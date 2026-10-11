સ્ટીવ સ્મિથે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ઇતિહાસ રચ્યો, સૌથી વધુ કેચ પકડનાર ફિલ્ડર બન્યો
સ્ટીવ સ્મિથે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની પ્રથમ ટેસ્ટની પહેલી ઇનિંગમાં ડેવિડ બેડિંગહામનો કેચ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
Published : October 11, 2026 at 7:56 PM IST
ઓસ્ટ્રેલિયન બેટ્સમેન સ્ટીવ સ્મિથે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ડરબનમાં ચાલી રહેલી ટેસ્ટ મેચમાં સૌથી વધુ કેચ લેવાનો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. તેણે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરવા માટે ઇંગ્લેન્ડના જો રૂટને પાછળ છોડી દીધો છે. રવિવારે દક્ષિણ આફ્રિકાની પ્રથમ ઇનિંગમાં ડેવિડ બેડિંગહામને આઉટ કરીને શ્રેણીમાં સૌથી વધુ કેચ લીધા પછી સ્મિથ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં વિશ્વનો નંબર 1 ફિલ્ડર બન્યો.
સ્ટીવ સ્મિથ નંબર 1 પર પહોંચ્યો
ઓસ્ટ્રેલિયન દિગ્ગજ ખેલાડી સ્ટીવ સ્મિથ ઇંગ્લેન્ડના સ્ટાર બેટ્સમેન જો રૂટને પાછળ છોડીને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ કેચ લેવાની બાબતમાં નંબર 1 ખેલાડી બન્યો છે. સ્મિથ 221 કેચ સાથે ટોચના સ્થાને છે, જ્યારે જો રૂટ 220 કેચ સાથે બીજા સ્થાને સરકી ગયો છે. આ યાદીમાં તેમના પછી ભારતના "વોલ ઓફ ધ વોલ" રાહુલ દ્રવિડ છે, જે 210 કેચ સાથે ત્રીજા સ્થાને છે, શ્રીલંકાનો મહેલા જયવર્ધને 205 કેચ સાથે ચોથા સ્થાને છે અને દક્ષિણ આફ્રિકાના દિગ્ગજ ખેલાડી જેક્સ કાલિસ 200 કેચ સાથે પાંચમા સ્થાને છે.
Steven Peter Devereux Smith now holds the world record for most catches in test match history. He has surpassed Joseph Edward Root https://t.co/rcKpNILiDx— Mustafa (@mustafamasood0) October 11, 2026
સ્મિથે ડેવિડ બેડિંગહામનો કેચ કરીને ઇતિહાસ રચ્યો
સ્ટીવ સ્મિથે દક્ષિણ આફ્રિકાની પ્રથમ ઇનિંગની 28મી ઓવરમાં નાથન લિયોનની બોલિંગમાં કેપ્ટન ટેમ્બા બાવુમાનો કેચ પકડ્યો. તેના તરત જ, 31મી ઓવરના પહેલા બોલ પર, સ્મિથે ડેવિડ બેડિંગહામને આઉટ કરવા માટે બીજો શાનદાર કેચ લીધો, જે ફક્ત એક રનથી પોતાની અડધી સદી ચૂકી ગયો હતો. સ્ટીવ સ્મિથે આ ટેસ્ટ મેચની પ્રથમ ઇનિંગમાં બેટથી સારું પ્રદર્શન કર્યું ન હતું. તેણે 53 બોલમાં 25 રન બનાવ્યા. જોકે, તેણે ફિલ્ડિંગમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું.
Steve Smith’s catches highlight reel will be insane when he’s all done with his career. Unreal catch given the position of the keeper because he would’ve seen the ball late. Magics like these, when nothing is working, change the course of game. https://t.co/Z42kxAALNi— Rafi (@rafi4999) October 11, 2026
મેટ રેનશોએ પ્રથમ ઇનિંગમાં 190 રન બનાવ્યા
મેચની વાત કરીએ તો, ઓસ્ટ્રેલિયાનો પ્રથમ ઇનિંગ 390 રન સુધી મર્યાદિત રહ્યો હતો, જેમાં મેટ રેનશોએ શાનદાર 190 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં, દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રથમ ઇનિંગમાં વિલેમ મુલ્ડરે સૌથી વધુ ચાર વિકેટ લીધી હતી, જ્યારે માર્કો જેન્સને ત્રણ અને એનરિચ નોર્ટજેએ બે વિકેટ લીધી હતી. દરમિયાન, દક્ષિણ આફ્રિકાના ઇનિંગ દરમિયાન, ઓસ્ટ્રેલિયન કેપ્ટન પેટ કમિન્સે શાનદાર બોલિંગ કરી હતી, પ્રથમ છમાંથી ત્રણ વિકેટ લીધી હતી. ત્રીજા દિવસે ચાના વિરામ સુધીમાં, દક્ષિણ આફ્રિકાએ આઠ વિકેટ ગુમાવીને 238 રન બનાવ્યા હતા.
આ પણ વાંચો: