યમાં તેને એક આશાસ્પદ ખેલાડી માનવામાં આવે છે.

