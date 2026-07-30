ઇંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ ટીમમાં મોટો ઉલટફેર, કોચ અને કેપ્ટનની થઈ નિયુક્તિ
ઇંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ બોર્ડે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સાથે લાંબા સમયથી સંકળાયેલા ન્યુઝીલેન્ડના ભૂતપૂર્વ મહાન ખેલાડી સ્ટીફન ફ્લેમિંગને ટેસ્ટ ટીમના મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે.
Published : July 30, 2026 at 4:22 PM IST
ENGLAND TEST TEAM HEAD COACH: ઈંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ ટીમને નવો ટેસ્ટ કોચ મળ્યો છે. ઈંગ્લેન્ડે ન્યૂઝીલેન્ડના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન સ્ટીફન ફ્લેમિંગને ટેસ્ટ ટીમના મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. તેઓ તેમના દેશબંધુ અને દિગ્ગજ ભૂતપૂર્વ બેટ્સમેન બ્રેન્ડન મેક્કુલમનું સ્થાન લેશે. નોંધનીય છે કે મેક્કુલમે ત્રણેય ફોર્મેટમાં ઈંગ્લેન્ડના મુખ્ય કોચ તરીકે સેવા આપી હતી, પરંતુ ન્યૂઝીલેન્ડ સામે શ્રેણીમાં હાર બાદ તેમને ટેસ્ટ કોચિંગની ભૂમિકામાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. સ્ટીફન ફ્લેમિંગ હવે ઈંગ્લેન્ડના નવા ટેસ્ટ કોચ તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ફ્લેમિંગ લાંબા સમયથી ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના મુખ્ય કોચ તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે.
નોંધનીય છે કે ન્યુઝીલેન્ડના ભૂતપૂર્વ મહાન ખેલાડી બ્રેન્ડન મેક્કુલમ અગાઉ ત્રણેય ફોર્મેટમાં ઇંગ્લેન્ડના મુખ્ય કોચ તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા હતા, પરંતુ ન્યુઝીલેન્ડ સામે શ્રેણી હાર બાદ ઇંગ્લેન્ડે તેમને ટેસ્ટ કોચિંગની ભૂમિકામાંથી દૂર કર્યા હતા. હવે, સ્ટીફન ફ્લેમિંગ ઇંગ્લેન્ડના નવા ટેસ્ટ કોચ બનશે. નોંધનીય છે કે, સ્ટીફન ફ્લેમિંગ લાંબા સમયથી ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના મુખ્ય કોચ તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે.
🚨 BREAKING: Stephen Fleming has been appointed England Men's Test head coach, with Joe Root returning as Test captain. pic.twitter.com/P9z6zf5NzN— Cricbuzz (@cricbuzz) July 30, 2026
સ્ટીફન ફ્લેમિંગ ઈંગ્લેન્ડ ટેસ્ટ ટીમનો હેડ કોચ બન્યો
સ્ટીફન ફ્લેમિંગે ગયા મહિને જ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના મુખ્ય કોચ પદેથી રાજીનામું આપ્યું હતું. તેમણે લગભગ 17 વર્ષ સુધી ટીમના મુખ્ય કોચ તરીકે સેવા આપી હતી, 2009 થી 2026 સુધી આ ભૂમિકા નિભાવી હતી. ફ્લેમિંગને કોચિંગની દુનિયામાં ખૂબ જ અનુભવી કોચ માનવામાં આવે છે. નોંધનીય છે કે, IPL ઇતિહાસમાં એક જ ફ્રેન્ચાઇઝી સાથે સૌથી લાંબા સમય સુધી કાર્યકાળનો રેકોર્ડ તેમના નામે છે, પરંતુ હવે તેઓ એક નવા અધ્યાયની શરૂઆત કરવા માટે તૈયાર છે.
A word from our new Men's Test Head Coach 💬 pic.twitter.com/bNHZO7plFv— England Cricket (@englandcricket) July 30, 2026
જો રૂટ ટેસ્ટ ટીમના કેપ્ટન બન્યો
બેન સ્ટોક્સની આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ બાદ, ઇંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ બોર્ડે અનુભવી બેટ્સમેન જો રૂટને ટેસ્ટ ટીમની કેપ્ટનશીપ સોંપી છે. નોંધનીય છે કે રૂટ અગાઉ ટેસ્ટ કેપ્ટન તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે; તેમણે 2017 માં એલિસ્ટર કૂક પાસેથી આ ભૂમિકા સંભાળી હતી. તેમણે 65 ટેસ્ટ મેચોમાં ઇંગ્લેન્ડનું નેતૃત્વ કર્યું હતું, જેમાં ટીમને 27 જીત મળી હતી, જ્યારે 27 હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો અને 11 ડ્રો થયા હતા.
Welcome back, Captain Rooty! 🫡 pic.twitter.com/4ON5pFmKnu— England Cricket (@englandcricket) July 30, 2026
ત્યારબાદ, બેન સ્ટોક્સને 2022 માં ટેસ્ટ કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને જૂન 2026 સુધી આ જવાબદારી સંભાળી હતી. ગયા મહિને, ઇંગ્લેન્ડને ન્યુઝીલેન્ડ સામે ઘરઆંગણે 2-1 ટેસ્ટ શ્રેણીમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. બેન સ્ટોક્સે આ શ્રેણી દરમિયાન આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી હતી. નોંધનીય છે કે, સ્ટોક્સ અને ગુસ એટકિન્સનને ટીમ શિસ્ત ભંગને કારણે બાજુ પર રાખવામાં આવ્યા બાદ જો રૂટે આ શ્રેણીના ઓવલ ટેસ્ટ દરમિયાન પણ ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું હતું.
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