યુવરાજ સિંહનો સૌથી ઝડપી ફિફ્ટીનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડવો સરળ નથી; અભિષેક શર્મા
અભિષેક શર્મા ફક્ત બે બોલમાં જ પોતાના માર્ગદર્શક યુવરાજ સિંહનો સૌથી ઝડપી T20I અડધી સદીનો રેકોર્ડ તોડવામાં ચૂકી ગયો.
Yuvraj on Abhishek: ટીમ ઈન્ડિયાના વિસ્ફોટક ઓપનર અભિષેક શર્માએ રવિવારે બારસાપારા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ત્રીજી T20I માં માત્ર 14 બોલમાં અડધી સદી ફટકારીને ભારતીય ખેલાડી તરીકે બીજી સૌથી ઝડપી T20I અડધી સદી ફટકારી.
અભિષેકની તોફાની ઇનિંગમાં પાંચ ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે, જેણે હાર્દિક પંડ્યાના અગાઉના રેકોર્ડને તોડી નાખ્યો હતો, જેણે ભારત માટે ટી20આઈમાં 16 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી હતી. ટી20આઈ ક્રિકેટમાં ભારતીય ખેલાડી તરીકે સૌથી ઝડપી અડધી સદીનો રેકોર્ડ યુવરાજ સિંહના નામે છે, જેણે 2007માં ઈંગ્લેન્ડ સામે 12 બોલમાં આ સિદ્ધિ મેળવી હતી.
યુવરાજ પર અભિષેકનું મોટું નિવેદન
મેચ પછી તેની શાનદાર ઇનિંગ વિશે વાત કરતા અભિષેકે કહ્યું, "મારી ટીમ મારી પાસેથી આ અપેક્ષા રાખે છે, અને હું દર વખતે તે કરવા માંગુ છું. પરંતુ દેખીતી રીતે, તે દરેક વખતે સરળ નથી." તેણે યુવરાજ સિંહના સૌથી ઝડપી T20 અડધી સદીના રેકોર્ડ વિશે ઉમેર્યું, "તેને તોડવો અશક્ય છે, પરંતુ તેમ છતાં, તમે ક્યારેય જાણતા નથી, કોઈપણ બેટ્સમેન તે કરી શકે છે. મને લાગે છે કે આ શ્રેણીમાં દરેક વ્યક્તિ ખૂબ સારું રમી રહી છે, અને તે મજા આવશે."
યુવરાજે પણ પ્રતિક્રિયા આપી
આ પછી, ભૂતપૂર્વ ભારતીય બેટ્સમેન અને અભિષેક શર્માના માર્ગદર્શક, યુવરાજ સિંહે પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર અભિષેકના પ્રદર્શનની પ્રશંસા કરતા અને તેને સારું રમવાનું ચાલુ રાખવા વિનંતી કરતા પોસ્ટ કરી. યુવરાજે પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર લખ્યું, "હજુ પણ 12 બોલમાં 50 રન બનાવી શક્યો નહીં, ખરું ને? હજુ પણ શાનદાર, ચાલુ રાખો!"
મેચની વાત કરીએ તો, 154 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ભારતે પાવરપ્લેમાં 94/2 રન બનાવ્યા, જે મુખ્યત્વે અભિષેકની ધમાકેદાર ઇનિંગ્સને કારણે હતું. 25 વર્ષીય ખેલાડી માત્ર 20 બોલમાં 68 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો, જેના કારણે ભારતે આઠ વિકેટથી શાનદાર વિજય મેળવ્યો અને ટીમના સૌથી વિસ્ફોટક બેટિંગ પ્રતિભાઓમાંના એક તરીકે પોતાનો દરજ્જો વધુ મજબૂત બનાવ્યો.
