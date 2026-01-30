ETV Bharat / sports

બાંગ્લાદેશના T20 વર્લ્ડ કપ બહિષ્કાર પર શ્રીલંકાએ આખરે મૌન તોડ્યું!

બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમ દ્વારા T20 વર્લ્ડ કપના બહિષ્કાર પર શ્રીલંકાએ આખરે પોતાનું મૌન તોડ્યું છે.

બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમ
બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમ (ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 30, 2026 at 8:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: બાંગ્લાદેશે 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થનારા ICC T20 વર્લ્ડ કપમાંથી પોતાનું નામ પાછું ખેંચી લીધું છે. ICCએ ભારતથી શ્રીલંકામાં મેચો ખસેડવાની માંગણી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હોવાથી બાંગ્લાદેશે ટુર્નામેન્ટનો બહિષ્કાર કર્યો હતો. હવે, સ્કોટલેન્ડને બાંગ્લાદેશને બદલે T20 વર્લ્ડ કપમાં રમવા માટે પસંદ કરવામાં આવ્યું છે.

લાંબા સમયથી આ મુદ્દે મૌન રહેનાર શ્રીલંકાએ હવે પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ કર્યું છે. AFP સાથે વાત કરતા, શ્રીલંકા ક્રિકેટ સચિવ બંધુલા દિસાનાયકે કહ્યું કે શ્રીલંકા કોઈપણ પ્રાદેશિક વિવાદનો ભાગ બનવા માંગતું નથી. તેમણે કહ્યું, "અમે ભારત, પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે ચાલી રહેલા વિવાદોમાં સંપૂર્ણપણે તટસ્થ છીએ. તે બધા અમારા મિત્ર દેશો છે." તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે શ્રીલંકા ભવિષ્યમાં કોઈપણ દેશની કોઈપણ મેચનું આયોજન કરવા તૈયાર છે.

દરમિયાન, શ્રીલંકાના રમતગમત મંત્રી સુનીલ કુમાર ગામગેએ જવાબ આપતા કહ્યું કે તેમની સરકાર ટુર્નામેન્ટના સુચારુ સંચાલનને પ્રાથમિકતા આપે છે અને ભારત-પાકિસ્તાન મેચો પર ખાસ ધ્યાન આપશે.

બાંગ્લાદેશ વિવાદનું કારણ શું હતું?: બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓ પરના અત્યાચાર અને હુમલાઓની નિંદા કરતા ભારતમાં વિરોધ પ્રદર્શનો ફાટી નીકળ્યા. તે જ સમયે, મુસ્તફિઝુર રહેમાનને IPLમાંથી દૂર કરવાની માંગણીઓ ઉઠી. બાદમાં, BCCIના કહેવાથી, KKR ટીમે મુસ્તફિઝુરને ટીમમાંથી દૂર કર્યા. અહીંથી જ વિવાદ શરૂ થયો. આ પછી, બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે વિનંતી કરી કે તેની T20 વર્લ્ડ કપ મેચો ભારતને બદલે શ્રીલંકામાં ખસેડવામાં આવે. બાંગ્લાદેશે તેની શરૂઆતની લીગ મેચો કોલકાતા અને મુંબઈમાં રમવાની હતી, પરંતુ સુરક્ષા કારણોસર, તેઓએ સ્થળાંતર કરવાની વિનંતી કરી.

ICC એ બાંગ્લાદેશની માંગણીને નકારી કાઢી અને તેમને 24 કલાકની સમયમર્યાદા આપી. જોકે, બાંગ્લાદેશે ઇનકાર કર્યો અને ટુર્નામેન્ટનો બહિષ્કાર કર્યો. T20 રેન્કિંગના આધારે ટુર્નામેન્ટમાં ટોચના ક્રમાંકિત ટીમ, સ્કોટલેન્ડને ત્યારબાદ રિપ્લેસમેન્ટ ટીમ તરીકે પસંદ કરવામાં આવી.

આ બધા વચ્ચે, એવા અહેવાલો હતા કે પાકિસ્તાન બાંગ્લાદેશના સમર્થનમાં T20 વર્લ્ડ કપનો બહિષ્કાર કરી શકે છે અથવા ભારત સામે મેચ ન રમવાનો નિર્ણય લઈ શકે છે. જો કે, જો પાકિસ્તાન પીછેહઠ કરે છે, તો બાંગ્લાદેશને ટુર્નામેન્ટ માટે પસંદ કરવામાં આવશે અને તેમની માંગ મુજબ મેચ શ્રીલંકામાં યોજાશે. જો કે, તે ચોક્કસ છે કે પાકિસ્તાન ટુર્નામેન્ટમાંથી ખસી જશે નહીં.

આ પણ વાંચો:

  1. બાંગ્લાદેશના નિર્ણય અંગે પૂછાયેલા પ્રશ્ન પર BCCI પ્રમુખની પ્રતિક્રિયા વાયરલ; જુઓ વિડિયો
  2. T20 World Cup 2026: બાંગ્લાદેશ ટી20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર! આ ટીમને લાગી લોટરી

TAGGED:

T20 WORLD CUP 2026
BANGLADESH CRICKET TEAM
SRI LANKA CRICKET TEAM
T20 WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.