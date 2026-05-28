8મી ઇન્ડિયન ઓપન પેરા એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં, સુમિત એન્ટિલે સાતમી વખત વિશ્વ રેકોર્ડ તોડ્યો
ભારતીય પેરા-એથ્લેટિક્સ સ્ટાર સુમિત એન્ટિલે બેંગલુરુમાં આયોજિત 8મી ઇન્ડિયન ઓપન પેરા એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં 74.82 મીટર ભાલા ફેંકીને નવો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો.
Published : May 28, 2026 at 2:46 PM IST
SUMIT ANTIL: ભારતીય પેરા-એથ્લેટિક્સ સુપરસ્ટાર સુમિત એન્ટિલે ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે તેમના માટે, રેકોર્ડ બનાવવા એ એક પ્રસંગોપાત સિદ્ધિ બની ગઈ છે અને ખાસ કરીને તેને તોડવાની આદત બની ગઈ છે. બેંગલુરુમાં આયોજિત 8મી ઇન્ડિયન ઓપન પેરા એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં, સુમિતે એક એવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી જેણે રમતગમત જગતને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધું.
ભારતના સ્ટાર ભાલા ફેંકનાર ખેલાડીએ પોતાની કારકિર્દીમાં સાતમી વખત વિશ્વ રેકોર્ડ તોડીને ઇતિહાસના ઇતિહાસમાં વધુ એક સુવર્ણ પ્રકરણ ઉમેર્યું. 27 મેના રોજ, 27 વર્ષીય સુમિત એન્ટિલે શ્રી કાંતીરવા ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે F64 કેટેગરી ઇવેન્ટમાં 74.82 મીટરના પ્રચંડ થ્રો સાથે એક નવો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો. આ પહેલા, આ રેકોર્ડ તેમના નામે હતો - 73.29 મીટરનો રેકોર્ડ જે તેમણે 2023 એશિયન પેરા ગેમ્સમાં સ્થાપિત કર્યો હતો.
🚨 SUMIT ANTIL BREAKS WORLD RECORD 🤯🔥— The Khel India (@TheKhelIndia) May 27, 2026
Sumit with a pretty massive throw of 74.82m throw made a World Record in Men's Javelin Throw F64 at the Indian Para Athletics C'ship 2026!
- Broke the World Record for 7th time! 💥
WOAAAAH, WELL DONE SUMIT 🇮🇳❤️pic.twitter.com/qaLvARm3nN
સાતમી વખત વર્લ્ડ રેકોર્ડ તૂટ્યો
સુમિત એન્ટિલનો આ નવો રેકોર્ડ તેમના શાનદાર કારકિર્દીનો સાતમો વર્લ્ડ રેકોર્ડ છે. તેમણે 2019 થી આ ઇવેન્ટમાં સતત વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. તેમની રેકોર્ડબ્રેકિંગ સફર 2019 માં ઇટાલીમાં યોજાયેલી વર્લ્ડ પેરા એથ્લેટિક્સ ગ્રાન્ડ પ્રિકસથી શરૂ થઈ હતી, જ્યાં તેમણે 61.32 મીટરના થ્રો સાથે પોતાનો પહેલો વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો.
ત્યારબાદ, 2021 માં ટોક્યો પેરાલિમ્પિક્સ દરમિયાન, તેમણે ગોલ્ડ મેડલ જીતવાના માર્ગમાં ત્રણ વખત વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડ્યો. તે સ્પર્ધામાં, તેમણે 66.95 મીટર, 68.08 મીટર અને 68.55 મીટરના થ્રો સાથે ઇતિહાસ રચ્યો. તે જ વર્ષે પાછળથી, ઇન્ડિયન ઓપનમાં, તેમણે 68.62 મીટરના થ્રો સાથે બીજો વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો. પછી, 2023 હાંગઝોઉ એશિયન પેરા ગેમ્સમાં, તેમણે 73.29 મીટરના થ્રો સાથે વિશ્વને સ્તબ્ધ કરી દીધું; અને હવે, બેંગલુરુમાં, તેણે 74.82 મીટરના થ્રો સાથે પોતાનો જ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે.
પેરાલિમ્પિક્સ અને વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં પ્રભુત્વ
સુમિત એન્ટિલ ફક્ત રેકોર્ડ તોડતો નથી; તે ભવ્ય તબક્કામાં ગોલ્ડ કેવી રીતે જીતવો તે પણ જાણે છે. 2024 પેરિસ પેરાલિમ્પિક્સમાં, તેણે 70.59 મીટરના થ્રો સાથે સતત બીજો ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો. વધુમાં, તેણે સતત ત્રણ વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા છે. તેણે 2023 માં પેરિસ, 2024 માં કોબે અને 2025 માં નવી દિલ્હીમાં વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનીને ભારતનું ગૌરવ વધાર્યું. જોકે, બેંગલુરુમાં સ્થાપિત આ નવા વર્લ્ડ રેકોર્ડને વર્લ્ડ પેરા એથ્લેટિક્સ તરફથી સત્તાવાર મંજૂરી મળ્યા પછી જ ઔપચારિક રીતે નોંધણી કરાવવામાં આવશે.
આ પણ વાંચોઃ