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10 વર્ષ પછી, અમદાવાદમાં ફરી એકવાર સ્ટેટ રેન્કિંગ ટેબલ ટેનિસ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન

આ ચાર દિવસીય ચેમ્પિયનશિપ માટે રેકોર્ડ 844 એન્ટ્રીઓ થઈ છે, જેની કુલ ઈનામી રકમ ₹2.90 લાખ છે. 12 સ્ટિગા પ્રીમિયમ રોલર ટેબલ પર મેચ રમાશે.

state ranking table tennis tournament in Ahmedabad
state ranking table tennis tournament in Ahmedabad (INFORMATION DEPARTMENT)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 11, 2026 at 8:33 PM IST

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અમદાવાદ: ગુજરાત સ્ટેટ રેન્કિંગ ટેબલ ટેનિસ ટુર્નામેન્ટ 2026 12 થી 15 જૂન દરમિયાન નારણપુરા સ્થિત વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે યોજાશે. આ ટુર્નામેન્ટ લગભગ એક દાયકાના અંતરાલ પછી અમદાવાદમાં રાજ્ય-રેન્કિંગ ઇવેન્ટની વાપસી દર્શાવે છે. આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન ટેબલ ટેનિસ એસોસિએશન ઓફ અમદાવાદ (TTAA) દ્વારા ગુજરાત સ્ટેટ ટેબલ ટેનિસ એસોસિએશનના નેજા હેઠળ, સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાતના સહયોગથી કરવામાં આવી રહ્યું છે.

ગુજરાતના ઘણા અગ્રણી ખેલાડીઓ ભાગ લેશે

આ ચાર દિવસીય ચેમ્પિયનશિપ માટે રેકોર્ડ 844 એન્ટ્રીઓ પ્રાપ્ત થઈ છે, જેની કુલ ઈનામી રકમ ₹2.90 લાખ છે. 30 લાયક ટેકનિકલ અધિકારીઓની ટીમની દેખરેખ હેઠળ 12 સ્ટિગા પ્રીમિયમ રોલર ટેબલ પર મેચ રમાશે. ગુજરાતના ઘણા અગ્રણી ખેલાડીઓ સિનિયર અને જુનિયર બંને કેટેગરીમાં ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેશે. સિનિયર વિભાગમાં અગ્રણી ખેલાડીઓમાં પ્રથમ મદલાણી, જયનીલ મહેતા, ધૈર્ય પરમાર, ઓશિકી જોરદાર, ફિલઝાફાતિમા કાદરી, અભિલાષ રાવલ અને નામના જયસ્વાલનો સમાવેશ થાય છે. જુનિયર શ્રેણીમાં રિયા જયસ્વાલ, પ્રથા પવાર, જન્મેજય પટેલ, ધ્યાના જાની, દાનિયા ગોડિલ, દેવ ભટ્ટ, હિમાંશ દહિયા અને મોબોની ચેટર્જી જેવા આશાસ્પદ ખેલાડીઓ ભાગ લેશે.

યુવા પ્રતિભા માટે સ્પર્ધાત્મક શરૂઆતનું પ્લેટફોર્મ

આ વર્ષની સ્પર્ધાનું એક મુખ્ય આકર્ષણ અંડર-9 શ્રેણીને મળેલો જબરદસ્ત પ્રતિસાદ હતો. છોકરાઓ અને છોકરીઓના વિભાગમાં 32-32 એન્ટ્રીઓ સાથે, આ ટુર્નામેન્ટ યુવા પ્રતિભા માટે સ્પર્ધાત્મક શરૂઆતનું પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડે છે. અંડર-9 શ્રેણીમાં આટલી ઊંચી ભાગીદારીને ભારતીય ટેબલ ટેનિસના ભવિષ્ય માટે સકારાત્મક સંકેત તરીકે જોવામાં આવી રહી છે.

અંડર-9 કેટેગરીમાં 844 એન્ટ્રીઓ પ્રાપ્ત થઈ

આ કાર્યક્રમ વિશે વાત કરતા, TTAA ના માનદ સચિવ કુશલ સંગતાણીએ જણાવ્યું હતું કે, "ટુર્નામેન્ટને મળેલો પ્રતિસાદ અમારી અપેક્ષાઓ કરતાં વધુ સારો રહ્યો છે. અંડર-9 કેટેગરીમાં મજબૂત ભાગીદારી સહિત રેકોર્ડ 844 એન્ટ્રીઓ મેળવવી એ સ્પષ્ટ સંકેત છે કે ગુજરાતમાં ટેબલ ટેનિસ ઝડપથી વધી રહ્યું છે. આવા યુવા ખેલાડીઓની ભાગીદારી ખાસ કરીને પ્રોત્સાહક છે કારણ કે ભવિષ્યમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ઇવેન્ટ્સમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરી શકે તેવા ચેમ્પિયનને આજે ઓળખવામાં આવી રહ્યા છે અને તેમનું સંવર્ધન કરવામાં આવી રહ્યું છે.

જેમ જેમ દેશ ઓલિમ્પિક્સ 2036 અને એશિયન ગેમ્સ 2038 નું આયોજન કરવાની આકાંક્ષાઓ સાથે તેના લાંબા ગાળાના રમતગમતના દ્રષ્ટિકોણને તૈયાર કરી રહ્યો છે, તેમ તેમ આવી પાયાની સ્પર્ધાઓ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ બની રહી છે. અમે તમામ હિસ્સેદારોના સમર્થન બદલ આભાર માનીએ છીએ અને રાજ્યના કેલેન્ડર પર આ ટુર્નામેન્ટને નિયમિત વાર્ષિક મેચ તરીકે સ્થાપિત કરવા આતુર છીએ."

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