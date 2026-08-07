બિલકુલ મફત! ભારત-શ્રીલંકા મેચ પહેલા એક મોટી જાહેરાત, ચાહકોને સ્ટેડિયમમાં મફત પ્રવેશ મળશે
ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી પહેલા ચાહકો માટે એક સારા સમાચાર આવ્યા છે.
Published : August 7, 2026 at 8:41 PM IST
IND vs SL: ટીમ ઈન્ડિયા હાલમાં બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે શ્રીલંકાના પ્રવાસે છે. ભારતીય ટીમ 15 ઓગસ્ટથી 27 ઓગસ્ટ દરમિયાન શ્રીલંકા સામે આ બે ટેસ્ટ જે વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપનો ભાગ છે. આ શ્રેણી પહેલા, શ્રીલંકા ક્રિકેટ બોર્ડે એક મોટી જાહેરાત કરી છે જે ચાહકો માટે સારા સમાચાર લાવે છે, જેનાથી તેઓ ખુશ થઈ ગયા છે. આ સમાચાર ભારત-શ્રીલંકા મેચ માટે સ્ટેડિયમમાં ચાહકોના પ્રવેશને લગતા છે.
શ્રીલંકા ક્રિકેટે જાહેરાત કરી છે કે, ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ચાહકો માટે સ્ટેડિયમમાં પ્રવેશ મફત રહેશે. ચાહકોને ટિકિટ ખરીદવાની જરૂર રહેશે નહીં; તેઓ મફત પ્રવેશ સાથે મેચનો આનંદ માણી શકશે. શ્રીલંકા ક્રિકેટે જાહેરાત કરી છે કે ગાલે અને કોલંબોમાં યોજાનારી બંને ટેસ્ટ મેચ માટે જાહેર પ્રવેશ સંપૂર્ણપણે મફત રહેશે.
Sri Lanka Cricket (SLC) has announced free public entry for the upcoming Test series against India, allowing fans to watch the matches at no cost. @sportstarweb— Shayan Acharya (@ShayanAcharya) August 7, 2026
આ દિવસોમાં ચાહકો માટે મફત પ્રવેશ
ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની પહેલી મેચ 15 ઓગસ્ટથી 19 ઓગસ્ટ દરમિયાન ગાલે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ત્યારબાદ, બંને ટીમો વચ્ચેની બીજી ટેસ્ટ મેચ 23 ઓગસ્ટથી 27 ઓગસ્ટ દરમિયાન સિંહાલીઝ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે રમાશે. ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની બંને મેચ સવારે 10:00 વાગ્યે શરૂ થશે; પરિણામે, ચાહકો માટે મફત પ્રવેશ માટે સ્ટેડિયમના દરવાજા સવારે 8:00 વાગ્યે ખુલશે.
Massive gesture from Sri Lanka Cricket! Free entry for fans for the Test series vs India! 🇱🇰🎟️🇮🇳— Cricket Hub (@Anurag9793) August 7, 2026
• Packed stands incoming! SLC has announced that public admission for both Tests in Galle and Colombo will be completely FREE of charge! 🏟️🙌
• Gate Details: Access available via… pic.twitter.com/ErqmdKr93R
શ્રીલંકા ક્રિકેટ દ્વારા મોટી જાહેરાત
શ્રીલંકા ક્રિકેટે બંને ટેસ્ટ મેચ માટે દર્શકોની હાજરી વધારવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. બોર્ડ દ્વારા જારી કરાયેલ એક સત્તાવાર નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે: "શ્રીલંકા ક્રિકેટ જાહેરાત કરવા માંગે છે કે શ્રીલંકા અને ભારત વચ્ચેની આગામી ટેસ્ટ શ્રેણી માટે દર્શકો માટે પ્રવેશ મફત રહેશે. આનાથી ક્રિકેટ ચાહકોને વિશ્વસ્તરીય ટેસ્ટ ક્રિકેટ જોવાની એક શાનદાર તક મળશે."
કયા ગેટ પર ચાહકોને મફત પ્રવેશ મળશે?
ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની મેચોમાં દર્શકો માટે સરળ પ્રવેશ સુનિશ્ચિત કરવા માટે, શ્રીલંકા ક્રિકેટે બંને સ્થળોએ ચોક્કસ પ્રવેશ બિંદુઓ નક્કી કર્યા છે. ગાલે મેચની મુલાકાત લેનારા દર્શકોને ગેટ નંબર 4 દ્વારા મફત પ્રવેશ મળશે, જ્યારે કોલંબોમાં, ચાહકો ગેટ નંબર 3, 4, 5 અને 7 દ્વારા મેદાનમાં પ્રવેશ કરી શકશે.
શ્રીલંકા ક્રિકેટે તેની જાહેરાતમાં જણાવ્યું હતું કે, "શ્રીલંકા ક્રિકેટ દેશભરના ક્રિકેટ ઉત્સાહીઓ, યુવા ક્રિકેટરો, પરિવારો અને રમત પ્રેમીઓને આ પહેલનો લાભ લેવા અને શ્રીલંકા અને ભારત વચ્ચે આંતરરાષ્ટ્રીય ટેસ્ટ ક્રિકેટનો રોમાંચ અનુભવવા માટે હાર્દિક આમંત્રણ આપે છે." ઉલ્લેખનીય છે કે, કોલંબોમાં હાલમાં ભારત અને શ્રીલંકા XI વચ્ચે ત્રણ દિવસીય વોર્મ-અપ મેચ ચાલી રહી છે.
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