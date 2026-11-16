252 રન પર 8 વિકેટ... સામે કટ્ટર હરીફ પાકિસ્તાન... 18 વર્ષના છોકરાએ મેચ પલટી, નામ છે મોહિત ઉલ્વા
ભારત 9મી વખત અંડર-19 એશિયા કપનું ચેમ્પિયન બન્યું અને આ યાદગાર જીતનો સૌથી મોટો હીરો સૌરાષ્ટ્રનો મોહિત ઉલ્વા બન્યો.
Published : November 16, 2026 at 3:25 PM IST
રાજકોટ: મોહિત ઉલ્વાની કહાની કંઈક અનોખી છે. મોહિતની સફરમાં તેના ઘરનો છે ખૂબ મોટો ફાળો કારણકે પિતાની એક સીમિત આવક અને દીકરાનું ક્રિકેટનું કોચિંગ મોંઘુ તો છે, પરંતુ તેને પહોંચી વળવા પિતાના પગારમાંથી ઘરમાં રોજીંદી ચીજ વસ્તુઓમાં કરકસરાઈ કર્યા બાદ દીકરા માટે એક પરિવાર છાશ રોટલો ખાયને પણ દીકરાની સારું ક્રિકેટ કોચિંગ આપી અને આજે તેને પોતાની સાથે પોતાના પરિવારનું નામ પણ પુરા વિશ્વમાં વધાર્યું છે.
માત્ર 26 બોલમાં અણનમ 49 રન, 5 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા. મનલ ચૌહાણ સાથે મળીને 9મી વિકેટ માટે 35 બોલમાં 57 રનની અતૂટ ભાગીદારી કરીને તેણે હારેલી મેચમાં ભારતને ઐતિહાસિક જીત અપાવી. આ જીત સાથે ભારત 9મી વખત અંડર-19 એશિયા કપનું ચેમ્પિયન બન્યું અને આ યાદગાર જીતનો સૌથી મોટો હીરો મોહિત ઉલ્વા બન્યો.
ટેનિસ બોલથી ટીમ ઇન્ડિયા સુધીની સફર
મોહિત ઉલ્વા મૂળ સૌરાષ્ટ્રનો 18 વર્ષીય ક્રિકેટર છે. જમણા હાથનો મધ્યમ ગતિનો ફાસ્ટ બોલર અને જમણા હાથનો ઉપયોગી બેટ્સમેન. તેની સફર કોઈ મોટા શહેરના મોટા સ્ટેડિયમથી નહીં, પણ ગામની ગલીઓમાં ટેનિસ બોલ ક્રિકેટથી શરૂ થઈ હતી. તેના પિતા રેલવે પ્રોટેક્શન ફોર્સ (RPF) માં ફરજ બજાવે છે. પિતાને પોતે ક્રિકેટનો ખૂબ શોખ હતો. બાળપણમાં જ તેમણે મોહિતમાં કંઈક અલગ ખૂબી જોઈ લીધી હતી અને તેને ટેનિસ બોલમાંથી સીઝન બોલ ક્રિકેટ તરફ વાળ્યો. તેમણે જ મોહિતને ઔપચારિક એકેડેમીમાં ટ્રેનિંગ લેવા માટે પ્રેરિત કર્યો. એક ઇન્ટરવ્યુમાં મોહિતે હસતા-હસતા કબૂલ્યું હતું કે શરૂઆતમાં તો તે ફક્ત ભણવાથી બચવા માટે ક્રિકેટ રમવા તૈયાર થયો હતો, પણ પછી ક્રિકેટ જ તેનું જીવન બની ગયું. ગામના મેદાનથી સૌરાષ્ટ્રની એજ-ગ્રુપ સિસ્ટમ અને ત્યાંથી સીધો ભારતની અંડર-19 ટીમ સુધીનો પ્રવાસ તેણે પોતાની મહેનતથી નક્કી કર્યો.
ઓફ-સ્પિનરમાંથી ફાસ્ટ બોલર કેવી રીતે બન્યો - જાડેજા કનેક્શન
મોહિતની સાચી ઘડતર જામનગરના ક્રિકેટ બંગલા ખાતે થઈ. ત્યાં તેને માર્ગદર્શન મળ્યું મહેન્દ્રસિંહ ચૌહાણનું. આ એ જ કોચ છે જેમણે ભારતના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજાને તૈયાર કર્યા છે. એટલે મોહિતનો સૌરાષ્ટ્ર અને જાડેજા સાથેનો કનેક્શન સીધો છે. ચૌહાણ સરની ટ્રેનિંગ ખૂબ કડક ગણાય છે. સેશનની શરૂઆત 24 થી 25 વોર્મ-અપ લેપ્સથી થતી, ત્યારબાદ સ્પ્રિન્ટ અને ડ્રિલ્સ કરાવવામાં આવતી. ત્યાંથી મોહિત શીખ્યો કે ક્રિકેટમાં ટેલેન્ટ કરતા પણ ફિટનેસ વધુ જરૂરી છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે મોહિતે શરૂઆત ઓફ-સ્પિનર તરીકે કરી હતી. પરંતુ તે શરીરે પાતળો હતો અને ખૂબ સારી દોડ લગાવતો હતો. કોચ ચૌહાણે તેની આ ખૂબી પારખી લીધી અને તેને ફાસ્ટ બોલિંગ અજમાવવાની સલાહ આપી. ધીમે-ધીમે મોહિત સફળ ફાસ્ટ બોલર તરીકે ઘડાઈ ગયો.
