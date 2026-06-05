અરશદ નદીમ પછી નીરજ ચોપરા માટે, પડોશી દેશનો ખેલાડી બન્યો ચેલેન્જ, 92.62 મીટર ફેક્યો ભાલો
શ્રીલંકાના રૂમેશ થરંગા પથિરાજે રોમમાં યોજાયેલી ડાયમંડ લીગ મીટ 2026 માં ભાલા ફેંકમાં ઇતિહાસ રચ્યો હતો.
Published : June 5, 2026 at 2:39 PM IST
RUMESH THARANGA PATHIRAGE: શ્રીલંકાના ભાલા ફેંકના સ્ટાર રૂમેશ થરંગા પથિરાજે રોમમાં ડાયમંડ લીગ મીટમાં 92.62 મીટરનો જોરદાર થ્રો કરીને ઇતિહાસ રચ્યો. આ પ્રયાસે તેને ઇવેન્ટમાં ટોચનું સ્થાન અપાવ્યું અને એશિયાના સર્વકાલીન ભાલા ફેંકના રેન્કિંગમાં બીજા સ્થાને પહોંચાડ્યો. તે ફક્ત પાકિસ્તાનના અરશદ નદીમથી પાછળ છે, જેણે પેરિસ ઓલિમ્પિક દરમિયાન 92.97 મીટરનો થ્રો રેકોર્ડ કર્યો હતો. થરંગાના શાનદાર પ્રદર્શને ચાઇનીઝ તાઈપેઈના ચાઓ-સુન ચેંગ અને ભારતના નીરજ ચોપરા દ્વારા રાખવામાં આવેલા અગાઉના એશિયન રેકોર્ડને પાછળ છોડી દીધા.
90 મીટરનો આંકડો પાર કર્યો
26 વર્ષીય ખેલાડીએ પોતાના બીજા પ્રયાસમાં આ સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યું, અને 90 મીટરનો અવરોધ પાર કરનારા પસંદગીના કેટલાક એશિયન ખેલાડીઓમાંનો એક બન્યો. તેનો ફેંકવો એ સિઝનમાં એક મોટી સિદ્ધિ છે જે પહેલાથી જ ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે. રોમ પહેલા, તેમનો વર્ષનો શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ 89.37 મીટર હતો, જેણે તેમને વિશ્વના શ્રેષ્ઠ ભાલા ફેંકનારાઓમાંના એક તરીકે સ્થાપિત કરી દીધા હતા.
MEGA THROW 🚀— World Athletics (@WorldAthletics) April 24, 2026
🇱🇰's Rumesh Tharanga launches the javelin in a meeting record of 89.28m in Nairobi to take the win at the Kip Keino Classic 🎯
Tune into the livestream now 👉 https://t.co/JsQAE0GUen#ContinentalTourGold pic.twitter.com/dEZwj4Wrhy
કેવું રહ્યુ 2026નું વર્ષ
રૂમેશ થરંગાનો ઉદય 2026 એથ્લેટિક્સ સીઝનની મુખ્ય કહાનીમાંની એક રહી છે. તેણે નૈરોબીમાં કિપ કીનો ક્લાસિકમાં વિજય મેળવ્યો અને બાદમાં રબાત ડાયમંડ લીગમાં રનર-અપ તરીકે સમાપ્ત થયો. રોમમાં તેની સફળતાએ તેને તેનું પ્રથમ ડાયમંડ લીગ ટાઇટલ પણ અપાવ્યું, જેનાથી આંતરરાષ્ટ્રીય સર્કિટ પર તેની વધતી જતી પ્રતિષ્ઠા વધુ મજબૂત થઈ.
92M CLUB ‼️— World Athletics (@WorldAthletics) June 4, 2026
Rumesh Tharanga Pathirage launches the javelin out to a MASSIVE 92.62m at the @GoldenGalaDL 🫨
The mark shatters the national record and pushes him up to No. 8️⃣ on the all-time list 😤#DiamondLeague pic.twitter.com/3Wp1dzNx7F
ભારતના સચિન યાદવનું પ્રદર્શન
દરમિયાન, ભારતના સચિન યાદવે ડાયમંડ લીગમાં એક પડકારજનક શરૂઆત કરી હતી. મજબૂત ફિલ્ડ સામે સ્પર્ધા કરતા, તે 79.18 મીટરના શ્રેષ્ઠ થ્રો સાથે આઠમા સ્થાને રહ્યો. આ પરિણામ તેના 86.27 મીટરના વ્યક્તિગત શ્રેષ્ઠ અને 81.95 મીટરના તેના સીઝનના શ્રેષ્ઠ બંનેથી ઓછું રહ્યું. શરૂઆતમાં ફાઉલ થયા પછી, તે પોતાની લય શોધવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યો હતો અને અંતિમ રાઉન્ડમાં આગળ વધવામાં નિષ્ફળ ગયો.
કોણે બીજું સ્થાન મેળવ્યું?
એન્ડરસન પીટર્સે 83.91 મીટરના થ્રો સાથે ઇવેન્ટમાં બીજું સ્થાન મેળવ્યું, જે કર્ટિસ થોમ્પસનથી થોડું આગળ રહ્યું, જેણે ત્રીજો સ્થાન મેળવ્યો. વિશ્વ ચેમ્પિયન કેશોર્ન વોલકોટ ચોથા સ્થાને રહ્યો. નીરજ ચોપરાએ આ ઇવેન્ટમાં ભાગ લીધો ન હતો કારણ કે તે આ સિઝનના અંતમાં સ્પર્ધાત્મક પુનરાગમન પહેલાં સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં તાલીમ ચાલુ રાખી રહ્યો છે.
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