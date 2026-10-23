શ્રીલંકાએ ODI ક્રિકેટમાં મોટો ધમાકો કર્યો, 430 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો
રાવલપિંડીના મેદાન પર પાકિસ્તાનમાં રમાઈ રહેલી ODI ત્રિકોણીય શ્રેણીમાં શ્રીલંકાની ક્રિકેટ ટીમે ઈંગ્લેન્ડ સામે 430 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરીને ઇતિહાસ રચ્યો.
Published : October 23, 2026 at 1:21 PM IST
SRI LANKA VS ENGLAND: પાકિસ્તાનમાં રમાઈ રહેલી ODI ત્રિકોણીય શ્રેણીની ત્રીજી મેચ રેકોર્ડ બુકમાં નોંધાઈ ગઈ છે, જેમાં શ્રીલંકાની ક્રિકેટ ટીમે રાવલપિંડી મેદાન પર રમાયેલી મેચમાં ઈંગ્લેન્ડ સામે 430 રનના રેકોર્ડ ચેઝનો સફળતાપૂર્વક પીછો કર્યો અને 2 વિકેટથી મેચ જીતી લીધી. ODI ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં કોઈપણ ટીમ દ્વારા આ બીજો સૌથી વધુ સફળ રન ચેઝ છે. આ મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા ઈંગ્લેન્ડે કેપ્ટન હેરી બ્રુકની 202 રનની ઇનિંગ્સના આધારે 50 ઓવરમાં 429 રન બનાવ્યા. આ પછી, શ્રીલંકાના લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે, પવન રત્નાયકેના 130 અને દાસુન શનાકાના 97 રનએ તેમની જીતમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી.
શ્રીલંકાએ ભારતને પાછળ છોડી દીધું
ODI ક્રિકેટમાં બીજા ક્રમે સૌથી વધુ રન ચેઝ હાંસલ કરનાર શ્રીલંકાની ટીમે ભારતને પાછળ છોડી દીધું છે, જે એશિયન ટીમ માટે ODI ક્રિકેટમાં સૌથી સફળ રન ચેઝ કરનાર ટીમ બની છે. સપ્ટેમ્બરના અંતમાં, ટીમ ઈન્ડિયાએ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની બીજી ODI મેચમાં 406 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો હતો. હવે, શ્રીલંકાએ 430 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરીને ભારતને પાછળ છોડી દીધું છે. ODI ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ રન ચેઝનો રેકોર્ડ દક્ષિણ આફ્રિકાના નામે છે, જેણે 2006માં જોહાનિસબર્ગમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 435 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો હતો.
A chase for the record books 📚 Sri Lanka put on a historic display against England in the ODI tri-series ✨ More here ➡️ https://t.co/rJjadM0vcd https://t.co/yuq0vzvoVO— ICC (@ICC) October 22, 2026
ODI ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ સફળ રન ચેઝ
- દક્ષિણ આફ્રિકા - ઓસ્ટ્રેલિયા vs 435 રન (જોહાનિસબર્ગ, 2006)
- શ્રીલંકા - ઇંગ્લેન્ડ vs 430 રન (રાવલપિંડી, 2026)
- ભારત - વેસ્ટ ઇન્ડીઝ vs 406 રન (ગુવાહાટી, 2026)
- નેધરલેન્ડ્સ - વેસ્ટ ઇન્ડીઝ vs 375 રન (સુપર ઓવર જીત, હરારે, 2023)
- દક્ષિણ આફ્રિકા - ઓસ્ટ્રેલિયા vs 372 રન (ડરબન, 2016)
ODI ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ રન બનાવનારી મેચો
શ્રીલંકા અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની આ ત્રિકોણીય શ્રેણીની મેચમાં, બંને ટીમોએ 859 રન બનાવ્યા, જે ODI ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં બીજા ક્રમે સૌથી વધુ રન બન્યા. 2006 માં દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની મેચ, જ્યાં બંને ટીમોએ 872 રન બનાવ્યા, તે નંબર એક પર છે. 2009 માં રાજકોટ ખાતે ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની ODI મેચ, જ્યાં કુલ 825 રન હતા, તે ચોથા નંબર પર છે. સપ્ટેમ્બર 2016 માં રમાયેલી ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચેની 2009 ની ODI મેચ, જ્યાં બંને ટીમોએ 811 રન બનાવ્યા, તે ચોથા નંબર પર છે.
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