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ભારત સામેની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે શ્રીલંકાની ટીમ જાહેર, ત્રણ નવા ચહેરાઓને તક મળી

શ્રીલંકા ક્રિકેટ ટીમની ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. પથુમ નિસાન્કા અને કુસલ મેન્ડિસ 15 ઓગસ્ટથી શરૂ થનારી ભારત સામેની શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયા છે.

ભારત સામેની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે શ્રીલંકાની ટીમ જાહેર
ભારત સામેની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે શ્રીલંકાની ટીમ જાહેર (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 12, 2026 at 4:12 PM IST

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SRI LANKA SQUAD: શ્રીલંકા ક્રિકેટે ભારત સામેની આગામી બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી છે. પથુમ નિસાન્કા અને કુસલ મેન્ડિસને ટીમમાંથી બહાર રાખવામાં આવ્યા છે. ધનંજય ડી સિલ્વાને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે અને શુભમન ગિલની ટીમ સામે 15 ઓગસ્ટથી 27 ઓગસ્ટ સુધી રમાનારી શ્રેણીમાં ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. વધુમાં, કમિન્ડુ મેન્ડિસને ટીમનો વાઇસ-કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે.

આ સાથે, ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકોની લાંબી રાહનો આખરે અંત આવ્યો છે. ભારતના લોકો ભારત સામેની આગામી શ્રેણી માટે શ્રીલંકાની ટીમની જાહેરાતની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા. જોકે, જાહેરાતમાં ઘણો વિલંબ થયો કારણ કે ક્રિકેટ બોર્ડને ખેલાડીઓની ઇજાઓ અંગે ફિટનેસ ક્લિયરન્સ હજુ સુધી મળી ન હતી. હવે, શ્રીલંકાની ટીમ આખરે જાહેર કરવામાં આવી છે.

નિરોશન ડિકવેલાની ટીમમાં વાપસી

નિરોશન ડિકવેલા ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં વાપસી કરવા માટે તૈયાર છે; તેણે છેલ્લે 2023 માં શ્રીલંકા સામે ન્યુઝીલેન્ડ સામે ટેસ્ટ મેચ રમી હતી. બેટર પાસિન્દુ સૂરિયાબંદારાનો પણ ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે અને સ્થાનિક સર્કિટ પર તેના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનને કારણે તે ટેસ્ટ ડેબ્યૂ માટે દાવેદાર બની શકે છે.

આ મિશ્રણમાં બીજો એક યુવાન ખેલાડી જમણા હાથનો ઓફ-સ્પિનર ​​કેશન નુવંથા છે, જે સ્થાનિક ક્રિકેટમાં ઉત્તમ રેકોર્ડ સ્થાપિત કર્યા પછી ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કરી શકે છે. ડાબા હાથના ઝડપી બોલર દિલશાન મદુશંકાને પણ ટીમમાં પાછો બોલાવવામાં આવ્યો છે; તેણે 2023 માં પાકિસ્તાન સામે તેની એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચ રમી હતી. તેની વાપસી શ્રીલંકાના ઝડપી આક્રમણમાં વધુ ગતિ અને વિવિધતા ઉમેરશે.

ટીમમાં ત્રણ નવા ચહેરાઓને તક મળી છે

સોનલ દિનુષા, નિરોશન ડિકવેલા અને રમેશ મેન્ડિસ - જેઓ વોર્મ-અપ મેચમાં રમતા જોવા મળ્યા હતા - તેમને ટીમમાં સ્થાન મળ્યું છે. સોનલ દિનુષાએ વોર્મ-અપ મેચમાં ભારત સામે ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું હતું, જ્યારે રમેશ મેન્ડિસે પોતાની પ્રભાવશાળી સ્પિન બોલિંગથી બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું.

ભારત સામેની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે શ્રીલંકાની ટીમ

ધનંજય ડી સિલ્વા (કેપ્ટન), લાહિરુ ઉદાના, નિશાન માદુષ્કા, કમિન્ડુ મેન્ડિસ (વાઇસ-કેપ્ટન), દિનેશ ચંદીમલ, પાસિન્દુ સૂરિયાબંદારા, સોનલ દિનુષા, નિરોશન ડિકવેલા, રમેશ મેન્ડિસ, પ્રભત જયસૂર્યા, કેશર નુવંથા, મિલન રથનાયકે, અસિતા ફર્નાન્ડો, લાહિરુ કુમારા, વિશ્વ ફર્નાન્ડો, દિલશાન મદુષ્કા.

2 ખેલાડીઓ ટીમમાંથી બહાર

54 ટેસ્ટના અનુભવી નિરોશન ડિકવેલાનું શ્રીલંકન ટીમમાં પુનરાગમન થયું છે. અનુભવી વિકેટકીપર-બેટરે 2023 માં પોતાની છેલ્લી ટેસ્ટ મેચ રમી હતી; તે ટીમમાં વિકેટકીપર કુસલ મેન્ડિસનું સ્થાન લે છે. વધુમાં, અસિતા ફર્નાન્ડોને પેસ-બોલિંગ આક્રમણનું નેતૃત્વ કરવા માટે સમાવવામાં આવ્યા છે, જેમાં લાહિરુ કુમારા અને વિશ્વા ફર્નાન્ડો પણ છે.

ધનંજય ડી સિલ્વાને આ ટીમના કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. તેમની સાથે કમિન્ડુ મેન્ડિસ, દિનેશ ચંદીમલ અને લાહિરુ ઉદારા બેટિંગ લાઇન-અપમાં જોડાશે. દરમિયાન, પથુમ નિસાન્કાના સ્થાને નિશાન મદુષ્કાને ટોપ-ઓર્ડર બેટ્સમેન તરીકે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. શ્રીલંકાની ટીમની જાહેરાત આ વખતે મોડી પડી કારણ કે બોર્ડ અને પસંદગીકારો મેન્ડિસ અને નિસાન્કાના ફિટનેસ અંગે અપડેટ્સની રાહ જોઈ રહ્યા હતા.

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TAGGED:

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