રાજકોટ કનેક્શન અને જયદેવ ઉનડકટની ખાસ સલાહ
પિતાની બદલી રાજકોટ થયા બાદ મોહિતે સૌરાષ્ટ્ર તરફથી એજ-ગ્રુપ ક્રિકેટ રમવાનું શરૂ કર્યું. થોડા વર્ષો પહેલા તેને સૌરાષ્ટ્ર પ્રીમિયર લીગમાં સૌરાષ્ટ્રના જ સિનિયર ફાસ્ટ બોલર જયદેવ ઉનડકટ સાથે એક સીઝન રમવાની તક મળી.ત્યાં નેટ્સમાં એક દિવસ જયદેવ ઉનડકટને સ્લોઅર બાઉન્સર નાખતા જોઈને મોહિતે પણ તે બોલ ટ્રાય કર્યો. ઉનડકટે તેને તરત જ ખાસ સલાહ આપી હતી - "આ બોલ ક્યારેય છોડતો નહીં. જો તું તેને સારી રીતે નાખી શકે છે, તો સતત તેનો અભ્યાસ ચાલુ રાખજે." આ સલાહ મોહિતે ગાંઠે બાંધી લીધી અને આજે તેનો સ્લોઅર બાઉન્સર તેનું સૌથી મોટું હથિયાર બની ગયો છે.
મોહિતના પરિવાર સાથે થયેલી વાતમાં એક પિતાની 9 કલાકની કઠોળ ડ્યુટી ત્યારબાદ ઘરે આવવાનું અને મોહિત ને ક્રિકેટની અને બોર્ડિંગની પ્રેક્ટિસ પણ કરાવવાની પરિવારના પારિવારિક પ્રસંગમાં પણ ગેરહાજર રહેતા બાપ દીકરાએ કરેલી મહેનતનું આજે તેને ફળ મળ્યું છે. પરિવારના પ્રસંગમાં બાપ દીકરાની ગેરહાજરી એ માતાને ઘણા લોકોએ રોણા પણ માર્યા કે તમે બહુ રૂપિયા વાળા બની ગયા છો એટલે અમારે ત્યાં આવતા નથી પરંતુ હકીકત કંઈક જુદી હતી.
નાની દીકરી કે જેની રમવાની ઉંમરે તેને પોતાને રમવા માટેના રમકડાના ખર્ચ પર કાપ મુક્યો અને ભાઈના કોચિંગ પર ધ્યાન આપી અને ભાઈને હીરો બનાવવા માટે બહેને નાનું એવું બલિદાન પણ ભાઈ માટે ખૂબ મોટું વરદાન સાબિત થયું છે. મોહિતની આ સ્ટોરીમાં નાની બેન અને ઘરની જવાબદારી સંભાળતા તેના પિતા અને માતા તમામ લોકોએ મોહિત પાછળ ખરા અર્થમાં ભોગ આપ્યો છે. ભૂખ્યો સૂવું પડે તો પણ આ પરિવારને પોસાતું હતું કારણ કે મોહિતની મહેનત તે લોકોને ખબર જ હતી કે રંગ લાવશે અને આજે આ મહેનત રંગ લાવી છે, ત્યારે આ પરિવારની આંખમાંથી હરખના આંસુડા સરી પડે છે.
મોહિતના પિતા મહેશભાઈએ જણાવ્યું કે "મને બાળપણથી ક્રિકેટનો શોખ હતો. મોહિત નાનો હતો ત્યારથી જ તેનામાં એક અલગ જુસ્સો દેખાતો હતો. તે ભણવામાંથી બચવા ક્રિકેટ રમવા જતો, પણ મેં જોયું કે તેનામાં કંઈક ખાસ છે. મેં તેને એકેડેમીમાં મૂક્યો, બાકી મહેનત તેની પોતાની છે. આજે તેણે પાકિસ્તાન સામે દેશને જીત અપાવી તેનો અમને ખૂબ ગર્વ છે. RPFની નોકરી સાથે હું જ્યાં પણ બદલી થઈ ત્યાં તેને સારી ટ્રેનિંગ મળે તેનું ધ્યાન રાખ્યું."
મોહિતની માતા હંસાબેને જણાવ્યું કે, "મોહિત બાળપણથી જ ખૂબ જિદ્દી હતો. સવારે વહેલા ઉઠીને પ્રેક્ટિસ પર જતો, ભલે ગમે તેટલી ઠંડી હોય. હું ચિંતા કરતી કે ભણવાનું બગડશે, પણ તે કહેતો મમ્મી, હું બંને સંભાળી લઈશ. આજે ટીવી પર તેને પાકિસ્તાન સામે છગ્ગા મારતો જોઈને આંખમાં આંસુ આવી ગયા. મારો દીકરો આખા દેશનો દીકરો બની ગયો."
મોહિતની નાની બહેન કૃપાલીએ જણાવ્યું કે, "મારો ભાઈ હીરો છે. તે મને હંમેશા કહે છે કે તું પણ મહેનત કર. જ્યારે તે 49 રન બનાવીને નોટઆઉટ રહ્યો ત્યારે હું આખા ઘરમાં બૂમો પાડતી હતી. મારા સ્કૂલમાં બધા કહે છે તારો ભાઈ તો સ્ટાર છે. મને મારા ભાઈ પર ખૂબ ગર્વ છે, હું પણ તેના જેવી બનવા માંગુ છું."
ટેનિસ બોલથી શરૂ કરીને પાકિસ્તાન સામે ફાઇનલ જીતાડવા સુધી... મોહિત ઉલ્વાની વાર્તા દરેક યુવા ક્રિકેટર માટે પ્રેરણા છે. સૌરાષ્ટ્રની માટીમાંથી નીકળેલો, જાડેજાના કોચ હાથ નીચે તૈયાર થયેલો અને ઉનડકટની સલાહને ગાંઠે બાંધનારો આ ફાસ્ટ બોલર હવે ભારતના ભવિષ્ય તરીકે જોવાઈ રહ્યો છે.
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