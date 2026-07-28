57 વર્ષીય ભૂતપૂર્વ ખેલાડી બનશે ટીમ ઈન્ડિયાનો ફિલ્ડિંગ કોચ, ટી દિલીપનું સ્થાન લેશે
શ્રીલંકા સામેની ટેસ્ટ શ્રેણી પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાની ચિંતાઓ ઓછી થઈ ગઈ છે. શુભદીપ ઘોષને ભારતીય ટીમના નવા ફિલ્ડિંગ કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
Published : July 28, 2026 at 8:48 PM IST
SUBHADEEP GHOSH: શ્રીલંકા સામેની ટેસ્ટ શ્રેણી પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાની ચિંતાઓ ઓછી થતી દેખાઈ રહી છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે શુભદીપ ઘોષને ભારતીય ટીમના નવા ફિલ્ડિંગ કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે, જે ટી. દિલીપના સ્થાને છે. નોંધનીય છે કે ટી. દિલીપનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થઈ ગયો છે અને BCCI એ તેમનો કરાર લંબાવ્યો નથી. શુભદીપ ઘોષ શ્રીલંકા પ્રવાસથી શરૂ કરીને તેમની જવાબદારીઓ સંભાળશે.
ટીમ ઈન્ડિયાના ફિલ્ડિંગ કોચ તરીકે નિયુક્ત
મંગળવાર, 28 જુલાઈના રોજ, ભારતીય ટીમના કોચિંગ સ્ટાફ અંગે ત્રણ મોટા અપડેટ્સ સામે આવ્યા. પહેલું એ હતું કે નેધરલેન્ડ્સના રાયન ટેન ડોશેટે ભારતીય ટીમના સહાયક કોચ પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું હતું. ત્યારબાદ, બીજો એક અહેવાલ સામે આવ્યો જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે ટીમ ઈન્ડિયાના ફિલ્ડિંગ કોચ, ટી. દિલીપનો કરાર રિન્યુ કરવામાં આવશે નહીં, એટલે કે તેઓ શ્રીલંકા પ્રવાસ પર ટીમ સાથે નહીં આવે. હવે, ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયાના એક અહેવાલ મુજબ આસામના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર શુભદીપ ઘોષને ભારતીય ટીમના નવા ફિલ્ડિંગ કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. તેઓ ટી. દિલીપનું સ્થાન લેશે. જોકે, BCCI તરફથી સત્તાવાર જાહેરાતની હજુ રાહ જોવાઈ રહી છે.
Subhadeep Ghosh has been appointed as the new fielding coach of Team India.— Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) July 28, 2026
- Ghosh has previously worked as the fielding coach for the India Women’s team, Delhi Capitals, and KKR in the IPL. He has also worked with Assam and Andhra in the Ranji Trophy.
His famous quote after… pic.twitter.com/cJN9prETPY
શુભદીપ ઘોષ કોણ છે?
57 વર્ષીય શુભદીપ ઘોષ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ અને ભારતીય અંડર-19 ટીમ બંને માટે ફિલ્ડિંગ કોચ તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે. તેમણે અંડર-19 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન ભારતીય ટીમ માટે ફિલ્ડિંગ કોચનું પદ સંભાળ્યું હતું. વધુમાં, તેમણે ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ માટે ફિલ્ડિંગ કોચ તરીકે પણ કામ કર્યું છે. તેમણે 2018ની આઈપીએલ સીઝન દરમિયાન દિલ્હી કેપિટલ્સ અને 2019ની સીઝન દરમિયાન કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ સાથે કામ કર્યું હતું. 2021માં, તેમણે ઈન્ડિયા એ ટીમ સાથે ઓસ્ટ્રેલિયાનો પ્રવાસ પણ કર્યો હતો.
શુભદીપ ઘોષે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ ન કર્યું હોવા છતાં, તેમણે આસામ અને રેલ્વે માટે સ્થાનિક ક્રિકેટ રમી હતી. તેમણે 17 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચોમાં 12.64 ની સરેરાશથી 316 રન અને 17 લિસ્ટ-A મેચોમાં 307 રન બનાવ્યા હતા. તેમણે ફર્સ્ટ-ક્લાસ અને લિસ્ટ-એ ક્રિકેટમાં બે-બે અડધી સદી પણ નોંધાવી હતી. તેમણે 2005 માં ઝારખંડ સામે પોતાની છેલ્લી ઘરેલુ મેચ રમી હતી.
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