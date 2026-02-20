ETV Bharat / sports

જૂનાગઢ: રાજ્ય કક્ષાની વેઈટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધાનું સમાપન, ખેલાડીઓ અમદાવાદ ખાતે આયોજિત એશિયાડમાં લેશે ભાગ

જૂનાગઢ ખાતે ખેલ મહાકુંભ અંતર્ગત રાજ્ય કક્ષાની વેઈટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધાનું આયોજન સરદાર પટેલ રમતગમત સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્ષ ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું.

જૂનાગઢ: રાજ્ય કક્ષાની વેઈટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધાનું સમાપન
જૂનાગઢ: રાજ્ય કક્ષાની વેઈટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધાનું સમાપન (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 20, 2026 at 1:53 PM IST

જૂનાગઢ: ખેલ મહાકુંભ અંતર્ગત ભાઈઓ અને બહેનોની રાજ્ય કક્ષાની વેઈટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં 15 થી 19 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન સરદાર પટેલ રમત ગમત સંકુલ ખાતે રાજ્યમાંથી આવેલા મહિલા અને પુરુષ ખેલાડી એ ભાગ લીધો હતો. વિજેતા બનેલા પ્રત્યેક ખેલાડીને રોકડ મેડલ અને પારિતોષિત આપીને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. અહીં વિજેતા બનેલા ખેલાડીઓ ગુજરાતની ટીમ તરફથી રમીને રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય વેઇટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધામાં આગામી દિવસોમાં ભાગ લેશે.

રાજ્ય કક્ષાની વેઈટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધા

જુનાગઢ ખાતે ખેલ મહાકુંભ અંતર્ગત રાજ્ય કક્ષાની વેઈટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધાનું આયોજન સરદાર પટેલ રમતગમત સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્ષ ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. 15 થી 19મી ફેબ્રુઆરી દરમિયાન આયોજિત આ સ્પર્ધામાં અંડર 17 અને ઓપન વિભાગમાં મહિલા અને પુરુષ ખેલાડીઓએ ઉત્સાહ સાથે ભાગ લીધો હતો, જેમાં વિજેતા બનેલા એક બે અને ત્રણ ક્રમના ખેલાડીઓને અનુક્રમે દસ હજાર, સાત હજાર અને પાંચ હજાર રોકડ ઇનામની સાથે મેડલ અને પારિતોષિત આપીને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.

જૂનાગઢ: રાજ્ય કક્ષાની વેઈટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધાનું સમાપન (ETV BHARAT)

અહીંથી વિજેતા બનેલા ખેલાડીઓ રાજ્ય કક્ષાએ ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે દેશમાં આયોજિત થતી વિવિધ સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લેશે. અહીંથી તેમનું પ્રદર્શન જોવામાં આવશે અને ત્યારબાદ તેમની પસંદગી વેઇટ લિફ્ટર તરીકે ભારતની ટીમમાં થાય તેવી પણ પૂરી શક્યતાઓ છે. એપ્રિલ મહિનામાં અમદાવાદ મહાત્મા મંદિર ખાતે પણ વેઇટ લિફ્ટિંગનો એશિયાઈડ રમતગમત સ્પર્ધા શરૂ થવા જઈ રહી છે, જેમાં પણ આ ખેલાડીઓ ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ કરીને સ્પર્ધામાં ભાગ લેશે.

જુનાગઢ: રાજ્ય કક્ષાની વેઈટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધાનું સમાપન (ETV BHARAT GUJARAT)
જુનાગઢ: રાજ્ય કક્ષાની વેઈટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધાનું સમાપન (ETV BHARAT GUJARAT)

વિજેતા ખેલાડીઓએ આપ્યા પ્રતિભાવ

ઓપન કેટેગરીમાં પ્રથમ ક્રમે રહેલી સાધના સીંગે ETV BHARAT સાથે કરેલી એક્સક્લુઝિવ વાતચીત માં તેમણે વેઇટ લિફ્ટિંગ ની આઠ વર્ષની સફળતાને આવા રમતગમતના આયોજનથી સફળ બનાવવામાં મદદ મળી છે સાધના સિંહ ખેલ મહાકુંભ રાષ્ટ્રીય કક્ષા આયોજિત થતી વેઇટ લિફ્ટિંગની સ્પર્ધા તેમજ સિનિયર વિભાગમાં માત્ર ત્રણ વર્ષના ટૂંકા ગાળામાં રાષ્ટ્રીય સ્તરે ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાની તક મળી છે તેની પાછળ આવા જિલ્લા કક્ષાએ અને રાજ્યકક્ષાએ થતા રમતગમતના આયોજન મદદરૂપ બની રહ્યા છે.

જુનાગઢ: રાજ્ય કક્ષાની વેઈટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધાનું સમાપન (ETV BHARAT GUJARAT)
જુનાગઢ: રાજ્ય કક્ષાની વેઈટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધાનું સમાપન (ETV BHARAT GUJARAT)

આગામી દિવસો માટે રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલે પદ જીતવા માટેની મહેનત પણ કરી રહી છે. અંડર-17 કેટેગરી માં વિજેતા બનેલી ખુશ્બુએ ETV BHARAT સાથે કરેલી વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, તેમણે અગાઉ એસજીએફઆઈ સ્પર્ધા રમી હતી અને ત્યાં તેમણે રજત પદક પ્રાપ્ત કર્યો હતો. ત્યારબાદ તે રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ રમતગમતની વેઇટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો છે અને આજે જૂનાગઢ ખાતે આયોજિત રાજ્ય કક્ષાની સ્પર્ધામાં ગોલ્ડ મેડલ જીતવામાં સફળતા મળી છે.

જુનાગઢ: રાજ્ય કક્ષાની વેઈટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધાનું સમાપન (ETV BHARAT GUJARAT)
જુનાગઢ: રાજ્ય કક્ષાની વેઈટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધાનું સમાપન (ETV BHARAT GUJARAT)
જુનાગઢ: રાજ્ય કક્ષાની વેઈટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધાનું સમાપન (ETV BHARAT GUJARAT)

આગામી દિવસોમાં રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધા માટે પણ તે ખૂબ મહેનત કરી રહી છે, તેવી જ રીતે અંડર 17 માં વિજેતા બનેલી સુહાના એ પણ પોતાની બે વર્ષની મહેનત બાદ આજે રાજ્ય સ્તર ની સ્પર્ધામાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો છે. સુહાના અસ્મિતા ખેલો ઇન્ડિયા અને રાજ્ય સ્તરે આયોજિત થતી રમતગમતની સ્પર્ધામાં પણ મેડલ જીતી ચૂકી છે તો અન્ય એક સોનામે ETV BHARAT સાથે કરેલી એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, તેઓ 12 થી 15 મહિલાઓ એક સાથે તાલીમ અને રમતગમતમાં ભાગ લઈ રહી છે આ તમામ ખેલાડીઓ રાષ્ટ્રીય અસ્મિતા અને સ્ટેટ લેવલની વેઇટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધામાં ક્વોલીફાઈગ થઈ છે. વેઇટ લિફ્ટિંગ એ દિમાગ થી રમવાની એકદમ સરળ રમત છે, જેના માટે કોઈ પણ પહેલવાનને માનસિક રીતે તૈયારી કરે તો તે રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધા બિલકુલ સરળતા થી જીતી શકે તેમ હોય છે.

