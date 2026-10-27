દિલશાન મદુશંકાની ઘાતક બોલિંગ, શ્રીલંકાની પાકિસ્તાન સામે આસાન જીત
લાહોરમાં, શ્રીલંકાએ દિલશાન મદુશંકાની ઘાતક બોલિંગને કારણે પાકિસ્તાનને 110 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું અને કમિન્ડુ મેન્ડિસની અડધી સદીને કારણે 18.1 ઓવરમાં મેચ જીતી લીધી.
Published : October 27, 2026 at 7:04 PM IST
ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ત્રીજી T20 મેચ જીતી લીધી. આ દરમિયાન, લાહોરમાં રમાયેલી ત્રિકોણીય વનડે શ્રેણીના મહત્વપૂર્ણ મેચમાં, શ્રીલંકાના ફાસ્ટ બોલર દિલશાન મદુશનકાએ પોતાના કારકિર્દીનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું અને 34 રન આપીને 5 વિકેટ લીધી. મદુશનકાની ઘાતક બોલિંગ સામે, આખી પાકિસ્તાન ટીમ માત્ર 25.4 ઓવરમાં 110 રન બનાવીને ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવા આવેલી શ્રીલંકાની ટીમે શરૂઆતથી જ યજમાન પાકિસ્તાન પર દબાણ બનાવી રાખ્યું હતું. 111 રનના સામાન્ય લક્ષ્યનો પીછો કરતા, શ્રીલંકાએ આક્રમક શરૂઆત કરી અને આ લક્ષ્ય શ્રીલંકાએ ફક્ત 18.1 ઓવરમાં હાંસલ કર્યું.
પાકિસ્તાની ટીમ 110 રનમાં ઓલઆઉટ
પ્રથમ બેટિંગ કરતા પાકિસ્તાન ફક્ત 25.3 ઓવરમાં જ રમી શક્યું હતું. આખી પાકિસ્તાની ટીમ ફક્ત 110 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગઈ હતી. પરિસ્થિતિ એવી હતી કે ટીમના 11 બેટ્સમેનમાંથી ફક્ત ચાર જ બે આંકડામાં પહોંચી શક્યા. બાકીના એક આંકડામાં આઉટ થઈને પેવેલિયન પરત ફર્યા.
A convincing win sends Sri Lanka through to the Pakistan ODI tri-series final 👌 📝: https://t.co/ENK0ItuGNL https://t.co/JWsyrppbpV— ICC (@ICC) October 27, 2026
બાબર આઝમે સૌથી વધુ 29 રનની ઇનિંગ રમી
પૂર્વ કેપ્ટન બાબર આઝમે ટીમ માટે સૌથી વધુ 29 રન બનાવ્યા. બાબરે 33 બોલનો સામનો કર્યો અને પાંચ ચોગ્ગા ફટકાર્યા. બાબર ઉપરાંત, હસન નવાઝે 17, અરાફત મિન્હાસે 10 અને શાહીન શાહ આફ્રિદી 15 રન બનાવ્યા. શાહીન આફ્રિદી હાલમાં પાકિસ્તાનની ODI ટીમના કેપ્ટન છે. તેણે 13 બોલમાં 15 રન બનાવ્યા, જેમાં બે છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. તેણે એક પણ ચોગ્ગો ફટકાર્યો નહીં. પાકિસ્તાનના ટોચના પાંચ બેટ્સમેનમાંથી ફક્ત બાબર બે આંકડામાં પહોંચ્યો.
A phenomenal five-wicket haul from Dilshan Madushanka as Sri Lanka bundle Pakistan out in Lahore 👏 📝: https://t.co/ENK0ItuGNL https://t.co/315CgQtDpS— ICC (@ICC) October 27, 2026
દિલશાન મદુશંકાએ પાંચ વિકેટ લીધી
શ્રીલંકાના દિલશાન મદુશંકાએ શાનદાર બોલિંગ કરી, જેનાથી પાકિસ્તાનના બેટ્સમેન અવાચક થઈ ગયા. દિલશાને 8.3 ઓવરમાં માત્ર 34 રન આપીને પાંચ બેટ્સમેનોને આઉટ કર્યા. સહાન અરાચીગેએ પાંચ ઓવરમાં 24 રન આપીને બે વિકેટ લીધી. ઈશાન મલિંગા અને દુનિથ બેલાલેગેએ એક-એક વિકેટ લીધી.
શ્રીલંકાએ ફક્ત 18.1 ઓવરમાં લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું
111 રનના સામાન્ય લક્ષ્યનો પીછો કરતા, શ્રીલંકાએ આક્રમક શરૂઆત કરી. કમિન્ડુ મેન્ડિસે હરિસ રૌફની એક જ ઓવરમાં સતત ત્રણ ચોગ્ગા ફટકારીને શ્રીલંકાને ફક્ત 6.1 ઓવરમાં 50 રનથી વધુ રન બનાવ્યા. પાકિસ્તાને અવિષ્કા ફર્નાન્ડો અને કુસલ મેન્ડિસને વહેલા આઉટ કરીને ટૂંકી વાપસી કરી, પરંતુ કમિન્ડુ મેન્ડિસની આક્રમક અડધી સદીના કારણે, શ્રીલંકાએ ફક્ત 18.1 ઓવરમાં લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું.
ઇંગ્લેન્ડ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર
શ્રીલંકાના શાનદાર વિજય સાથે, ઇંગ્લેન્ડ ત્રિકોણીય શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયું છે. હવે, પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા આ ત્રિકોણીય શ્રેણીના ફાઇનલમાં ફરી એકવાર એકબીજાનો સામનો કરશે.
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