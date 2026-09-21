સુચિકા તરિયાલે 36 વર્ષની ઉંમરે ઇતિહાસ રચ્યો, MMA માં પહેલો મેડલ જીત્યો
સુચિકા તરિયાલે મિક્સ્ડ માર્શલ આર્ટ્સ (MMA) માં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતીને એશિયન ગેમ્સનો ઇતિહાસ રચ્યો. સેમિફાઇનલમાં હારવા છતાં, તે આ ઇવેન્ટમાં ભારતની પ્રથમ મેડલ વિજેતા બની.
Published : September 21, 2026 at 2:00 PM IST
Asian Games 2026: ભારતની સુચિકા તારિયાલે એશિયન ગેમ્સમાં મિક્સ્ડ માર્શલ આર્ટ્સ (MMA) ઇવેન્ટમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો. આ પહેલી વાર હતું જ્યારે MMAનો એશિયન ગેમ્સમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો, અને ભારતે આ ઇવેન્ટમાં પોતાનો પહેલો મેડલ જીત્યો હતો. સુચિકા સેમિફાઇનલમાં સિંગાપોરની ખેલાડી સામે 2-0થી હારી ગઈ હતી. જ્યારે તે ફાઇનલમાં પહોંચવામાં નિષ્ફળ રહી, ત્યારે તેણે દેશ માટે બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવ્યો.
સુચિકાનું સેમિફાઇનલમાં હારથી ગોલ્ડ મેડલ જીતવાનું સ્વપ્ન ભલે ચકનાચૂર થઈ ગયું હોય, પરંતુ તેણે એશિયન ગેમ્સમાં મિક્સ્ડ માર્શલ આર્ટ્સ (MMA)માં ભારતનો પહેલો બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવ્યો. આ મેડલ સાથે તેના મેડલની સંખ્યા ચાર સિલ્વર અને બે બ્રોન્ઝ મેડલ પર પહોંચી ગઈ છે. હાલમાં એશિયન ગેમ્સનો બીજો દિવસ ચાલી રહ્યો છે.
Suchika Tariyal leaves the MMA arena with a historic Bronze for India at the Asian Games after a strong fightback 🥉— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 21, 2026
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સુચિકા તરિયાલ મેચના પરિણામથી નાખુશ
ભારત માટે મેડલ જીતવા છતાં, સુચિકા તરિયાલ પરિણામથી નાખુશ હતી. તેણી માનતી હતી કે સેમિફાઇનલ મેચનો નિર્ણય તેના વિરુદ્ધ અન્યાયી રીતે લેવામાં આવ્યો હતો. ડ્રો મેચ પછી, મેચ ઓવરટાઇમમાં ગઈ, જ્યાં સિંગાપોરની ખેલાડીને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવી. સુચિકાના કોચ અને ભારતીય ટીમે નિર્ણયનો વિરોધ કરતા સત્તાવાર ફરિયાદ નોંધાવી, પરંતુ નિર્ણય રદ કરવામાં આવ્યો ન હતો.
SUCHIKA TARYAL WINS THE BRONZE! 🥉— The Khel India (@TheKhelIndia) September 21, 2026
- Historic first-ever medal for India in Mixed Martial Arts (MMA) at the Asian Games! pic.twitter.com/zb9AazpPZb
મેચ ડ્રો થયા પછી, સિંગાપોરની ખેલાડીને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવી કારણ કે તેનું વજન સુચિકા કરતા 700 ગ્રામ ઓછું હતું. જોકે બંને ખેલાડીઓ 60 કિલોગ્રામથી ઓછી વજન શ્રેણીમાં ભાગ લઈ રહ્યા હતા, એશિયન ગેમ્સના નિયમો અનુસાર જો મેચ ટાઇમાં સમાપ્ત થાય છે, તો ઓછા વજનવાળી ખેલાડીને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવે છે. આ જ કારણ છે કે સુચિકા હારી ગઈ.
ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચમાં મોંગોલિયન ખેલાડીને હરાવી
સુચિકાએ 20 સપ્ટેમ્બરના રોજ ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચ જીતીને ભારત માટે મેડલ નિશ્ચિત કર્યો. તેણીએ મેચમાં એક મોંગોલિયન ખેલાડીને હરાવી. જોકે તેના પ્રતિસ્પર્ધીએ બીજા અને અંતિમ રાઉન્ડમાં આક્રમક રમત દર્શાવી હતી, સુચિકાએ ખૂબ જ સંયમ અને ધીરજ દર્શાવી હતી. દબાણ હોવા છતાં, તેણીએ તેના પ્રતિસ્પર્ધીને હરાવી, અંત સુધી પોતાનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખ્યું અને વિજય મેળવ્યો.
આ ખેલાડીઓએ પણ મેડલ જીત્યા હતા
ભારતે અગાઉ 10 મીટર એર રાઇફલ મહિલા વ્યક્તિગત ઇવેન્ટમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો. દેશે 10 મીટર એર રાઇફલ મહિલા ટીમ ઇવેન્ટમાં પણ સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો. 10 મીટર એર રાઇફલ પુરુષોની ટીમે પણ સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો. અત્યાર સુધી, ઇલાવેનિલ વાલારિવન, સોનમ મસ્કર અને વિદર્શ વિનોદ જેવા ખેલાડીઓએ પણ ભારત માટે મેડલ જીત્યા છે.
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