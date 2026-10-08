અખિલ ભારતીય ચેસ સ્પર્ધા અંતર્ગત, જૂનાગઢ ખાતે રાજ્યકક્ષાની ચેસ સ્પર્ધાનું આયોજન
જૂનાગઢ ખાતે અખિલ ભારતીય શાળાકીય સ્પર્ધા 2026 અંતર્ગત રાજ્ય કક્ષાની ચેસ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : October 8, 2026 at 5:01 PM IST
જૂનાગઢ: અખિલ ભારતીય ચેસ સ્પર્ધા અંતર્ગત બહેનો માટેની અંડર-14 અંડર-17 અને અંડર-19 વર્ગની સ્પર્ધાનું આયોજન કોન્વેન્ટ સ્કૂલ ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ગુજરાતના 37 જિલ્લા અને મહાનગરપાલિકાની મહિલા ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો હતો. અહીંથી દરેક વર્ગની કેટેગરીમાં 5 મહિલા શતરંજ ખેલાડીઓની પસંદગી થનાર છે, જે આગામી દિવસોમાં રાષ્ટ્રીય સ્તરે આયોજિત અખિલ ભારતીય ચેસ સ્પર્ધામાં ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે.
જૂનાગઢ ખાતે ચેસ સ્પર્ધાનું આયોજન
જૂનાગઢ ખાતે અખિલ ભારતીય શાળાકીય સ્પર્ધા 2026 અંતર્ગત રાજ્ય કક્ષાની ચેસ સ્પર્ધાનું આયોજન જૂનાગઢની કોન્વેન્ટ સ્કૂલમાં કરવામાં આવ્યું હતું. ગુજરાત ના 37 જિલ્લા અને તમામ મહાનગરપાલિકાઓમાંથી મહિલા ખેલાડીઓ રાજ્ય કક્ષાની સ્પર્ધામાં સામેલ થવા માટે જૂનાગઢ આવી હતી, જેમાં અંડર-17માં 122 અને અંડર-19માં 98 મહિલા ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો હતો. આવતીકાલે તમામ સ્પર્ધાઓ પૂર્ણ થશે ત્યારબાદ તમામ વય જૂથની કેટેગરીમાં 5-5 ખેલાડીઓને અહીંથી પસંદ કરવામાં આવશે, જે આગામી દિવસોમાં રાષ્ટ્રીય સ્તરે આયોજિત થતા રાષ્ટ્રીય શાળાકીય ખેલ મહાકુંભમાં ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે.
આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો મુજબ સ્પર્ધા
રાજ્ય સ્તરની અખિલ ભારતીય શાળાકીય રમતગમત સ્પર્ધામાં રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા સોફ્ટવેર અને તેના નિયમ મુજબ જ તમામ સ્પર્ધાનું આયોજન થાય છે. રાષ્ટ્રીય સ્પર્ધામાં નોક આઉટ તબક્કો રાખવામાં આવતો નથી તેની પાછળનું એક કારણ એ પણ છે કે, જ્યારે નોક આઉટ તબક્કો રાખવામાં આવે તેવી સ્થિતિમાં કોઈ પણ સારો ખેલાડી પહેલા જ રાઉન્ડમાં સ્પર્ધામાંથી બહાર થઈ જતો હોય છે, જેથી સારા ખેલાડીઓને પસંદ કરવાની સ્થિતિ મુશ્કેલ ભરી ઊભી થાય છે જેને ધ્યાને રાખીને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઉપયોગ માં લેવામાં આવતા સોફ્ટવેર અને તેના નિયમો થકી જ સ્પર્ધાનું આયોજન થાય છે.
જેમાં ખેલાડીઓ દ્વારા રમવામાં આવેલા તમામ રાઉન્ડને અંતે તેનું પ્રદર્શન જોવામાં આવે છે અને તેના પ્રદર્શનને ધ્યાને રાખીને તે ખેલાડી શતરંજમાં કેટલો માહેર છે અને તેની પસંદગી કઈ રીતે કરવી તેના ચોક્કસ ધોરણો રેફરીને પણ જોવા મળતા હોય છે, જેથી શાળાકીય સ્પર્ધામાં નોક આઉટ તબક્કા જેવા કોઈપણ સ્પર્ધાનું આયોજન થતું નથી.
મહિલા ખિલાડીઓએ આપ્યો પ્રતિભાવ
જૂનાગઢ ખાતે રાજ્ય સ્તરની ચેસ સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા માટે આવેલ વલસાડની ઈશા ભાનુશાળી અને ભરૂચની ત્રિષિકા તિવારી એ પોતાનો પ્રતિભાવ આપતા જણાવ્યું હતું કે, તેઓ ચેસ ગ્રાન્ડ માસ્ટર ડી ગુકેશ થી ખૂબ જ પ્રભાવિત છે તે હાલ વિશ્વમાં નંબર-1 પોઝીશન પર ચેસ ખેલાડી તરીકે રેન્કિંગ ધરાવે છે. ચેસની રમતમાં તેમના પસંદગીના ખેલાડી છે અને તેમનામાંથી જ પ્રેરણા મેળવીને તેઓ રમતમાં આગળ વધવાનો ઇરાદો ધરાવે છે. ચેસ માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે પણ ખૂબ જ સારું છે. પ્રતિસ્પર્ધી ખેલાડી કેવા પ્રકારનો મુવ કરશે તેની અગાઉથી જ વિચાર કરવાની તક ચેસની રમત આપે છે, જેથી તેઓએ માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે પણ ચેસને પસંદ કરી છે અને હવે તેમાં એક ખેલાડી તરીકે આગળ વધવા માંગે છે.
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