અમદાવાદમાં બુક ફેસ્ટિવલની મુલાકાત દરમિયાન, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ લઈને ગૃહ મંત્રી અમિત શાહનું મોટું નિવેદન
અમદાવાદ શહેરમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030ની તૈયારીઓને લઈને ગૃહ મંત્રી અમિત શાહનું નિવેદન આપ્યું છે. કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અમિત શાહ એ બુક ફેસ્ટિવલની મુલાકાત લીધી
Published : November 23, 2025 at 3:55 PM IST
અમદાવાદ: શહેરમાં ભવ્ય ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ 2025નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. હજારો લોકો આ બુક ફેસ્ટિવલની મુલાકાત લઇ રહ્યા છે, ત્યારે કેન્દ્ર ગૃહ મંત્રી અને સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહ એ પણ બુક ફેસ્ટિવલની મુલાકાત લીધી હતી અને બુક ફેસ્ટિવલમાં રાખવામાં આવેલ સિગ્નેચર વોલ પર પોતાના પ્રતિભાવ લખ્યો હતો. અમદાવાદ શહેરમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030ની તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે, ત્યારે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ અંગે અમીત શાહે એક મોટો મેસેજ આપ્યો હતો.
અમદાવાદમાં અદભૂત બુક ફેસ્ટિવલ નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા વાંચે ગુજરાત 2.0 ની થીમ પર આ બુક ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અમીત શાહ એ આ બુક ફેસ્ટિવલની મુલાકાત લીધી અને તેમણે સિગ્નેચર વોલ પર લખ્યું હતું કે "કોમનવેલ્થ દેશોના ખેલાડીઓ માટે અમદાવાદ તૈયાર છે સુસ્વાગતમ".
બુક ફેસ્ટિવલ મા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ બુક ફેર માં આવેલ વિવિધ ઇન્સ્ટોલ્સની મુલાકાત લેવા માટે પહોંચ્યા હતા. બુક સ્ટોલ્સ પર રાખવામાં આવેલી પુસ્તકો વિશે તેમણે વિશેષ લાગણી વ્યક્ત કરી હતી અને વિવિધ શાળાઓના બાળકો સાથે તેમણે વાતચીત કરી હતી અને તેમને વાંચનનું મહત્વ સમજાવ્યું હતું અને પ્રોસાહિત કર્યા હતા.
આ ફેસ્ટિવલમાં કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અમિત શાહને જોઈને લોકોમાં ભારે ઉત્સાહ આવી ગયા હતા અને જોર જોર થી બૂમો પાડવા લાગ્યા હતા. ઓ અમિત કાકા અમિત કાકા ત્યાર પછી તેમણે હાથ ઊંચો કરીને અભિવાદન ઝીલ્યું હતું.
આ બુક ફેસ્ટિવલમાં બાળકો માટે અલગ અલગ સ્પર્ધાઓ પણ યોજવામાં આવી હતી, ત્યારે કેન્દ્ર ગૃહ મંત્રી અમિત સાહેબ વિવિધ સ્પર્ધાઓમાં પાસ થનાર વિદ્યાર્થીઓને ઇનામ આપીને સન્માનિત કર્યા હતા ત્યારે વિદ્યાર્થીઓએ કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી સમક્ષ પોતાને હાર્મોનિયમ શીખવા માટે ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. અમિત શાહ ધારાસભ્ય અમિત ઠાકરને કહ્યું હતું કે વિદ્યાર્થીની ની વિગત લઈ ઓફિસ મોકલજો. ધારાસભ્ય અમિત ઠાકરે વિદ્યાર્થીનીના નામ સરનામો અને વિગત લઈને ગૃહ મંત્રીને ઓફિસ મોકલાવી હતી.
ઉલ્લેખનીય છે કે, અમદાવાદની પરસોત્તમ નગર સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરતી 10 વર્ષીય વિદ્યાર્થીની પ્રગતિ ચૌહાણને હાર્મોનિયમ સ્પર્ધા પહેલા નંબર મેળવ્યા બદલ સન્માનિત કરવામાં આવી હતી. એ દરમિયાન પ્રગતિ ચૌહાણ અમિત શાહ સમક્ષ ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી કે, મારે હાર્મોનિયમ શીખવાની ઈચ્છા છે વિદ્યાર્થીની વાત સાંભળતા જ અમીત શાહે નજીક ઉભેલા વેજલપુરના ધારાસભ્ય અમિત ઠાકરને કહ્યું હતું કે, દીકરીની વિગત અને એડ્રેસ લઈને મારી ઓફિસ મોકલજો.
ઉલ્લેખનીય છે કે છે કે, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા એનબીટી ઇન્ડિયા એન્ડ કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રાલય સંયુક્ત બુક ફેસ્ટિવલનું આયોજન અમદાવાદના સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. જે 13 તારીખથી શરૂ થયું હતું અને 23 નવેમ્બર સુધી રહેશે લગભગ 11 દિવસનો આ મહોત્સવમાં લાખો પુસ્તક પ્રેમીઓએ મુલાકાત લીધી છે. એક લાખ સ્ક્વેર ફૂટ વિસ્તારમાં આ ફેસ્ટિવલ દેશભરમાં 300 થી વધારે સ્ટોલ લગાવવામાં આવી છે અને બાળકો થી લઈને વૈશ્વિક વિચારો માટે ત્રણ વિશિષ્ટ ઝોન બનાવવામાં આવ્યું છે. આ બુક ફેસ્ટિવલ માટે મફત એન્ટ્રી રાખવામાં આવી છે અને દરરોજ 11 થી 9 વાગ્યા સુધી આ પુસ્તક મેળો ચાલે છે. 13 નવેમ્બરના રોજ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ અને કેન્દ્ર શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્રપ્રધાનની હાજરીમાં આ બુક ફેસ્ટિવલનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું.
