ETV Bharat / sports

નવસારીમાં સ્ટેટ જુનિયર્સ પ્રાઇઝ મની ટીટી ટુર્નામેન્ટનો પ્રારંભ, જુઓ અંડર-19 સ્પર્ધકોની યાદી

ગુજરાત સ્ટેટના ટેબલ ટેનિસ ઇતિહાસમાં પહેલી વાર અંડર-19 કેટેગરીમાં પ્રાઇઝ મની ટુર્નામેન્ટ યોજાઈ રહી છે.

જન્મેજય પટેલ, રિયા જયસ્વાલ, પ્રથા પવાર, ધ્યેય જાની
જન્મેજય પટેલ, રિયા જયસ્વાલ, પ્રથા પવાર, ધ્યેય જાની (Information Department)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 21, 2025 at 8:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ગાંધીધામ: ગુજરાત સ્ટેટ ટેબલ ટેનિસ એસોસિયેશનના નેજા હેઠળ અને નવસારી જિલ્લા ટેબલ ટેનિસ એસોસિયેશનના ઉપક્રમે ગુજરાત સ્ટેટ જુનિયર્સ પ્રાઇઝ મની ટેબલ ટેનિસ ટુર્નામેન્ટનો નવસારીના લુન્સિકૂઈ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્સ ખાતે શનિવારથી પ્રારંભ થશે. આ ટુર્નામેન્ટએન જે ગ્રૂપ દ્વારા સ્પોન્સર કરવામાં આવી છે.

વિનામૂલ્યે રહેવાની, ભોજનની તથા મુસાફરીની જોગવાઈ

ગુજરાત સ્ટેટના ટેબલ ટેનિસ ઇતિહાસમાં પહેલી વાર અંડર-19 કેટેગરીમાં પ્રાઇઝ મની ટુર્નામેન્ટ યોજાઈ રહી છે જે નવસાર જિલ્લા એસોસિયેશનને આભારી છે. આ સ્પર્ધામાં બોયઝ અને ગર્લ્સ વિભાગમાં ગુજરાતના મોખરાના આઠ આઠ ખેલાડી ભાગ લેશે. આ ઉપરાંત બંને કેટેગરીમાં બે બે સ્થાનિક ખેલાડીઓને પ્રવેશ અપાયો છે. લીગ કમ નોકઆટ ધોરણે રમાનારી આ ટુર્નામેન્ટમાં 64,000 રૂપિયાના પુરસ્કારો એનાયત કરાશે. આ ઉપરાંત આયોજકોએ તમામ સ્પર્ધકો માટે વિનામૂલ્યે રહેવાની, ભોજનની તથા મુસાફરીની જોગવાઈ કરી છે.

જન્મેજય પટેલ
જન્મેજય પટેલ (Information Department)

રાજ્યના મોખરાના તથા સ્થાનિક ખેલાડીઓનો વિકાસ થશે

ભારતીય લઘુમતિ કમિશનના વાઇસ ચેરમેન (ભૂતપૂર્વ) અને નવસારી જિલ્લા ટીટી એસોસિયેશનના પ્રમુખ કેરસી ડાબુએ જણાવ્યું હતું કે “અમે લાંબા સમયથી સ્ટેટ લેવલની ટીટી ટુર્નામેન્ટ યોજવા માગતા હતા. આ ઇવેન્ટથી રાજ્યના મોખરાના તથા સ્થાનિક ખેલાડીઓનો વિકાસ થશે. તેનાથી અમારા પ્રતિભાશાળી સ્થાનિક ખેલાડીઓને રાજ્યના મોખરાના ખેલાડીઓ સામે રમવાની તક મળશે તેમ તેમણે જણાવ્યું હતું.

રિયા જયસ્વાલ
રિયા જયસ્વાલ (Information Department)

યુવાનોને ઉચ્ચ કક્ષાએ રમવા માટે પ્રેરિત કરશે

એનડીટીટીએના સેક્રેટરી તથા જીએટીટીએના જોઇન્ટ સેક્રેટરી કેરમાન પટેલે જણાવ્યું હતું કે, પ્રાઇઝ મની ફોર્મેટથી સ્પર્ધામાં તીવ્રતા આવશે અને યુવાનોને ઉચ્ચ કક્ષાએ રમવા માટે પ્રેરિત કરશે. ભાગ લઈ રહેલા તમામ ખેલાડીમાં સમાન કૌશલ્ય છે જેને કારણે પ્રારંભથી જ કેટલીક રોમાંચક મેચો જોવા મળી શકે છે. આ ટુર્નામેન્ટ તેમને સારો અનુભવ પૂરો પાડશે. તેમ તેમણે ઉમેર્યું હતું.

પ્રથા પવાર
પ્રથા પવાર (Information Department)
ધ્યેય જાની
ધ્યેય જાની (Information Department)

સ્પર્ધકોની યાદીઃ

અંડર-19 બોયઝઃ જન્મેજય પટેલ, ધ્યેય જાની, પૂજન ચદારાણા, હર્ષવર્દન પટેલ, હેત ઠાકર, વેદ પંચાલ, અભિલાક્ષ પટેલ, પવન કુમાર. પ્રિત પટેલ, સમર્થ ધિમ્મર.

અંડર-19 ગર્લ્સઃ પ્રથા પવાર, રિયા જયસ્વાલ, સિદ્ધિ બલસારા, વિશ્રુતિ જાદવ, મહેક સેઠ, સિદ્ધિ પટેલ, દિયા ગોદાણી, શિવાની ડોડિયા, સૂચિ પટેલ, વિધિબા સોલંકી, પ્રિન્સી પટેલ, મુસ્કાન યાદવ.

આ પણ વાંચો:

  1. અનોખી પ્રતિભા નો માલિક જૂનાગઢનો રાજેશ મકવાણા, બે પગના પંજા અને એક હાથના પંજાની સાથે ક્રિકેટ રમી રહ્યો છે
  2. આયર્ન મેન સ્પર્ધા જૂનાગઢના 2 તબીબો એ પૂર્ણ કરી, વિશ્વના 83 દેશો અને 1027 ખેલાડીઓએ લીધો હતો ભાગ

TAGGED:

NAVSARI
TT TOURNAMENT
NAVSARI NEWS
TT TOURNAMENT IN NAVSARI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.