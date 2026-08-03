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શ્રીલંકા ટેસ્ટ શ્રેણી પહેલા ભારતીય ટીમમાં મોટો ફેરફાર, નવા કોચની એન્ટ્રી

શ્રીલંકા શ્રેણી પહેલા BCCI એ શુભદીપ ઘોષને નવા ફિલ્ડિંગ કોચ તરીકે નિયુક્ત. શુભદીપ ઘોષે વિવિધ સ્તરો પર ભારતીય ટીમો સાથે મહત્વપૂર્ણ જવાબદારીઓ નિભાવી છે.

શ્રીલંકા ટેસ્ટ શ્રેણી પહેલા ભારતીય ટીમમાં મોટો ફેરફાર
શ્રીલંકા ટેસ્ટ શ્રેણી પહેલા ભારતીય ટીમમાં મોટો ફેરફાર (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 3, 2026 at 5:32 PM IST

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શુભદીપ ઘોષને ભારતીય પુરુષ ક્રિકેટ ટીમના નવા ફિલ્ડિંગ કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. તેઓ આસામ અને રેલવે ટીમોના ભૂતપૂર્વ ખેલાડી છે. તેઓ ટી. દિલીપનું સ્થાન લેશે, જેમનો કરાર ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસ પછી સમાપ્ત થયો હતો અને તેને રિન્યુ કરવામાં આવ્યો ન હતો. 57 વર્ષીય ઘોષે 1994 થી 2004 વચ્ચે 17 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ રમી હતી. તેમણે આસામ ટીમના મુખ્ય કોચ તરીકે પણ સેવા આપી છે. ભારતીય ટીમ સાથે તેમનો કાર્યકાળ ઓગસ્ટમાં શ્રીલંકા સામેની બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી સાથે શરૂ થશે. ભારત-શ્રીલંકા ટેસ્ટ શ્રેણી 15 ઓગસ્ટથી શરૂ થવાની છે, જેની પહેલી મેચ ગાલેમાં રમાશે.

ઘોષ સિતાંશુ કોટક અને મોર્ને મોર્કેલ સાથે કામ કરશે

ટી. દિલીપ અને રાયન ટેન ડોઇશેટના ગયા બાદ, શુભદીપ ઘોષ ભારતીય ટીમના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરના કોચિંગ સ્ટાફમાં જોડાયા છે. સ્ટાફમાં પહેલાથી જ સિતાંશુ કોટક (બેટિંગ કોચ) અને મોર્ને મોર્કેલ (બોલિંગ કોચ)નો સમાવેશ થાય છે. ઘોષ અગાઉ નેશનલ ક્રિકેટ એકેડેમી (NCA)માં સેવા આપી ચૂક્યા છે. તેમણે ઇન્ડિયા A ટીમ, ભારતીય મહિલા ટીમ અને IPL ફ્રેન્ચાઇઝ દિલ્હી કેપિટલ્સ અને કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ સાથે પણ કામ કર્યું છે.

ACA એ શુભદીપ ઘોષને અભિનંદન આપ્યા

આ સમાચારને સમર્થન આપતા, આસામ ક્રિકેટ એસોસિએશન (ACA) એ જણાવ્યું હતું કે શુભદીપે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં વિવિધ ભારતીય વય-જૂથ ટીમોને કોચિંગ આપીને પોતાના માટે એક વિશિષ્ટ સ્થાન બનાવ્યું છે. તેમની મહેનત અને રમત પ્રત્યેની સમજણને વ્યાપક પ્રશંસા મળી છે. રાજ્યના એક ખેલાડી દ્વારા આ નોંધપાત્ર સિદ્ધિ પર આસામ ક્રિકેટ એસોસિએશન ખૂબ ગર્વ અનુભવે છે. આ પદ પર તેમની નિમણૂક સમગ્ર રાજ્યમાં ક્રિકેટ માટે ખૂબ સન્માનની વાત છે અને તે પ્રદેશના મહત્વાકાંક્ષી ખેલાડીઓ અને કોચને પ્રેરણા આપશે.

શુભદીપે 17 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ રમી છે

સુભદીપ ઘોષે ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટમાં આસામ અને રેલવેનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. તેમની કારકિર્દી દરમિયાન, તેમણે 17 ફર્સ્ટ-ક્લાસ અને 17 લિસ્ટ-એ મેચ રમી હતી. તેમણે 1994-95 સીઝનમાં આસામ માટે ડોમેસ્ટિક ડેબ્યૂ કર્યું હતું અને 2004-05 સીઝન સુધી રમતા રહ્યા હતા. ઘોષ છેલ્લા છ થી સાત વર્ષથી બીસીસીઆઈ સાથે સંકળાયેલા છે અને નેશનલ ક્રિકેટ એકેડેમી (NCA)માં રાહુલ દ્રવિડના કાર્યકાળ દરમિયાન તેમણે મુખ્ય જવાબદારીઓ નિભાવી હતી.

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